Д У Х О В Н О Е

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Сообщений:

Администратор

Преподобный Макарий Великий. Господь устроитель Спасения.
Преподобный Макарий Великий. Господь устроитель Спасения.  преподобный Макарий Великий, Египетскийа) Падшим одно спасени...
Последнее сообщение месяц назад от НИКОЛ@Й

Администратор

Христос РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИМ ЕГО!!! РОЖДЕСТВО!!!
 
Последнее сообщение 6 месяцев назад от НИКОЛ@Й
Вера! Молитва! Божья БЛАГОДАТЬ!!!