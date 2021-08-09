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Д У Х О В Н О Е
Д У Х О В Н О Е
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Сообщений:
Администратор
НИКОЛ@Й
Преподобный Макарий Великий. Господь устроитель Спасения.
Преподобный Макарий Великий. Господь устроитель Спасения. преподобный Макарий Великий, Египетскийа) Падшим одно спасени...
Последнее сообщение
месяц назад
от
НИКОЛ@Й
Администратор
НИКОЛ@Й
Христос РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИМ ЕГО!!! РОЖДЕСТВО!!!
Последнее сообщение
6 месяцев назад
от
НИКОЛ@Й
1
Вера! Молитва! Божья БЛАГОДАТЬ!!!