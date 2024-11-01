ДЕНЬ за ДНЁМ

9 ОКТЯБРЬ
«Живъ Господь Израилевъ, передъ Которымъ я стою». (3 Цар. 17, 1).
Стоять прямо передъ Нимъ и только передъ Нимъ, въ этомъ вся сила, все дерзновенiе. «Я рабъ Твой и все сдѣлал по слову Твоему» [3 Цар. 18, 36]: — въ этомъ источникъ побѣды. Но Илiя долженъ былъ пройти черезъ разные опыты и упражненiя вѣры: скрываться у потока Хораѳа; тамъ, въ уединенiи, созрѣвать къ великому служенiю, питаемый чудесною пищею, по обѣтованiю Божiему. Спустя нѣсколько времени, потокъ высыхаетъ и вслѣдъ за этимъ слышится другое указанiе: «Встань, пойди въ Сарепту: я повелѣлъ тамъ женщинѣ кормить тебя». [3 Цар. 17, 9]. Господь измѣняетъ путь, измѣняетъ и обновляетъ почву, что-бы дать вѣрѣ силу вновь и вновь упражняться. Ко всему можно привыкнуть, даже къ самому чудесному и сверхъестественному, какъ Израильтяне привыкли къ маннѣ небесной. Когда потокъ высыхаетъ, прекращается одно чудесное явленiе, Господь замѣняетъ его другимъ, и ведетъ къ новому дѣйствiю Своей силы, къ новому упражненiю вѣры. Затѣмъ, наступаетъ Кармилъ: изумительная борьба и побѣда одного надъ множествомъ; и вслѣдъ затѣмъ, вторая одинокая борьба, безъ свидѣтелей, — когда Илiя восходитъ на верхъ Кармила и наклоняется къ землѣ, положивъ лицо свое между колѣнами. [3 Цар. 18, 42]. Здѣсь повергается слуга Божiй во прахъ, чтобы испросить и принять исполненiе Божiяго обѣтованiя. Тотъ только можетъ стоять, кто умѣетъ лежать во прахѣ. Дождь былъ обѣщанъ Господомъ, дождь помилованiя, примиренiя, возстановленiя Божьей милости, въ отвѣтъ на молитву раба Его; и изъ этого праха, простирается къ Нему рука вѣры, ухватывается крѣпко, и держитъ Его неотступно, пока не получено исполненiе. Нѣсколько разъ посылается юноша взглянуть на небо; долго выжидается, на колѣняхъ, въ терпѣнiи непоколебимаго упованiя, первая тучка, и наконецъ она появляется и одерживается тамъ, во прахѣ, на верху Кармила, побѣда вѣры. «Все земное склоняется передъ Илiей, — и Онъ можетъ стоять передъ Господомъ».
10 ОКТЯБРЬ
«Петръ, отозвавъ Его, началъ прекословить Ему». (Мар. 8, 32).
Замѣчательно, что не за долго, до того, когда даже ближайшiе ученики, не разумѣя смысла словъ Христа, старались отклонить Его отъ страданiя, на которое Онъ пришелъ, два ветхозавѣтныхъ мужа, Моисей законодатель, и Илiя, возстановившiй служенiе истинному Богу, бесѣдовали съ Нимъ на горѣ Преображенiя, именно «объ исходѣ» Его. Имъ, просвѣщеннымъ небеснымъ свѣтомъ, ясно было все значенiе этого, ни съ чѣмъ несравненнаго, все затмѣвающаго «исхода», совершившаго то дѣло спасенiя, ничѣмъ инымъ не совершенное: ни Синайскими громами, ни закономъ, ни вдохновенными пророческими голосами. Уразумѣлъ Пророкъ Илiя ничтожество того, что и онъ старался исполнить, предъ тѣмъ подвигомъ, которому надлежало совершиться въ Iерусалимѣ. На сколько уступали и вѣтеръ, и буря, и землетрясенiе, передъ «вѣянiемъ тихаго вѣтра благодати», которую принесъ Господь на землю. Царство внутреннее, но не сокрушимое, воздвигнутое безъ внѣшней силы и блеска, но на вѣки упроченное въ сердцахъ смертiю и жизнью Сына Божiя. Илiя скрывался въ пещерѣ; буря пронеслась передъ нимъ, раздирая горы и сокрушая скалы, и послышался голосъ: «выйди и встань на горѣ передъ лицемъ Господнимъ». [3 Цар. 19, 12]. Послѣ «вѣянiя тихаго вѣтра», вышелъ Илiя изъ пещеры; тихiй голосъ Божiй вызвалъ его оттуда, и указалъ ему служенiе: «пойди въ Дамаскъ»... и утѣшилъ его тѣмъ, что есть еще въ Израилѣ 7,000 мужей, не преклонившихъ колѣней передъ Вааломъ; «выйди и встань передъ лицемъ Господнимъ».
Выйди изъ своей пещеры, изъ своего унынiя и страха; выйди изъ своихъ мыслей и чувствъ, и вдохни въ себя горнiй Божiй воздухъ. Господь скажетъ и тебѣ: «пойди»... и не въ твоей пещерѣ, а въ рукѣ Своей, за тебя израненной, Онъ укроетъ тебя отъ страшной власти тьмы, отъ разочарованiя и всякаго зла. И если ты, какъ Илiя, покорно примешь Божiе воспитанiе, Божiе время и Божiи пути, созрѣвая въ уединенiи и въ смиренiи, вѣрно повинуясь всѣмъ условiямъ этого воспитанiя, то знай, что благой и вѣчный плодъ дарованъ будетъ твоему служенiю; плодъ сокрытый быть можетъ до времени, но несомнѣнный, выращенный тѣмъ благодатнымъ «тихимъ вѣянiемъ» Божiяго Духа, Который проникнувъ и ожививъ твою душу, поведетъ ее «отъ силы, въ силу», въ Божiю славу.
11 ОКТЯБРЬ
«Ангелъ Господень сказалъ ей (Агари): «возвратись къ госпожѣ своей и покорись ей... Услышалъ Господь страданiе твое». (Быт. 16, 9, 11).
Агарь бѣжала отъ Сарры; ей казалось невозможнымъ терпѣть ея притѣсненiя; но Ангелъ Господень повелѣлъ ей вернуться къ своей обязанности. Въ чашѣ страданiй человѣческихъ не можетъ быть ни одной лишней капли. Легко бѣжать отъ испытанья, но что же этимъ достигнуто? Не будемъ брать нашу судьбу въ наши неумѣлыя руки, но «смиримся подъ крѣпкую руку Божiю» [1 Петр. 5, 6]; и предоставимъ все Ему. Смиримся и тогда получимъ благословенiе свыше. Агарь дошла до отчаянiя, но тутъ то раскрылась передъ нею небывалая дотолѣ милость: Ангелъ возвѣстилъ ей о рожденiи сына Измаила. «Измаилъ» — значитъ, «услышалъ Господь». Пусть люди будутъ глухи къ нашимъ нуждамъ, пусть они унижаютъ и оскорбляютъ насъ, — утѣшимся. Господь насъ слышитъ. И когда Онъ посылаетъ намъ облегченiе, Его милость на столько выше нашего страданiя, что мы о немъ уже не помнимъ. Будемъ же довольствоваться тѣмъ, что Господь насъ слышитъ, и прекратимъ наши жалобы и нашъ ропотъ. Господь никогда не пошлетъ испытанiя, превышающаго наши силы, Онъ Самъ проведетъ насъ черезъ слезныя воды нашихъ скорбей. Будемъ во всемъ признавать Бога, Бога живого, какъ сдѣлала Агарь, когда смирилась передъ Нимъ, и послушала Его голоса, зная что Онъ внялъ ея страданiю.
12 ОКТЯБРЬ
«И продолжалъ путь, радуясь». (Дѣян. 8, 39).
Вновь обращенный евнухъ не отказался отъ предстоящаго ему пути, чтобы начать свою новую жизнь. Онъ пошелъ по своей дорогѣ, въ свою страну, къ своимъ родичамъ, желая продолжать свое дѣло тамъ, гдѣ поставилъ его Господь, и подѣлиться своимъ новымъ знанiемъ съ тѣми, съ которыми онъ жилъ прежде, принести имъ благую вѣсть о Христѣ. Онъ несъ въ своемъ сердцѣ источникъ новой радости, онъ чувствовалъ, что это сокровище онъ долженъ раздѣлить съ своими братьями. И мы, когда получаемъ отъ Господа сугубую благодать, когда намъ дано съ новою силою проникнуть въ глубину Его ученiя, когда мы чувствуемъ, что какъ бы возродились для новой жизни, — мы не должны покидать начатый нами трудъ, а продолжать его съ новыми силами, съ новою радостiю, примѣняя къ нашимъ скромнымъ, ежедневнымъ обязанностямъ, то высшее благо, которое мы получили. Только тогда, всякiй трудъ нашъ въ рукахъ нашихъ, преобразится и возродится въ нѣчто прекрасное. Духъ Христовъ даетъ счастiе: христiанинъ долженъ быть счастливъ; евнухъ продолжаетъ путь свой радуясь; въ сердцѣ у него звучала хвалебная пѣснь. Каждый истинный послѣдователь Христа, идетъ по пути труда и испытанiя, и на каждомъ шагу его ожидаетъ новый подвигъ. Онъ исполняетъ все усердно и терпѣливо, воспѣвая хвалу Господу, и эта пѣснь облегчая его ношу, сокращаетъ длинные часы его труда, и ободряетъ встрѣчныхъ на пути.
13 ОКТЯБРЬ
«Павелъ принималъ всѣхъ приходящихъ къ нему, проповѣдуя царствiе Божiе и уча о Господѣ Iисусѣ Христѣ». (Дѣян. 28, 30, 31).
Эти слова бросаютъ послѣднiй взглядъ на жизнь Апостола Павла. Онъ является передъ нами въ заточенiи, но однако принимающiй всѣхъ, приходящихъ къ нему. Многiе обращались къ нему съ своими заботами, вопросами сомнѣнiями, находя у него всегда радушный прiемъ. Люди съ мягкимъ сердцемъ, съ широкою, всеобъемлющею любовiю — естественно привлекаютъ къ себѣ всѣхъ обремененныхъ грѣхомъ или горемъ, души жаждущiя источникъ воды живой. Таковъ былъ Павелъ; и безъ сомнѣнiя Онъ умѣлъ удовлетворять всѣхъ и давать тѣмъ людямъ то, чего они искали, выслушивая ихъ терпѣливо и сочувствуя имъ. Замѣчательно, какого рода помощь расточалъ Апостолъ Павелъ: онъ говорилъ о Христѣ, онъ проповѣдывалъ Царствiе Божiе, насыщая ихъ голодъ хлѣбомъ небеснымъ.
Онъ указывалъ на Христа, отъ Которого Одного можетъ прiйти помощь и успокоенiе. Мы въ себѣ не имѣемъ, чѣмъ помочь, или утѣшить ближнихъ, мы только можемъ указать на нашего Спасителя. Эти дни заточенiя Апостола Павла оказались самыми плодотворными въ его жизни, хотя казалось, что Онъ былъ обреченъ на бездѣйствiе. И мы, когда прикованы къ одному мѣсту болѣзнью, или обстоятельствами, не будемъ падать духомъ, и тутъ, въ кажущемся бездѣйствiи, къ которому, быть можетъ, насъ призываетъ Господь, мы можемъ принести много пользы ближнему, можемъ и тутъ поработать на нивѣ Христовой.
14 ОКТЯБРЬ
«Терпѣнiемъ вашимъ спасайте души ваши».
(Лук. 21, 19).
Хотя намъ иногда кажется, что терпѣнiе есть отрицательная добродѣтель, но заставляя насъ вполнѣ отказаться отъ себя, оно напротивъ требуетъ большой силы воли. Чѣмъ менѣе наружнаго блеска въ этомъ тайномъ подвигѣ терпѣнiя, чѣмъ меньше оно замѣчено и оцѣнено людьми, тѣмъ больше намъ надо рѣшимости и усердiя, чтобы его исполнить. И тогда-то этотъ подвигъ, эта жертва, принята и вознаграждена Отцемъ нашимъ Небеснымъ.
Вся жизнь состоитъ въ отреченiи отъ своей воли, что бы шагъ за шагомъ слѣдовать волѣ нашего Учителя. Цѣль жизни не всегда въ совершенiи извѣстнаго подвига; она подчасъ состоитъ въ полномъ бездѣйствiи, когда Господь избираетъ этотъ путь для нашего очищенiя. Трудно покориться такому удѣлу, когда душа наша горитъ желанiемъ дѣйствовать, но надо умѣть нести безропотно и это испытанiе, сознавая, что Господь призываетъ насъ этимъ путемъ. «То, что ты сѣешь, не оживетъ, если не умретъ». [1 Кор. 15, 36]. — И намъ, чтобы жить, надо умереть для себя, надо въ постоянномъ послушанiи этому закону, умирать ежедневно, отдавая все, поглощая нашу волю, волею Всевышняго.
15 ОКТЯБРЬ
«Духъ Господень на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ Меня благовѣствовать нищимъ и послалъ Меня исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденiе, слѣпымъ прозрѣнiе, отпустить измученныхъ на свободу. Проповѣдывать лѣто Господне благопрiятное».
(Лук. 4, 18, 19; Ис. 61, 1, 2).
И до сего дня служители Христа посылаются Имъ съ тою-же вѣстiю всему человѣчеству. Принявъ отъ Него эту проповѣдь, они должны также «проповѣдывать лѣто Господне благопрiятное». Господь, въ Своемъ милосердiи, не громитъ угрозами отступившихъ отъ Него грѣшниковъ, а посылаетъ имъ слова любви и прощенiя, открывая передъ ними путь къ небу. Двери рая широко раскрываются для всякаго кающагося нелицемѣрно; можетъ войти и нищiй, богатство тамъ не требуется; можетъ войти и не ученый, наравнѣ съ самымъ просвѣщеннымъ, если только онъ научился любить своего Спасителя, и уповать на Него. Но это еще не все: проповѣдь обращается и къ «сокрушеннымъ сердцемъ»; много ихъ на этой несчастной землѣ и не перечислить все множество причинъ, сокрушающихъ сердца людей въ теченiи ихъ жизни.
Знаешь-ли ты, читающiй эти строки, что значитъ сокрушенное сердце? Твоя скорбь изъ такихъ ли, которую не можетъ утѣшить ни одно человѣческое слово? Твоя рана изъ тѣхъ ли, которымъ нѣтъ исцѣленiя? Живъ Тотъ, Кто сказалъ: «Прiидите ко Мнѣ труждающiяся и обремененные и Я успокою васъ». [Матѳ. 11, 28]. «Я съ тобою, не смущайся, ибо Я Богъ твой: говорю тебѣ, не бойся, Я помогаю тебѣ»! [Ис. 41, 10, 13]. Живъ Спаситель, «взявшiй на Себя наши немощи и понесшiй наши болѣзни». [Ис. 53, 4]. Онъ можетъ тебя утѣшить, дать тебѣ «слѣпому прозрѣть», — отпустить тебя «измученнаго на свободу». Но есть еще другого рода скорби, — скорбь о грѣхѣ, когда совѣсть пробуждается въ насъ. Царь Давидъ испыталъ это, Апостолъ Павелъ также, и всѣ искренно кающiеся знаютъ эту гнетущую скорбь.
Господь Одинъ можетъ дать намъ почувствовать весь ужасъ нашего грѣха, и тогда то, давъ намъ понять, что въ себѣ мы не найдемъ избавленiя отъ этого зла, Онъ указываетъ намъ на единственный источникъ исцѣленiя. Мы понимаемъ, что для каждаго изъ насъ есть прощенiе и примиренiе черезъ кровь Iисуса Христа; для насъ пришелъ и пострадалъ Онъ, намъ возвѣщенъ миръ, — «дальнимъ и близкимъ» [Ефес. 2, 17], у насъ есть любящiй Отецъ Небесный. «Се Агнецъ Божiй, Который беретъ на Себя грѣхъ мiра» [Iоан. 1, 29], — Онъ беретъ и твой грѣхъ, грѣхъ каждаго, грядущаго къ Нему съ полною вѣрою; Онъ Богъ любви, готовый быть твоимъ утѣшенiемъ, твоей опорой, твоимъ прибѣжищемъ на вѣкъ.
Далѣе: «проповѣдывать плѣннымъ — освобожденiе, отпустить измученныхъ на свободу». — Всѣхъ насъ, порабощенныхъ грѣху, опутанныхъ, быть можетъ и безсознательно, цѣпями злого духа, пришелъ освободить Сынъ Божiй, и вырвать изъ власти сатаны. — «Если Сынъ освободитъ васъ, то истинно свободны будете». [Iоан. 8, 36]. И если мы не всегда сознаемъ эту безграничную свободу, возвышающую насъ надъ всѣми земными мелочами и дрязгами, то не останется ли и къ намъ упрекъ Апостола Iакова: «не имѣете, потому что не просите». [Iак. 4, 2]. Просите, просите горячо, неотступно, чтобы Господь излилъ на васъ богатые Дары Святаго Духа. «Дарую имъ благословенiе и дождь буду ниспосылать въ свое время; это будутъ дожди благословенiя». [Iезек. 34, 26].
О, да исполнится слово это въ наши дни. «Господи, научи насъ молиться!» [Лук. 11, 1] — и не будемъ ограничивать молитву нашу узкими человѣческими понятiями: не будемъ просить о ниспосыланiи намъ однихъ только каплей дождя благословенiя, а попросимъ, чтобы потоки благодати изливались на насъ. Когда благодать эта проникнетъ глубоко въ нашу душу, тогда мы почувствуемъ, что дѣйствительно мы свободны, и всецѣло принадлежимъ Христу.
16 ОКТЯБРЬ
«Это Я, не бойтесь». (Марк. 6, 50).
Чѣмъ же Господь помогъ ученикамъ въ ихъ бѣдствiи? Однимъ этимъ словомъ: это Я. Онъ не обѣщалъ имъ тихой погоды, не повелѣвалъ еще волнамъ уняться, не предвѣщалъ имъ близкой пристани; все это могло быть, или не быть, — но они ничего не должны были бояться съ той минуты, когда Господь Самъ присоединился къ нимъ. Въ этомъ кроется поученiе для каждаго изъ насъ, — указанiе того именно, что намъ нужно, и о чемъ мы часто забываемъ. Не то необходимо, чтобы Онъ избавилъ насъ отъ всего, что насъ устрашаетъ, но чтобы Онъ отнялъ у насъ самый страхъ. Не то, чтобы Онъ усмирилъ бурю, но чтобы Онъ Самъ пришелъ къ намъ среди этой бури: вотъ, чего мы должны просить у Господа; ничто другое не можетъ намъ помочь.
А вы, которымъ случалось видѣть сiяющiй образъ Христа, приближающiйся къ вамъ по водному пути вашихъ слезъ и вашей скорби, можете ли вы когда-нибудь это забыть? Можете-ли вы забыть о томъ радостномъ свѣтѣ, которымъ Онъ облилъ бушующее море въ вашемъ сердцѣ, и какъ Онъ очаровалъ васъ Своимъ блескомъ? Можете-ли вы когда-нибудь забыть все блаженство этого небеснаго видѣнiя, и не проникло-ли тогда, хотя проблескомъ въ вашу душу, удивительное значенiе словъ: «Блаженны плачущiе, ибо они утѣшатся. [Матѳ. 5, 4].
О, не станемъ выбирать сами нашу судьбу, мы, которые ничего не можемъ предвидѣть, а примемъ всецѣло путь Самимъ Господомъ для насъ выбранный, — и не будемъ страшиться! «Не бойся, что тебѣ надобно будетъ претерпѣть». [Откр. 2, 10].
17 ОКТЯБРЬ
«Господь твердыня моя, и крѣпость моя, и Избавитель мой. Богъ мой — скала моя, на Него я уповаю.., огражденiе мое и убѣжище мое».
(2 Цар. 22, 2, 3).
Мое убѣжище. Вспомнимъ о всѣхъ врагахъ, насъ преслѣдующихъ. Изъ нашего прошлаго выступаетъ на насъ цѣлое полчище. Все то, что мы не додѣлали, всѣ грѣховныя мысли, недобрыя слова, все дурное наше влiянiе; все это встаетъ передъ нами, обличая насъ, и преслѣдуя. Прошлое нельзя забыть или спрятать, оно не умолчитъ, оно живетъ и гнететъ насъ. Но есть Убѣжище и Крѣпость, — это Господь Iисусъ. «Онъ грѣхи наши Самъ вознесъ тѣломъ Своимъ на древо», Онъ вкусилъ смерть за насъ. Онъ «искупилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлавшись за насъ клятвою». [Гал. 3, 13]. Такъ, Господь, Убѣжище мое, отдалъ Себя для моего избавленiя и спасенiя. Онъ сразился съ моими врагами и побѣдилъ ихъ Своею смертiю; «Итакъ, нѣтъ нынѣ никакого осужденiя тѣмъ, которые во Христѣ Iисусѣ». [Римл.. 3, 13].
Надъ всѣмъ прошлымъ пронеслось вѣянiе Его всепрощенiя, — «Онъ Избавитель мой, и Убѣжище мое!» Но не остановимся на этомъ, пойдемъ дальше, — «Онъ Крѣпость моя»; въ Убѣжищѣ я укрываюсь отъ грѣховъ моихъ, въ Крѣпости я сражаюсь съ ними. Сотвори себѣ Убѣжище въ Господѣ и затѣмъ, встань твердою ногою на твою Крѣпость! Бѣги отъ грѣховъ своихъ, пока не достигнешь Господа, и въ Немъ, въ несокрушимой Твердынѣ, ты побѣдишь ихъ всѣхъ. Вотъ, душа моя, гдѣ побѣда! Внѣ Убѣжища, ты побѣжденъ, а въ Крѣпости ты побѣдитель. Въ ней я буду жить, вопреки моимъ врагамъ. Въ нашей власти, укрѣпившись въ Крѣпости оградить себя отъ враговъ, непоколебимой стѣною, которая есть Самъ всемогущiй, всеблагiй Господь.
18 ОКТЯБРЬ
«Увидѣвъ его, прошелъ мимо». (Лук. 10, 31).
Въ притчѣ о добромъ Самарянинѣ, мы сперва видимъ двухъ людей, считавшихся благочестивыми, священника и левита; оба, увидя несчастнаго путешественника, израненнаго, ограбленнаго разбойниками, спокойно проходятъ мимо него, и для насъ ясно, что эти люди не любятъ ближняго, какъ самого себя. Однако, ни свяiценникъ, ни левитъ, собственно не сдѣлали никакого зла тому человѣку; они его не ударяли, не обокрали, а просто посмотрѣвъ на него, поспѣшили дальше. Вѣдь это же не грѣхъ, скажете вы. Настоящiе виновники были разбойники, такъ жестоко поступившiе съ этимъ человѣкомъ, изранивъ его, ограбивъ и бросивъ на пути; священникъ и левитъ вѣдь ни въ чемъ не были причастны этому злодѣянiю. Нѣтъ, но однако они согрѣшили противъ закона любви, воздержавшись отъ помощи ближнему. Мы не привыкли взыскивать съ себя за то, чего не исполнили. Мы, конечно, каемся, когда намъ случается повредить другому; но врядъ ли мы упрекаемъ себя въ упущенiи случая сдѣлать добро, оказать ту помощь, которая въ нашей власти. Нѣтъ сомнѣнiя однако, что мы беремъ на себя великiй грѣхъ, не принося ближнему той любви и того добра, которыя отъ насъ зависѣли. Мы отвѣтимъ за каждый пропущенный нами случай, будь то по небрежности, по невниманiю, по лѣности или себялюбiю; — случай этотъ ужъ не вернется, а мы должны были имъ воспользоваться, онъ былъ намъ посланъ Самимъ Богомъ.
Вдоль жизненнаго пути, на каждомъ шагу, мы встрѣчаемъ раненыхъ, обездоленныхъ братьевъ и сестеръ, брошенныхъ безъ помощи; кѣмъ будемъ мы для нихъ? — священникомъ, левитомъ или добрымъ Самаряниномъ?
19 ОКТЯБРЬ
«Поддержи меня, и спасусь». (Пс. 118, 117).
Слава Богу, что обѣщанiя Господа не ограничены какимъ либо числомъ, или опредѣлены извѣстнымъ временемъ, но возобновляются для насъ постоянно, покрывая собою все. «Въ шести бѣдахъ спасетъ тебя, и въ седьмой не коснется тебя зло». [Iов. 5, 19]. И такъ нѣтъ того дня, когда Господь не былъ-бы готовъ намъ помочь. Но мы не сразу это постигаемъ; даже Петръ не довѣрился Господу, когда сталъ утопать на свирѣпыхъ волнахъ. Однако, «Iисусъ тотчасъ же простеръ руку, поддержалъ его». [Матѳ. 14, 31]. Достаточно Петру, обезсиленному борьбой, протянуть слабую руку ко Христу, и съ той минуты, онъ спасенъ, Господь снизошелъ къ его боязливости, и только сказалъ ему: «маловѣрный, зачѣмъ ты усомнился»? [Матѳ. 14, 31]. И до сего дня, Господь постоянно, обращается къ намъ съ тѣмъ же вопросомъ. Мы думали, что у насъ много вѣры, но что же значатъ наши сомнѣнiя, нашъ ропотъ, наши колебанiя. Не то-ли, что мы, подобно Петру, отводя взоръ отъ Христа, въ Которомъ Одномъ спасенiе, останавливаемъ его на томъ, что насъ окружаетъ, что смущаетъ насъ, отыскивая даже въ будущемъ все то, что можетъ страшить насъ. «Маловѣрный, зачѣмъ ты усомнился»? Въ этомъ сомнѣнiи все наше горе; устремивъ взоръ на Христа, и мы будемъ тверды, волны житейскiя не зальютъ насъ, и мы скажемъ съ увѣренностью: «мы отовсюду притѣсняемы, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены». [2 Корф. 4, 8, 9].
20 ОКТЯБРЬ
«Всѣ сiи умерли въ вѣрѣ... и говорили о себѣ, что они странники и пришельцы на землѣ».
(Евр. 11, 13).
Авраамъ былъ одинъ изъ нихъ: онъ покинулъ все, и пустился въ невѣдомый путь. И здѣсь онъ достигъ высшей точки своего назначенiя. Аврааму былъ данъ сынъ, ему жилось хорошо, онъ былъ въ довольствѣ, однако жъ онъ долженъ былъ отъ всего оторваться, и его ожидало величайшее испытанiе. Онъ могъ еще вернуться съ полъ пути, онъ могъ возмутиться, слыша вопросъ сына: «гдѣ же агнецъ для всесожженiя». [Быт. 22, 8]. Но онъ отвѣчаетъ лишь: «Богъ усмотритъ Себѣ агнца для всесожженiя, сынъ мой»! Онъ твердо идетъ вперед до самой земли Морiа, — онъ не изъ тѣхъ, которые вѣчно колеблются, откладываютъ исполненiе долга, дѣйствуютъ нерѣшительно, и только въ послѣднюю минуту, нехотя, исполняютъ приказанiе. Авраамъ въ молчанiи повинуется сейчасъ же, не стараясь даже узнать причину этого приказанiя, для него достаточно, — что такъ велитъ Господь. На его мѣстѣ, мы вѣроятно дрожали бы передъ требуемой отъ насъ жертвой, забывая что «Богъ не попуститъ намъ быть искушаемыми сверхъ силъ, но при искушенiи дастъ и облегченiе, такъ чтобы мы могли перенести». [1 Корф. 10, 12].
Къ чему же заранѣе перебирать все то, что можетъ быть потребуетъ отъ насъ Господь. Онъ дастъ силы для истинныхъ, а не для вымышленныхъ испытанiй. Будемъ только идти твердо впередъ, и Онъ встрѣтитъ насъ при каждой нуждѣ. Онъ облегчитъ нашу нужду, насколько оно необходимо. Онъ навѣрное безопасно доведетъ насъ до конца, если только мы довѣримся Ему всецѣло и будемъ думать о Его всемогуществѣ, а не о своемъ безсилiи.
Господь часто требуетъ отъ насъ жертвы, чтобъ доказать Свое всемогущество. Онъ, Который, какъ Сынъ человѣческiй, смирилъ себя даже до смерти, смерти же крестной, и пролилъ Свою кровь за насъ, неужели Онъ, тѣмъ самымъ, не отнялъ у насъ страха смерти? Неужели мы все еще колеблемся слѣдовать за Агнцемъ, до самой земли Морiа.
Господу нужны такiя души, которыя какъ Авраамъ готовы отдать Ему все, чего бы Онъ ни потребовалъ, а мы, въ нашемъ ропотѣ, какъ бы споримъ съ Богомъ, торгуемся съ Нимъ, не выпуская изъ своихъ рукъ то, что Ему угодно взять отъ насъ. Пусть Господь намъ поможетъ безропотно, не колеблясь, положить на алтарь все, что намъ всего дороже, — отдать на закланiе нашего Исаака, — наше сокровище, наши надежды, все то, чѣмъ мы живемъ, въ чемъ наша отрада. Пусть каждый изъ насъ твердо идетъ въ землю Морiа, слѣдуя за Агнцемъ, хотя бы на смерть. Господь намъ воздастъ все сторицею.
21 ОКТЯБРЬ
«Iисусъ говоритъ ей: дай Мнѣ пить». (Iоан. 4, 7).
Чего жаждалъ Iисусъ, когда пришелъ къ колодцу Iаковлеву? Онъ жаждалъ спасенiя этой одной души. Онъ и теперь хочетъ спасти каждую единичную душу; великая жажда спасенiя лежитъ на душѣ Эммануила. А вы, познали ли хотя малую долю этой жажды? То что вы для себя получили отъ Господа, возбудило ли въ васъ радѣнiе о спасенiи другихъ? Если нѣтъ, то не заглохли ли въ васъ дары Божiи? Настало время, когда Христосъ былъ приведенъ на Голгоѳу, распростертъ на крестѣ, подвергнутъ ужаснымъ страданiямъ. И тутъ томительная, безконечная жажда охватила Его душу, и Онъ, — «да сбудется Писанiе говоритъ: жажду! — Войны, напоивъ уксусомъ губку, поднесли къ устамъ Его. Когда же Iисусъ вкусилъ уксусъ, сказалъ «совершилось». [1 Iоан. 19, 28-30].
На крестѣ Iисусъ жаждетъ ужъ не спасенiя одной, бѣдной, погибшей души, но спасенiя всего мiра. Здѣсь Христосъ становится, для насъ «жертвою за грѣхъ, чтобы мы въ Немъ сдѣлались праведными передъ Богомъ». [2 Кор. 5, 21].
А вы, сострадаете ли этой жаждѣ Христовой, или подносите и вы Ему уксусъ вмѣсто питiя? — Достаточно уже принялъ Онъ этой горечи отъ именующихъ себя рабами Его, — горечи нашего себялюбiя, легкомыслiя и нерадѣнiя; неужели не поднесете вы Ему наконецъ чашу чистой, свѣжей воды, чашу полную непреодолимаго желанiя служить Ему вполнѣ преданнымъ сердцемъ, и раздѣлить Его жажду душевную о спасенiи грѣшниковъ. Не самообольщенiе ли все наше благочестiе, если не истекаетъ изъ него пламенное желанiе призвать къ Нему другихъ. — О, не давайте Ему безвкуснаго, разведеннаго питiя, безцвѣтную частицу вашего существа и жизни; дайте все, что имѣете, дайте самое лучшее, излейте все до дна, все крѣпкое вино вашихъ силъ, способностей, привязанностей — всего, что даровалъ вамъ Богъ.
22 ОКТЯБРЬ
«А паче всего возьмите щитъ вѣры, которымъ возможете угасить всѣ раскаленныя стрѣлы лукаваго». (Ефес. 6, 16).
Много враговъ у насъ въ жизни, одинъ изъ главныхъ есть мiръ; но противъ этого врага мы имѣемъ щитъ вѣры: — «сiя есть побѣда, побѣдившая мiръ, вѣра наша». [1 Iоан. 5, 4]. Вѣра въ Того, Кто побѣдилъ мiръ. Мы имѣемъ дѣло съ раненымъ врагомъ, съ мiромъ уже побѣжденнымъ. Вѣра, тотъ ключъ, который открываетъ намъ невидимый мiръ, открываетъ намъ славу Его, и являетъ намъ ее ужъ здѣсь, въ этой земной хижинѣ. — Вѣрою можемъ мы видѣть невидимое, ибо Господь нашъ и все воинство Его съ нами; смотри на невидимое, и что дастъ тебѣ силу перенести всѣ видимыя скорби. Тотъ же щитъ вѣры поможетъ тебѣ противъ всѣхъ осаждающихъ тебя враговъ. Щитъ этотъ стоитъ между нами и нашею плотью, между нами и нашимъ горькимъ прошлымъ, между нами и гнетущимъ насъ настоящимъ, и невѣдомымъ намъ будущимъ, наконецъ между нами и всѣми кознями дiавольскими. — Имъ защитимъ мы нашу душу, имъ побѣдимъ окончательно, если только никогда не будемъ выпускать его изъ нашихъ слабыхъ рукъ.
23 ОКТЯБРЬ
«Господь сказалъ Аарону: пойди на встрѣчу Моисею въ пустыню». (Исх. 4, 2).
Господь всегда знаетъ гдѣ найти человѣка, который Ему нуженъ. Онъ готовитъ людей, незамѣтно для нихъ самихъ, для того дѣла, которое имъ предназначено въ будущемъ. Въ теченiе восьмидесяти лѣтъ онъ готовилъ Моисея быть вождемъ народа Израильскаго. И Ааронъ подготовлялся къ своему назначенiю. Онъ не зналъ, что его ожидаетъ, но Господь зналъ; онъ не подозрѣвалъ какое употребленiе найдется для его способностей, но когда пришло время онъ былъ готовъ исполнить свой долгъ. Начиная жизнь, молодежь не знаетъ къ чему она предназначена; но каждый юноша одаренъ какими-нибудь способностями, и онъ долженъ развивать ихъ всѣми силами, чтобы быть готовымъ исполнить свое назначенiе, когда онъ будетъ нуженъ Господу.
Одна молодая дѣвушка молилась ежедневно, чтобы Господь готовилъ ее къ тому, что ожидаетъ ее въ жизни. Очень часто, наши способности пропадаютъ безъ пользы для другихъ и для насъ самихъ, потому что мы по небрежности не развили ихъ: напротивъ того, мы должны бы упражняться постоянно въ той отрасли, къ которой мы имѣемъ дарованiе, и въ свое время, Господь ясно укажетъ намъ примѣненiе нашихъ силъ.
24 ОКТЯБРЬ
«Твердаго духомъ Ты хранишь въ совершенномъ мирѣ, ибо на Тебя уповаетъ онъ». (Ис. 26, 3).
Миръ обѣщанъ тому, кто уповаетъ на Господа. Въ чемъ же состоитъ это удивительное свойство, дарованное Самимъ Богомъ и сохраненное Имъ въ цѣлости, для насъ? Миръ, это то тихое, невозмутимое чувство удовлетворенiя, которое спокойнѣе и прочнѣе обыкновенной радости, достойнѣе и выше чувства удовольствiя. Удовольствiе можетъ развлечь насъ на время и проходящая радость заглушаетъ горе на короткiй срокъ, но миръ несравненно глубже и того, и другого. Вникните въ состоянiе человѣка, обладающаго совершеннымъ миромъ и вы увидите, что этотъ миръ проникаетъ до самой глубины его души, покрывая собою все и составляя основу всей его жизни. Довольство и заботы, радость и горе, здоровье и болѣзнь, постоянно смѣняются въ теченiе жизни, но миръ преобладаетъ «въ твердомъ духомъ», независимо отъ всего остального.
Замѣтьте, какъ рѣдко встрѣчается слово «миръ», въ разговорѣ свѣтскихъ людей, для нихъ онъ какъ будто недостижимъ и по ихъ понятiямъ, совершенный миръ не существуетъ на землѣ. Говоря о спокойной жизни, они разумѣютъ лишь отсутствiе внѣшнихъ тревогъ. Но миръ духовный, въ христiанскомъ смыслѣ, вовсе не зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Жизнь наша можетъ протекать въ непрестанномъ движенiи, дѣятельность выпавшая на нашу долю можетъ быть тяжка, утомительна, тревожна, даже противна намъ, но все же мы можемъ съ помощью Господа и среди самаго безпокойнаго образа жизни, сохранить въ душѣ невозмутимый миръ духовный — «миръ Божiй, который превыше всякаго ума». [Фил. 4, 7].