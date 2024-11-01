ДЕНЬ за ДНЁМ

15 ОКТЯБРЬ

«Духъ Господень на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ Меня благовѣствовать нищимъ и послалъ Меня исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденiе, слѣпымъ прозрѣнiе, отпустить измученныхъ на свободу. Проповѣдывать лѣто Господне благопрiятное».

(Лук. 4, 18, 19; Ис. 61, 1, 2).

И до сего дня служители Христа посылаются Имъ съ тою-же вѣстiю всему человѣчеству. Принявъ отъ Него эту проповѣдь, они должны также «проповѣдывать лѣто Господне благопрiятное». Господь, въ Своемъ милосердiи, не громитъ угрозами отступившихъ отъ Него грѣшниковъ, а посылаетъ имъ слова любви и прощенiя, открывая передъ ними путь къ небу. Двери рая широко раскрываются для всякаго кающагося нелицемѣрно; можетъ войти и нищiй, богатство тамъ не требуется; можетъ войти и не ученый, наравнѣ съ самымъ просвѣщеннымъ, если только онъ научился любить своего Спасителя, и уповать на Него. Но это еще не все: проповѣдь обращается и къ «сокрушеннымъ сердцемъ»; много ихъ на этой несчастной землѣ и не перечислить все множество причинъ, сокрушающихъ сердца людей въ теченiи ихъ жизни.

Знаешь-ли ты, читающiй эти строки, что значитъ сокрушенное сердце? Твоя скорбь изъ такихъ ли, которую не можетъ утѣшить ни одно человѣческое слово? Твоя рана изъ тѣхъ ли, которымъ нѣтъ исцѣленiя? Живъ Тотъ, Кто сказалъ: «Прiидите ко Мнѣ труждающiяся и обремененные и Я успокою васъ». [Матѳ. 11, 28]. «Я съ тобою, не смущайся, ибо Я Богъ твой: говорю тебѣ, не бойся, Я помогаю тебѣ»! [Ис. 41, 10, 13]. Живъ Спаситель, «взявшiй на Себя наши немощи и понесшiй наши болѣзни». [Ис. 53, 4]. Онъ можетъ тебя утѣшить, дать тебѣ «слѣпому прозрѣть», — отпустить тебя «измученнаго на свободу». Но есть еще другого рода скорби, — скорбь о грѣхѣ, когда совѣсть пробуждается въ насъ. Царь Давидъ испыталъ это, Апостолъ Павелъ также, и всѣ искренно кающiеся знаютъ эту гнетущую скорбь.

Господь Одинъ можетъ дать намъ почувствовать весь ужасъ нашего грѣха, и тогда то, давъ намъ понять, что въ себѣ мы не найдемъ избавленiя отъ этого зла, Онъ указываетъ намъ на единственный источникъ исцѣленiя. Мы понимаемъ, что для каждаго изъ насъ есть прощенiе и примиренiе черезъ кровь Iисуса Христа; для насъ пришелъ и пострадалъ Онъ, намъ возвѣщенъ миръ, — «дальнимъ и близкимъ» [Ефес. 2, 17], у насъ есть любящiй Отецъ Небесный. «Се Агнецъ Божiй, Который беретъ на Себя грѣхъ мiра» [Iоан. 1, 29], — Онъ беретъ и твой грѣхъ, грѣхъ каждаго, грядущаго къ Нему съ полною вѣрою; Онъ Богъ любви, готовый быть твоимъ утѣшенiемъ, твоей опорой, твоимъ прибѣжищемъ на вѣкъ.

Далѣе: «проповѣдывать плѣннымъ — освобожденiе, отпустить измученныхъ на свободу». — Всѣхъ насъ, порабощенныхъ грѣху, опутанныхъ, быть можетъ и безсознательно, цѣпями злого духа, пришелъ освободить Сынъ Божiй, и вырвать изъ власти сатаны. — «Если Сынъ освободитъ васъ, то истинно свободны будете». [Iоан. 8, 36]. И если мы не всегда сознаемъ эту безграничную свободу, возвышающую насъ надъ всѣми земными мелочами и дрязгами, то не останется ли и къ намъ упрекъ Апостола Iакова: «не имѣете, потому что не просите». [Iак. 4, 2]. Просите, просите горячо, неотступно, чтобы Господь излилъ на васъ богатые Дары Святаго Духа. «Дарую имъ благословенiе и дождь буду ниспосылать въ свое время; это будутъ дожди благословенiя». [Iезек. 34, 26].

О, да исполнится слово это въ наши дни. «Господи, научи насъ молиться!» [Лук. 11, 1] — и не будемъ ограничивать молитву нашу узкими человѣческими понятiями: не будемъ просить о ниспосыланiи намъ однихъ только каплей дождя благословенiя, а попросимъ, чтобы потоки благодати изливались на насъ. Когда благодать эта проникнетъ глубоко въ нашу душу, тогда мы почувствуемъ, что дѣйствительно мы свободны, и всецѣло принадлежимъ Христу.



