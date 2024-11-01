1. - Монах Симеон Афонский - "Таинственные беседы или сокровенные истины"
Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25).
Не верь зиме до самого ее конца.
Не верь себе до последнего вздоха.
1. «...Ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий…» (Иак.4:14).
Что такое счастье
Сынок, скажу тебе то, что мне говорил мой отец и что он слышал от своего деда. Из тех людей, которых ты видишь вокруг, через сто лет никого не будет в живых. А из тех, кого не видишь, сколько умирает в больницах и тюрьмах? Кроме них, сколько людей погибает в пути, в тяжелых трудах, в тяжбах друг с другом и ссорах? Из горстки оставшихся – кто счастлив? И могут ли они удержать свое счастье? А если не могут, – счастье ли это?
2. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце…»(Рим.1:21).
Омрачение
Белка бежит в колесе. Как желает она добежать до соснового леса! Яблоко гложет червь, все мысли которого о том, бесконечен ли его сладкий мир? Комар звенит возле твоего уха. Сколько волнения и страсти в его звоне!
Помедленнее бы белке бежать в колесе, и червю не торопиться бы съесть свое яблоко, а комару бы потише звенеть возле твоего уха. Могут ли помочь им эти советы? И смогут ли они догадаться, что нужно делать? А человек! Сможет ли он найти себя в своих житейских поисках?
3. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» (Гал. 6:7).
Истина и солнце
Истина открыта для всех: честных и нечестных, но Она никогда не отдаст себя в нечестные руки.
Земное солнце светит на праведных и неправедных, но духовное Солнце никогда не воссияет в неправедном сердце.
4. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Петр. 5:7).
Бесполезные хлопоты
Ставить заслоны метелям, жечь на улицах костры от мороза, раскалывать лед на реках, – уйдут ли тогда холода?
Весна сама положит им конец. «Славно мы потрудились», – говорят те, которые бились подобным образом с зимней непогодой.
5. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 93:11).
Пустые переживания
Деревенский житель хмуро глядит с утра. Поэтому в соседнем доме – переполох. Строят догадки: сосед хочет затеять скандал? Задумал захватить спорный участок земли? Решил пожаловаться на соседей властям? Предупредили близких, рассказали родственникам, что готовится ссора, побежали и оповестили старосту деревни. Волновались, переживали, готовились к худшему. Спустя несколько дней узнали – жена соседа нашла тайничок, куда ее муж прятал деньги. Не обрати соседи внимания на свои домыслы, не опозорились бы на всю округу.
6. «, Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода (Мк. 4:18-19).
Забвение
Детство желает вечно играть,
Юность желает вечно любить,
Зрелость желает вечно работать,
Старость желает вечно начинать все сначала.
7. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек…» (1Ин.2:17).
Движущаяся тень
Тень от дерева удлиняется утром, укорачивается в полдень, снова становится длиннее вечером, и, наконец, с темнотой исчезает совсем. Тень движется, а дерево – нет. И тем не менее, дерево живое, а не тень.
Представления приходят и уходят, сменяя друг друга. Они постоянно движутся, а сущность человека не изменяется. И тем не менее, живое – это человек, а не его представления.
8. «…испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.» (Иак. 1:3-4).
Хлеб
Землю пашут, боронят, сеют в нее зерно – и земля не сопротивляется. Если бы она сопротивлялась, – откуда бы взялся урожай? Пшеницу перетирают в муку, из муки замешивают тесто, тесто ставят в жаркую печь. Если бы пшеница роптала на свою жизнь и отказывалась от обработки – откуда бы взялся хлеб?
9. «Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:7). BR]
Пугала на ветру
Летом ставят пугала по полям и огородам. И у каждого пугала свой облик, ведь одежда на них хозяйская. А когда поднимается ветер, они машут рукавами, поворачиваются, кланяются, поскрипывают точно, как их хозяева. И для птиц эти пугала – настоящие живые люди.
10. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.» (Лк. 6:45).
Столб претыкания
На улице, у тротуара, установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря: если фонарь погаснет, то уже наверняка можно будет о столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других.
11. «Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий.» (Пс. 38:6).
Несуществующий клад
Один человек страстно мечтал найти клад и разбогатеть. Со временем он стал думать, почему бы этому кладу не быть у него в подвале? И так уверился в этой мысли, что приступил к поискам, пока не перекопал весь подвал. Потом он сильно сокрушался. Когда ему говорили, что нужно забыть об этом несуществующем кладе, он отвечал: «Но откуда же я взял, что у меня есть клад? Если бы его не было, я бы не стал его искать. Я просто чувствую, что он где-то здесь». До конца жизни этого человека никто не смог разуверить в тщетности его поисков.
12. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.» (Мф. 18.3).
Песчаные звери
12. Дети рисуют различные фигуры животных на прибрежном песке, и называют их «котиком», «собачкой», «лошадкой», «тигром», и играют с ними. А когда кто-нибудь, по неосторожности, наступает на их изображение, дети плачут, жалея животных, нарисованных на песке. Но потом, когда они наиграются, то все бросают и бегут домой. А созданных ими собак, лошадей и тигров снова смывает прибрежная волна.
13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13).
Самая Великая ложь на свете
Однажды некий могущественный король издал указ устроить состязание среди придворных в самой великой лжи, пообещав щедро наградить победителя. Придворные изощрялись в придумывании всяческих лживых историй, но ни одна из них не поразила воображения короля. Каждый раз он говорил: «Нет, это не ложь. Такое вполне может случиться». Неожиданно нашелся один солдат, который заявил, что он знает то, чего не может быть. Солдата привели во дворец и объявили, что если он не угодит королю, то за дерзость ему отрубят голову. «Хорошо, – ответил солдат. – Я готов». – «Тогда говори», – приказал король. – «Король умер!» – громко воскликнул солдат. – «Король мертв!» – «Замолчи, замолчи! Этого не может быть! – закричал, опешив, король. – Я согласен, это самая великая ложь на свете».
14. «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.» (Еф. 2:10).
Всему свой срок
Недавно родившийся жеребенок всего боялся. Он сильно дрожал и был так слаб, что ноги его подгибались и он часто падал. Увидев больших лошадей, легко и привольно несущихся по зеленому лугу, он от страха забился под брюхо матери, и оттуда раздался его тоненький голосок: «Неужели и я когда-нибудь стану таким, как они?» – «Не бойся, дитя мое, – ответила ему кобылица. – Ты рожден для быстрого бега, всему свой срок. Придет время, и ты увидишь, как легко и быстро ты будешь скакать».
15. «Всякая ложь не от Истины» (Ин. 2:21).
Маски
В небольшом городе одного королевства все жители обязаны были носить маски и так к ним привыкли, что без масок не узнавали друг друга. Но вот старый король умер, а новый отменил прежний указ. И жителям этого города заново пришлось знакомиться друг с другом. А если они не могли узнать своих родных или знакомых без масок, то тогда вспоминали, у кого из них какая раньше была маска. И очень удивлялись, насколько их настоящие лица не похожи на те маски, которые они носили.
16. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше...» (Мф.6:21).
Отражение кувшина
Один сельский шутник на ветку высокой ольхи, стоящей на берегу реки, повесил кувшин. Односельчане, которые часто приходили туда рыбачить, увидели в воде отражение кувшина и начали рассказывать в селе, что на дне реки лежит кувшин с золотом. Многие ныряли в воду, пытались достать кувшин, но, увы, не могли отыскать его на дне, хотя отчетливо видели этот кувшин с берега. Как-то мимо проходил путник и, увидев их тщетные старания, спросил: «Что вы там ищете?» Сельчане объяснили ему, что они ищут кувшин с золотом. Путник, улыбнувшись, сказал: «Этот кувшин висит у вас над головой, а вы ищете его на дне реки».
17. «А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих» (Пс. 37:14).
Озеро с живой водой
Как-то охотник из горного села заблудился в горах. Выбираясь из глубокого ущелья, он оступился и стремглав полетел вниз, но не разбился, потому что упал в озеро. Вода неизвестного озера была живая. Однако охотник не знал этого, а плавать не умел. Вынырнув и наглотавшись воды, он стал звать на помощь: «Помогите! Тону! Погибаю!» Но охотник не утонул, так как вода поддерживала его, и не погиб, потому что вода была живая. Кое-как он выбрался на берег и увидел на скале надпись: «Вода этого озера живая. Тот, кто отведает воды из озера, будет жить долго, но навсегда забудет дорогу сюда». Охотник выбрался из ущелья, добрался домой и, хотя обрел долгую жизнь, никому не мог рассказать, где находится озеро с живой водой.
18. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".» (Пс. 49:23).
Сообразительные гости
На одну уединенную, расположенную в лесу усадьбу, приехали гости. Весь день они провели с хозяевами, любовались окрестностями и маленьким красивым прудом возле дома. К вечеру они решили наведаться в село неподалеку, обещая вернуться до темноты. Хозяева предупредили гостей: «Возвращаясь домой, ищите пруд. Как увидите его, – вы дома». Но гости засиделись в селе дотемна со своими знакомыми. Начался дождь, и они заторопились домой, отказавшись от провожатых, сказав, что помнят дорогу назад, и доберутся благополучно. К несчастью, в потьмах они свернули на другую дорогу, ведущую к пруду, и в непроглядной темноте упали в воду. – «Отлично! – воскликнул один из гостей, выбираясь на берег. – Да ведь это тот самый пруд, которого нам советовали держаться! Теперь мы знаем, где находимся!» И точно, неподалеку они увидели огонек в окне дома, где их встретили обрадованные хозяева.
19. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.» (Иак. 1:12).
Остался цел
Собаки, охраняющие в горах отары овец, очень свирепы и имеют устрашающий вид. Поэтому прохожие предпочитают держаться подальше от них. Случилось так, что один человек не заметил, что в лощине пасется стадо. А когда увидел овец, то было уже поздно. К нему, рассыпаясь полукругом, неслась стая разъяренных собак. Убегать было уже поздно, и путник от растерянности просто сел на землю, решив – будь что будет. Но собаки, добежав до своей цели, совершенно неожиданно для этого человека, не бросились на него, а уселись вокруг него на небольшом расстоянии, и не нападали, хотя и были разъярены. Как только путник шевелился, собаки готовы были кинуться на него, поэтому он предпочел не двигаться. Тут подоспели пастухи, отогнали собак, и удивились тому, что этот человек невредим. «Ты правильно сделал, что сидел и не шевелился. Только поэтому и остался цел», – сказали ему пастухи
20. «Пошли свет Твой и истину Твою, они меня научат…» (Пс 42:3).
Отражения
Когда свеча отражается во множестве окружающих ее зеркал,
трудно найти настоящую свечу.
Когда рыбка плавает в аквариуме с зеркальными стенками,
невозможно определить, где живая рыба, а где – ее отражения.
21. «…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…» (Мф. 10:26).
Неизвестное животное
Ученые – энтузиасты очень хотели найти какое-нибудь новое неизвестное животное. Они уезжали в горы, искали там их следы и собирали о них всевозможные сведения у местных жителей. И вот, от обитателей одного небольшого селения, расположенного в самой глуши, они услыхали, что в окрестностях бродит диковинное существо. И правда, на тропах стали появляться странные следы, на склонах гор по ночам слышалось, будто там кто-то бродит. Слухи о происходящем дошли до города. Множество любопытных стало приезжать на лето в горы. Открылись гостиницы, к селению проложили дорогу. О поисках неизвестного животного в научных журналах регулярно публиковались отчеты, хотя никому его так и не удавалось найти. Постепенно маленькое горное селение превратилось в курортный городок. И только старожилы посмеивались: «Да такого животного здесь нет, и никогда не было. Благодаря тому, что мы искусно подделывали его следы и распространяли слухи о нем, наше селение стало процветающим курортом».
22. «…если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.» (Рим. 8:13).
Разбившийся воздушный змей
Мальчик любил вместе с отцом запускать в небо воздушного змея. На нем он написал свое имя и представлял, будто это он сам парит в воздухе. В конце концов мальчик сильно сроднился с той мыслью, что это он сам летает над землей. Но однажды сильный порыв ветра порвал шнур, удерживающий в воздухе змея, тот упал и разбился. Мальчик безутешно плакал и уверял, что это он сам разбился вместе с воздушным змеем. Но отец успокоил его, сказав: «Сын мой, ты все время был здесь со мной. Это воздушный змей упал и разбился, а ты жив – и можешь сделать другого змея. Помни, ты только управляешь, а не летаешь вместе со змеем в небе, поэтому и разбиться с ним не можешь».
23. «…твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.» (Евр. 5:14).
Скалы и люди
Два человека путешествовали в горах. Они пришли в такое место, где причудливые скалы напоминали фигуры людей, различных зверей, каких-то странных, фантастических существ. – «Смотри! – воскликнул один из путников. – Вот голова женщины». Другой посмотрел и ответил: «Нет, это – голова старика!» Они начали спорить, каждый доказывал свою правоту. Тут им пришла в голову идея поменяться местами. «Действительно! – воскликнули они оба. – С одного места, видится голова женщины, а с другого – голова старика!» Хотя в обоих случаях эти образы были всего лишь скалами.
24. «…услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).
Лесоруб и медведица
Лесоруб знал, что лесные звери опасны для человека. Они мгновенно приходят в ярость и бросаются на все, что движется. «Увидишь медведя – не беги, стой спокойно», – посоветовали ему опытные люди. Эти слова ему хорошо запомнились. Как-то весной лесоруб шел по лесу. Неожиданно в нескольких метрах перед ним на тропу вышла медведица с двумя медвежатами. Она повернула свою огромную голову и внимательно поглядела на человека. Лесоруб от страха застыл на месте. Медведица принюхивалась и настороженно изучала неподвижно стоящего человека. Медвежата кинулись в лес, а медведица, не найдя для себя ничего угрожающего, неспешно пересекла тропу и, вслед за медвежатами, скрылась в лесу. – «Да, правильно люди говорили, – облегченно вздохнул лесоруб, оправившись от испуга. – Вот мне и пригодился их совет».
25. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.» (Иак. 4:8).
Заботливый Друг
У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своем друге, тот всегда оказывался рядом, а когда забывал, – исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь.
Спустя некоторое время этот человек обзавелся семьей, появились дети. Все реже и реже он вспоминал о своем друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и в конце концов попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у других родственников были свои невзгоды, из-за которых им было не до больного.
Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своем забытом друге, и тот сразу же приехал к нему в больницу. Друг оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот человек серьезно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу и никогда не забудет о нем. Вскоре его друг вновь пришел к нему и сказал: «Дорогой мой, только болезнь изменила твое отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно придерживался меня и моих советов, то ощутил бы еще большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому».
26. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.» (Иак. 1:17).
Платан
Перед домом, на улице, рос большой, широко раскинувший свои ветви платан. Часто прохожие хвалили его: «Какой красавец. Какой пышный платан. Какую большую и густую тень он дает. Как хорошо отдыхать под ним в жару». Раздавались и другие голоса: «Сколько листьев осенью от этого дерева, а зимой, к тому же, с него падают ветки, и все это нужно убирать». А платан не становился от этого ни больше, ни меньше. Он всегда оставался одним и тем же.
27. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь» (1Петр. 3:13-14).
Мальчик и пень
В глубине сада стоял старый, сучковатый, замшелый пень от большого каштана. В этом же саду любил играть один мальчик. Больше всего на свете он боялся подходить к этому страшному пню, который казался ему ужасным разбойником из страшной сказки. «Разбойник, разбойник!» – кричал мальчик и убегал в дом к родителям. Как-то раз, вечером, отец взял мальчика за руку, подвел к грозному пню и сказал: «Смотри внимательно и без страха. Нет разбойника?» – «Теперь нет», – ответил мальчик. – «Но когда я боюсь его, – разбойник появляется, а когда не боюсь, – снова исчезает».
28 «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.» (Иак. 1:25).
Ночь в лесу
Однажды летом юноша шел через лес. До своего дома добраться он не успел и заночевал в лесу. Начал накрапывать дождь. Юноша устроился под сосной и развел костер. Поначалу, пока горел огонь, молодой человек был спокоен. Но когда он стал засыпать, а костер к тому времени уже догорел, ему стало не по себе: то где-то хрустнет ветка, то в вершинах сосен зашумит ветер, то из глубины леса послышатся какие-то непонятные звуки. Юноше стало казаться, что лес полон всевозможных зверей и ужасных чудовищ. Ему припомнились различные страшные истории о лесных происшествиях, и мурашки побежали по телу. Но тут юноша подумал: «Я совершенно один в этом лесу, и, кроме меня вокруг никого нет». Страх сразу же прошел. А он продолжал рассуждать так: «Все эти лесные звуки естественны. Если бы это были звери, то дым от костра отпугнул бы их. Значит, это просто мои личные страхи. Если же что-то произойдет, то тогда и будем думать, что предпринять». Так он, успокоился и заснул. Просыпаясь в темноте, он вспоминал, что ему некого и нечего бояться, потому что все страхи только в нем самом, и снова засыпал. С тех пор этот юноша никогда не боялся ночевать в лесу один.
29. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.» (Пс. 36:4).
Что лучше
Стремиться взойти на вершину, а подняться только на перевал –
лучше, чем вообще никуда не ходить.
Желать переехать в столицу, а поселиться в ее пригороде –
лучше, чем остаться в своей деревне.
Побывать в интересной стране даже проездом –
лучше, чем только услышать о ней.
Понять хотя бы часть Истины –
лучше, чем вообще не знать о ней.
30. «Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Пс. 115:2-3).
Кто что видит
Лесник видит лес, а лесоруб – деревья,
Капитан видит море, а рыбак – рыбу,
Прохожий видит поле, а крестьянин – землю,
Странник видит небо, а моряк – тучи.
31. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя» (Пс. 114:7).
Начало беды
Пока дом не заселен, – нет забот о ремонте,
Пока поле не засеяно, – нет забот об урожае,
Пока в пруду нет рыбы, – не видно и рыбаков,
Пока в сердце нет дурных мыслей, – нет и беды.
32. «Тайна Господня – [открыта] боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.» (Пс. 21:14).
Постижение истины
Когда человек только учится плавать, ему совершенно не понятно, как это делается. Но как только он поплывет, ему все становится ясно.
Когда человек только слышит об Истине, ему совершенно не понятно, что это такое. Но как только он постигнет Истину, – ему все становится ясно.
33. «…Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» (Мф. 7:14). Узкая Тропинка
Горожанин приехал в деревню и вместе с деревенским жителем отправился в лес собирать ягоды. Незаметно увлекшись сбором ягод, они попали на болотистый участок. Деревенский житель обнаружил опасность и предупредил горожанина: «Теперь будь внимателен. Нужно держаться только той тропинки, по которой мы пришли сюда, потому что справа – болото, а слева – трясина». – «А какая разница между ними?» – спросил горожанин. «В общем – никакой, только в трясине быстрее пропадешь».
34. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.» (Мф. 6:33).
Недоступная Принцесса
Некогда один принц услышал о юной прекрасной принцессе из далекой страны. Он решил завоевать ее сердце и с небольшой свитой отправился в путь. Вскоре его встретило огромное войско принцессы. Военачальник объявил принцу, что если он хочет увидеть принцессу, то должен сразиться с ним. В трудной схватке принц поверг противника наземь, и тот взмолился о пощаде, пообещав, что подчинится ему со всем войском, только пусть он возвращается домой. Но принц отклонил предложение, заявив, что ему нужно увидеться с самой принцессой. Он отпустил военачальника, и войско пропустило его вместе со свитой.
Вскоре показался замок принцессы. Навстречу принцу вышли министры и придворные с богатыми дарами. Они предложили ему различные сокровища, если он согласится повернуть назад. Но принц настаивал на том, чтобы его пропустили к принцессе. Когда принц и принцесса, наконец, встретились, они полюбили друг друга. Принцесса согласилась последовать за принцем в его страну. Вслед за ними отправилось все войско во главе с военачальником, все министры и придворные с богатствами принцессы.
35. «… Царствие Божие внутрь вас есть.» (Лк. 17:21).
Камень, исполняющий желания
Один юноша узнал, что где-то на свете есть камень, исполняющий желания. Он захотел отыскать этот камень и начал расспрашивать у людей, знает ли кто-нибудь, где можно его найти. Но в его стране никто ничего об этом не знал. Юноша отправился в странствие. Он переходил из страны в страну, пока ему не сказали, что есть мудрец, который знает где находится этот камень. После тяжелых скитаний утомленный юноша предстал перед мудрецом. «А ты не из такой-то страны?» – спросил мудрец. «Да, – ответил юноша, – я прибыл к тебе из этой страны». – «А не живешь ли ты в таком-то городе, в доме на берегу озера?» – «Да, я там живу», – отвечал удивленный юноша. «Так вот, – объявил ему мудрец, – мне известно, что чудесный камень вделан в стену твоей комнаты в том самом доме, в котором ты живешь». – «Неужели мне после такого изнурительного странствия придется возвращаться домой?» – «Если бы ты не добрался сюда с такими великими трудами, – ответил мудрец, – то как бы ты узнал, где находится волшебный камень?»
36. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.» (Мф. 5:3).
Найти потаенную комнату
Только тот, кто ничего не видит, сможет найти потаенную комнату, в которой нет ни стен, ни потолка, ни пола.
Только тот, кто ничего не знает, сможет в ней поселиться.
Только тот, кто не умеет говорить, сможет о ней рассказать.
Только тот, кто совершенно глух, сможет услышать то, что ему расскажут.
И только тот, кто ничего не имеет, сможет обрести то, что в этой комнате находится.
37. «…Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь.» (Пс. 61:2).
Редкое сокровище
В стране слепых видящий одним глазом – король,
В стране королей простой человек – большая редкость,
В стране глупых толковый человек – великий ученый,
В стране великих ученых простодушный человек – редкое сокровище.
38. «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.» (Пс. 62:1)
Родная колыбель
Для китов океан – родная колыбель,
Для муравья и лужа – опасное плавание,
Для ласточек небо – родной дом,
Для комаров слабый ветер – источник тревог.
39. «…Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:2).
Сердце не может пресытиться Богом
Орел не устает от полета,
Корове не надоедает жевать свою жвачку,
Собака не ломает себе зубы, грызя кости,
Сердце человека не может пресытиться Богом.
40. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир…» (Рим. 8:6).
Хватит и одной дурной мысли
Чтобы рыба оказалась в котле,
ей достаточно один раз проглотить наживку.
Чтобы стать вором,
хватит и одной кражи.
Чтобы разбиться в пропасти,
достаточно и одного шага.
Чтобы испытать бесчисленные горести,
хватит и одной дурной мысли.
41. «…И в тот день вы не спросите Меня ни о чем.» (Ин. 16:23).
Нет никаких сомнений
Своего отца и свою мать узнаешь в любой толпе.
Если пища вкусна – в этом нет никаких сомнений.
Аромат благоухающей розы отличишь от любых запахов.
Пение соловья в лесу не спутаешь с голосами других птиц.
42. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.» (Пс. 118:11).
Желания всегда возвращаются в сердце
Где бы ни бегала лиса, она всегда возвращается в свою нору,
Стрижи весной летят на старые гнезда,
Каждая пчела знает свой улей,
Где бы ни блуждали желания человека, они всегда возвращаются в сердце.
43. «Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу…» (1Ин. 3:21). Дерзновение к Богу
Грабитель в чужой квартире пугается собственной тени,
Заяц в лесу страшится и падающего листа,
Дикий зверь боится дневного света,
Одинокий человек боится самого себя.
44. «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.» (Пс. 24:5).
Истину ищи в своем сердце
Затерявшиеся очки ищи у себя на лбу,
Потерянное ведро найдешь в колодце,
Исчезнувшую со стола рыбу увидишь в когтях у кошки,
Если ты ищешь Истину, ищи Ее в своем сердце.
45. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам.» (1Ин. 3:24).
Узнаем по духу
Когда мать берет плачущего младенца на руки, он сразу замолкает,
Когда доносится аромат розы, нет нужды говорить, что она расцвела,
Когда ребенок заснул, ему не нужно объяснять, что он спит,
Когда человек находит Бога, это понятно ему самому.
46. «Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Мф. 9:4).
Научись чуткости
Если столяра толкать под руку, работа будет испорчена,
Если водителя поучать в дороге, не миновать аварии,
Если кузнецу показывать куда ему бить, можно лишиться пальца,
Если только говорить и не слушать, не найдешь собеседника.
47. «…Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» (Иак. 4:4).
Опьянение миром
Когда собака гонится за зайцем, ее не собьешь со следа,
Когда кот играет с пойманной мышью, его не подманишь рыбой,
Когда медведь добирается до меда, он теряет всякий страх,
Когда богач видит деньги, он забывает обо всем на свете.
48. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 3:18).
Плод правды
Если не хочешь ничего терять – ничем не владей,
Если не хочешь блуждать, не выходи из дома,
Если не любишь шума, не броди по базарам,
Если ищешь покой, не имей никаких забот.
49. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6:22).
Протри глаза
У одного человека умерла жена. Убитый горем, он забросил все дела и предался унынию. Комнаты наполнились сором и пылью. И сам хозяин принял вид совершенно опустившегося человека. Соседу стало жалко несчастного вдовца, и он предложил ему хотя бы умыться. «Для чего умываться? – возразил вдовец. – Если у меня в одной комнате сплошной мусор, а в другой – пыль? Мне уже не отмыться». – «Если у тебя, в твоем доме, в одной комнате мусор, а в другой – пыль, – воскликнул сосед, – то или наведи в них порядок, или не входи туда. Ты только протри глаза – и сразу увидишь, что нужно сделать».
50. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.» (Рим. 6:14).
Жестокие птицы
Один человек очень любил певчих птиц. У него в доме было много клеток, где он держал своих питомцев, к которым был сильно привязан. Он кормил их, поил, чистил клетки и наслаждался их пением. Но со временем этот человек стал тяготиться множеством хлопот, которые ему доставлял уход за его певчими птицами. Он поделился своей печалью с другом. «Ты отпусти их на волю, – посоветовал ему друг, – и так избавишься от всех хлопот». – «Отпустить-то я их могу, – ответил любитель птиц, – да они меня не отпускают».@НИКОЛ@Й
51. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.» (Пс. 54:23).
Беззаботность
Сколько птиц радостно щебечет в лесу,
и среди них не видно голодных.
Много зверей бродит в чаще,
а таких, чтобы только кожа да кости, не встретишь.
Младенец питается только материнским молоком,
а не думает о том, что будет есть вечером.
Мир следует за тем, кто следует за Истиной.
52. «Претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:22).
Лучше умереть у родника
Как-то геолог возвращался из путешествия по пустыне в свой лагерь, но попал в песчаную бурю, сбился с пути и начал блуждать в песках. Вода, хотя он ее и берег, закончилась, и силы его иссякали. Он забрался на бархан и увидел крохотный оазис: родничок, скудную травку и невысокий кустарник. Геолог прожил там несколько дней, питаясь последней оставшейся у него лепешкой. Уходить от воды он уже боялся, так как не был уверен, хватит ли у него сил добраться до лагеря или же, в случае неудачи, вернуться назад к роднику. Тогда он подумал, и сделал окончательный выбор: «лучше умереть у родника, чем блуждать по пескам». Этого решения геолог собрался держаться до конца. И, когда этот человек уже терял надежду на спасение, погонщики проходящего мимо каравана заметили его и спасли.
53. «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.» (Иак. 5:7).
Долготерпение
Одиночество в городе тяжелее, чем в безлюдной пустыне,
Отчужденность близкого человека больнее, чем жизнь с незнакомыми людьми,
Молчаливый укор родных более горек, чем их словесные порицания,
Дружеская поддержка лучше торжественных клятв и обещаний.
54. «Господи! путеводи меня в правде Твоей…» (Пс. 5:9).
Путь правды Ищи выход там, где входил,
Спускайся там, где поднимался,
Заканчивай там, где начинал,
Продолжай там, где остановился.
55. «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погр***** своих мертвецов.» (Мф. 8:22).
Оставь все
То, к чему стремишься, постоянно отступает,
То, от чего уходишь, постоянно догоняет.
Оставь все людям, и они оставят тебя.
Предоставь всему быть таким, какое оно есть.
56. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле…» (Мф. 13:44).
Посох, с которым ничего не нужно
Давным-давно деревенский житель высоко в горах на недоступном обрыве заметил пещеру. Ему вспомнилось предание о том, что где-то в этих местах хранятся сокровища древних царей. С огромным трудом он добрался до пещеры. Войдя в нее, недалеко от входа, горец увидел медную дверь. За ней он нашел комнату, в которой на полу лежали груды медных монет. Не мешкая, этот человек набил себе все карманы медными деньгами, положил, сколько влезло, за пазуху и собрался возвращаться домой.
Закрыв за собой медную дверь, он обнаружил чуть поглубже в пещере еще одну. Она была сделана из серебра. Горец открыл ее и увидел комнату, полную серебряных монет. Поспешно он вытряхнул медные деньги и рассовал, куда смог, серебро.
Он уже повернулся, чтобы уйти, но тут, приглядевшись, в дальнем углу пещеры он заметил золотую дверь. Деревенский житель распахнул ее. Комната была полна золотых монет. Торопливо он выбросил серебро и нагрузился золотом так, что еле мог передвигаться. Теперь-то он мог уходить.
Но на выходе из пещеры горец увидел пыльную и очень старую деревянную дверь. Нерешительно он отворил ее. В комнате ничего не было, кроме простого деревянного посоха, лежавшего на возвышении. В недоумении горец взял посох и, не зная, что с ним делать, стукнул им об пол. Тотчас посыпались невиданные украшения и драгоценные камни. Он онемел от восторга, посох выскользнул из его рук, с громким стуком ударился о землю, и поток драгоценностей прекратился. Этот человек понял, что если у него будет этот посох, то никакие сокровища пещеры ему больше не понадобятся. Он выбросил все золото, взял один только этот посох и навсегда ушел из пещеры.
57. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.» (Рим. 8:28).
Нахожусь в столице!
Житель далекой провинции очень интересовался столицей. Ему хотелось знать: как она выглядит, какие в ней есть достопримечательности, старинные здания, памятники, площади, парки. Но расспросить было не у кого. Живя далеко от центра, он до сих пор не встречал никого, кто бы побывал в столице. Поэтому он собирал о любимом городе фотографии, газетные и журнальные вырезки.
По счастливому стечению обстоятельств однажды у него появилась возможность самому побывать в столице. Когда он достаточно ознакомился с городом и почувствовал себя в нем более уверенно, ему передали письмо от земляков. В письме они сообщали, что отыскали одного пожилого человека, который в молодости проездом был в столице и мог бы немного рассказать о ней. «Зачем мне теперь слушать чьи-то рассказы о столице, – написал сельчанин в ответ своим землякам, – если я уже сам нахожусь в ней?»
58. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,» (Мф. 6:14).
Спор в психиатрической больнице
Один человек, расстроенный тем, что от него ушла жена, впал в сильное отчаяние, заболел и был увезен в психиатрическую лечебницу. Придя в себя, он попросил отпустить его домой, но услышал, что курс его лечения еще не окончен. Он возмутился и начал спорить с докторами. Ему насильно сделали укол, и он заснул. Очнувшись, больной ощутил недомогание во всем теле и сильную головную боль. Он испугался за свою жизнь, и решил не позволять больше делать ему уколы, о чем и предупредил врачей. Тогда ему снова насильно ввели новую, еще более мощную дозу лекарства.
Придя в сознание, этот человек понял, что путь сопротивления ни к чему не приведет. Он решил не спорить с врачами, быть предельно терпеливым, спокойным, и ничем не возмущаться. Очень скоро он заметил, что отношение к нему со стороны персонала изменилось: – уколы уже не назначали, а вскоре отменили и таблетки. Наконец настал день, когда его выписали из лечебницы.
59. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 13.18). Истинное величие
Огромный океан не прилагает никаких усилий, чтобы быть великим,
Длинные реки – самые тихие, а текут далеко,
Высокие горы не стремятся быть высокими за счет других,
Спокойные люди неприметны, а надежнее многих.
60. «…Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными.» (Ин. 8:31-32).
Город кандалов
Некогда купец отправился в другую страну и пришел в странный город, в котором все жители были в кандалах. Купец подумал: «А если и мне наденут кандалы, что тогда делать?» Неожиданно, в ту же минуту появилась стража и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой, купец приуныл. Он обратился с расспросами к несчастным горожанам, почему они все в кандалах? И те отвечали, что в их городе издавна такие порядки. Купец спросил: «Неужели все жители города обречены всю свою жизнь носить кандалы?» Люди ответили ему: «По слухам, иногда в город приходит некий старик, который свободен и не носит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он так редко появляется, что многие сомневаются, правда ли это?» «Делать нечего, – подумал купец, – может быть, еще увижу этого старика и узнаю, как мне освободиться?»
С тех пор прошло немало лет, купец уже состарился и поседел. И вот однажды он неожиданно увидел старика, свободно идущего по улице и не закованного в кандалы. «Дедушка, – воскликнул узник, – помоги мне освободиться от уз». – «Сынок, – ответил старик, – мысленно скажи про себя: «пусть стража немедленно освободит меня от кандалов», – и ты будешь свободен». Узник подумал, что это неудачная, горькая шутка, но решил попробовать и произнес про себя эти заветные слова. Тут же появилась стража и освободила его от кандалов.
Купец поспешил уйти из этого странного города, удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он снова увидел того самого старика, который помог ему освободиться. «Дедушка, скажи мне, – обратился к нему купец, – в чем секрет этого странного города?» – «Этот город не простой, – ответил старик, – потому что в нем становятся узниками и освобождаются от уз, только лишь подумав об этом. Ты потому и спасся, что поверил моим словам. А те, кто не верит мне, остаются узниками этого города, и я уже ничем не могу им помочь».
61. «…Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
Употреби усилие
Дружба со львом может плохо закончиться,
Там, где водятся волки, лучше не пасти овец,
От собак не отбиться костью,
От дурных мыслей не избавиться, если им подчиняться.
63. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.» (2Петр. 2:17).
Тюрьма злого волшебника
Один человек вследствие клеветы своих недоброжелателей попал в страшную тюрьму, из которой никто не выходил живым. Ее построил злой волшебник, а слуги этого волшебника стерегли несчастных узников. Новый заключенный пытался различными способами бежать из тюрьмы, но каждый раз безуспешно. Охрана ожесточилась, часто избивала его и, в конце концов, перевела в одиночную камеру для смертников. Здесь заключенный обнаружил в стене крохотный тайник, в котором находилась пожелтевшая от времени записка следующего содержания: «Из этой тюрьмы спастись можно лишь одним способом, – возможностей для побега нет.
Раз в десять лет в одну из ночей силы волшебника ослабевают, и дверь камеры остается незапертой. В эту ночь ты можешь бежать. Но во время побега молчи, что бы ты ни увидел. Тебе предстоит пройти три поворота по коридору, где стоят три стражника. Обладая магическими силами, они примут страшные образы, чтобы тебя остановить. Заговоришь – пропал». Когда эта долгожданная ночь наступила, узник обнаружил, что дверь его камеры действительно не заперта, и осторожно пошел по коридору.
На первом повороте, не доходя до стражника, он вдруг увидел свою мать, которая умирала и просила его поговорить с ней и попрощаться. Бедный заключенный, помня содержание записки, огромным усилием воли заставил себя идти дальше.
На следующем повороте, возле второго стражника, он увидел своего умирающего отца, который звал его к себе и упрашивал сказать ему хотя бы несколько слов. Несмотря на сильную жалость к отцу, узник не сказал ему ни слова и пошел скорее дальше по коридору.
На третьем повороте, у самого выхода из страшной тюрьмы, где стоял третий стражник, заключенный увидел свою жену и своего маленького сына. Они бежали к нему навстречу, приветствуя его и радуясь его освобождению. И тут – на глазах узника, по улице с ревом пронесся клокочущий поток воды, раздались крики, что прорвало плотину, и город затапливает. Заключенный бросился спасать жену и ребенка, но бурлящий водоворот увлек их, и они скрылись под водой. Бедняга не выдержал этого зрелища и закричал от ужаса: «Жена моя! Сын мой!» – и в то же мгновение снова очутился в своей камере.
63. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.» (2Петр. 2:17).
Ложь и правда
Ложь понять легко, а правду трудно,
Потому лжи на земле много, а правды мало.
Люди быстро верят лжи, а правду принять не могут,
Потому что ложь удобна, а правда – нет.
64. «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.» (Мк. 13:37). Бодрствуйте
Появляется вор и в кармане становится пусто,
Из-за крохотной дырочки в бочке не увидишь вина,
Из-за маленькой мыши выливают сосуд с маслом,
Из-за небольшой дурной мысли из сердца уходит вся радость.
65. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.» (Лк. 12:29-31).
Все остальное приложится
Стая птиц возвращалась на зиму в Африку. Молодые птицы, которые летели в Африку впервые, беспокоились, волновались, шумели и задавали множество вопросов: «Интересно, а в Африке тепло? А есть ли в Африке реки? А есть ли там леса? Идут ли в Африке дожди?» Вожак стаи сначала отвечал на все вопросы, а потом, утомившись, сказал: «Знаете что, дети? Главное – долететь до Африки, а там беспокоиться не о чем».
66. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.» (Мк. 8:34).
Мальчик на рыбалке
Собравшись на рыбалку со своими давними друзьями, отец взял с собой сына-подростка. Взрослые, видя, что мальчик ничего не умеет, учили его, как правильно разжечь костер, как укрепить котелок над огнем, как чистить рыбу, как мыть посуду… Мальчик часто спорил, сердился и огорчался, понимая свое неумение. Он подошел к отцу и сказал: «Папа, я узнал много нового, но у меня не все получается. Я обижаюсь и от этого устаю». – «Сынок, – ответил отец, – ты все время смиряйся, и будет легче». Прошло несколько дней, и сын снова подошел к отцу: «Папа, я все время смиряюсь и от этого устал еще больше. Можно, я хоть один денек отдохну от смирения?»
67. «…Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее…» (Мф. 16:25).
Смерть боится добрых
Молодые солдаты попали в свое первое сражение. Они очень боялись умереть, поэтому непрестанно прятались, укрывались от пуль, пугались разрывов снарядов и находились в состоянии, близком к панике. Среди солдат было множество раненых. Когда бой закончился, они обратились к бывалому войну с просьбой рассказать им, как выжить: глубже закапываться, не высовываться, передвигаться только ползком? «Все это хорошо, – ответил старый солдат. – Но лучше всего – научиться постоянно жертвовать собой ради других. Только так вы сможете остаться в живых. Смерть боится добрых людей».
68. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.» (Иак. 3:14).
Злобная собачка
Когда у мужа был выходной, и супруги оставались дома, они часто ссорились и в раздражении говорили друг другу много обидного. Не в силах сдержать гнев, муж уходил из квартиры, чтобы прийти в себя. Возле подъезда, на лавочке, когда погода была хорошая, часто сидела старушка в то время, как ее маленькая собачка бегала неподалеку.
И вот муж заметил, что иногда эта собачка злобно лает на него, а иногда, когда он возвращается с работы, не обращает никакого внимания. Он решил спросить старушку о странном поведении ее собаки. «Ах, мой дорогой, – рассмеялась старушка. – Моя воспитанница хорошо чувствует людей, которые разгневаны или раздражены, и всегда лает на них. А когда люди спокойны, она их даже не замечает».
69. «…И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.» (Мф. 6:4).
Тайное и явное
К больному приходят мысли о его болезнях,
К здоровому – о его женитьбе.
К любителю удовольствий приходят мысли о наслаждении,
К ищущему Бога – мысли о спасении.
70. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.» (Иак. 4:17).
Причины вещей
Оттого, что ветер дует, на мельнице мука мелется,
Оттого, что мяч круглый, он всем нравится,
Оттого, что человек мягкий, с ним можно дружить,
Оттого, что человек верный, ему можно доверять.
71. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.» (1Петр. 5:8).
Если не быть осторожным
Ветхая стена когда-нибудь обрушится,
Высокая сосна когда-нибудь упадет,
Змея, заползшая в дом, когда-нибудь укусит,
Дурная мысль, если не быть осторожным, непременно доведет до гибели.
72. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.» (Пс. 15:8).
Непоколебимость
Струи водопада непрерывно падают вниз,
Но сам водопад не падает.
С моря на берег постоянно набегают волны,
Но само море никуда не движется.
Познай глубину сердца – и не поколеблешься.
73. «Он создал сердца всех» (Пс. 32:15).
Сердце
Кукушка в лесу слышит только собственное эхо,
На каждом окне зимой – свои узоры,
В каждой капле росы – по одному солнцу,
В сердце каждого человека – по одной вселенной.
74. «И мрак сделал покровом своим.» (Пс. 17:12).
Безбрежность
Там, где лесные тропы расходятся, нелегко понять, куда идти,
Если в море туман, трудно определить, где берег,
Синее небо везде высоко,
Посреди океана – все берега далекие.
75. «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.» (Иак. 1:6-7).
Сомнение
Тот, кто колеблется, еще ничего не знает,
Тот, кто знает, не колеблется.
Сомневающийся снова окажется там, где начал,
Стойкий в вере невредимым выйдет из всех трудностей@НИКОЛ@Й
76. «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» (Мк. 2:8).
Прикормленное место
В цветке подсолнечника семян много, а стебель один,
Птичья стая для ночлега садится на одно дерево,
Чайки всего побережья гнездятся на одном острове,
Дурные мысли приходят к тому, кто их принимает.
77. «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.» (Мк. 13:37).
Крестьянин и разбойники
Один крестьянин с хутора, стоящего на отшибе, приютил у себя, из жалости разбойника. Спустя какое-то время тот привел с собой товарищей по ремеслу. Обладая слабым характером, крестьянин позволил им у себя жить, и его дом вскоре стал притоном. Сюда разбойники приносили все ими награбленное. Когда шайку поймали, то крестьянина судили вместе со всеми, как соучастника их преступлений. Судья строго спросил его: «Как же ты стал разбойником?» Крестьянин вздохнул, развел руками и ответил: «По слабости характера, господин судья».
78. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс. 30:25).
Один в доме
Пятилетний мальчик боялся оставаться один в доме, когда родители уходили по своим делам. Тогда в комнатах все как будто оживало. Мальчика пугал внезапный бой часов, шорох веток об оконное стекло, шум ветра на чердаке. Ему все казалось, что по комнатам кто-то ходит, хотя это было лишь тихое тиканье настольных часов. Когда родители возвращались домой, мальчик рассказывал, как ему было страшно без них. «Не пугайся, сынок, – говорил ему отец. – Тебе в доме совершенно нечего бояться». – «Знаю, папа, – отвечал малыш. – А все равно страшно».
79. «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.» (1Петр. 5:5).
Скромность
Редкие животные скрываются в самых непроходимых лесных чащах,
Редкие металлы лежат глубоко под землей.
Скромность далека от высоких чинов и известности,
Самый неприметный человек – опора для всех.
80. «…Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.» (Мф. 23:12).
Ниже голова – выше сердце
Чем ближе дождь, тем ниже летают ласточки,
Чем менее капризен больной, тем лучше за ним уход,
Чем ниже озеро, тем больше в него впадает рек,
Чем ниже голова, тем сердце ближе к Богу.
81. «…Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему…» (1Петр.3:11).
Рассудительность
Когда несешь лекарство тяжело больному, – нигде не задерживайся,
Когда кого-нибудь догоняешь, – смотри лучше под ноги,
Когда кого-нибудь угощаешь, – не считай убытки,
Когда даешь взаймы деньги, – не жди, что их возвратят.
82. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36).
Уберечь сердце
Лиса предпочитает отгрызть себе лапу, но уйти из капкана,
Убегая от погони, рыба выпрыгивает из воды,
Утопающий не беспокоится о том, что его шапка утонула,
Уберечь сердце от дурной мысли важнее, чем уберечься от смерти.
83. «…Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.» (Мк. 9:35).
Самый лучший человек
Каким бы большим ни было колесо,
оно всегда опирается на землю в самой нижней части,
Любой камень при первой возможности падает еще ниже.
Самая нужная часть обуви – подошва,
Самый лучший человек – смиренный.
84. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.» (Лк. 14:33). Привязанности
Радуга прекрасна, потому что не любуется собой,
Цветы, которые дарят благоухание, самые любимые.
Туча, не приносящая дождя, вызывает сожаление,
Привязанности – это ров, через который трудно перепрыгнуть.
85. «Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои…» (Пс. 38:2).
Благоразумный гонец
К царю бежал гонец с сообщением о поражении его войска. Он знал, что тому, кто приносит такое известие, должны отрубить голову, и по дороге придумал, что надо сделать, чтобы остаться в живых. Когда его ввели к царю, он упал повелителю в ноги, умоляя простить его, потому что он совершенно забыл все слова сообщения. Царь и министры задумались: за такую провинность гонец подлежит казни, но если сохранить ему жизнь, есть надежда, что он вспомнит это важное сообщение. Ему была сохранена жизнь, но угроза казни все еще оставалась. В скором времени другим путем пришло трагическое известие, и гонец избежал смерти.
86. «Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.» (1Петр. 4:19).
Чистота сердца
Для канатоходца канат – единственный путь,
Слепой без своей палочки не может выйти из дома,
Тому, у кого нога в гипсе, нельзя терять костыли,
Без чистоты сердца в духовной жизни – не пройти ни одного шага.
87. «…Терпением вашим спасайте души ваши.» (Лк. 21:19).
Привычка к высоте
Геолог отправился в экспедицию высоко в горы. Поначалу ему было трудно дышать и работать, к тому же его сильно утомляла бессонница. Сослуживцы успокаивали его: «Привыкнешь к высоте – потом будет легче». Прошло некоторое время, и приехавший освоился с высокогорьем. Он успешно работал и даже совершал небольшие путешествия. Когда ему предложили краткую поездку по делам в город, он с неохотой согласился покинуть на время высокогорье, к которому уже успел привыкнуть, и которое даже полюбил. В городе у него спросили: «Ну как, молодой человек, нашли что-нибудь?» – «Да, – ответил он, – терпение».
88. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» (Мф. 7:24).
Испытание министра
Некогда одного министра по ложному доносу обвинили в тяжком преступлении: в заговоре против царя. Он не был виновен и отрицал на всех допросах свое причастие к этому делу. Царь принял решение испытать оклеветанного министра, и ему объявили следующее царское распоряжение: «Если обвиняемый будет упорно отрицать свою вину, тогда его следует казнить за упорство и нераскаяние. Если же обвиняемый сознается в своем участии в заговоре против царя, казнь милостиво заменить пожизненным заключением». А палачу и страже было дано указание казнить министра, если он признает свою вину в преступлении. Если же он будет настаивать, что не причастен к заговору, то его следует оставить в живых и отправить в ссылку.
Палач зачитал министру царский указ и грозно сказал: «Говори свое последнее слово: если виновен, скажи «да», – и будешь помилован. Если же ты скажешь «нет», то будешь казнен, как упорствующий и не раскаивающийся в своем злодеянии». Министр выслушал указ и без колебаний сказал: «Нет!» Казнь не состоялась.
89. «Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал…» (1Петр. 1:24).
Сон про зеркало
Человеку приснилось, что он смотрит в зеркало и не видит в нем себя. Проснувшись и вспомнив сон, он ужаснулся и поспешил к зеркалу. Увидев, как обычно, свое отражение, он удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Пока нас двое, я живу». Слуга услыхал это и заметил: «Хозяин, а разве без зеркала вы не уверены, что живете?»
90. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания…» (Еф. 4:4).
Самая высокая вершина
В игольное ушко проходит только одна нитка,
Подниматься можно только по одной лестнице,
К доктору на прием идут только по одному,
Самая высокая вершина – только одна.
91. «…Потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.» (Флп. 2:21).
Встреча с Истиной
Жители в городе, как звезды на небе: только кажется, что находятся рядом, но на самом деле далеки друг от друга.
В толпе люди притиснуты плечом к плечу, но это их не радует.
Птицы в стае держатся вместе, но в случае опасности разлетаются в разные стороны.
Любая встреча, кроме встречи с Истиной, – это начало расставания.
92. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.» (Пс. 33:6).
Обрати взор
Заставляют оглянуться:
цветущий куст сирени,
радуга над полем,
снежные вершины в лучах заходящего солнца,
чистые и прекрасные глаза девушки,
доброе и мудрое лицо старика.
93. «…Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.» (2Петр. 1:10-11).
Как сделать твердым призвание?
Когда горлица сидит на яйцах, для нее весь мир вокруг исчезает,
Когда соловей поет, он ничего, кроме своего пения, не слышит,
Когда кот видит мышь, все остальное для него не имеет значения,
Когда портной вдевает нитку в иголку, он видит только ушко иглы.
94. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.» (1Петр. 4:8).
Любовь делом
Тому, кто тонет,
нужен спасательный круг, а не рассказы о том, как правильно плавать.
Тому, кто просит занять денег,
нужна помощь, а не беседы о дружбе.
Тому, кто мерзнет ночью,
нужно теплое одеяло, а не адрес магазина, где их продают.
Тому, кто ищет сердечной поддержки,
не принесут утешения книги о доброте.
95. «…Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.» (Мф. 15:9).
Два крестьянина и река
Два крестьянина работали в поле до обеденной жары. Один предложил другому спуститься к реке и искупаться. По дороге они разговаривали о том, как хорошо, что река у них под боком. Тут они подошли к берегу и, раздевшись, дружно прыгнули в воду. Когда они вынырнули, один крестьянин сказал другому: «А ведь мы с тобой не закончили разговор о нашей реке». – «Да какое теперь это имеет значение? Чем говорить о реке, лучше давай поплаваем в ней», – отозвался его друг.
96. «Просвети очи мои, да не усну я [сном] смертным…» (Пс. 12:4).
Доброе сердце
Болотная ряска не любит проточной воды,
Летучие мыши не летают при солнечном свете,
Свиньи не купаются в горных реках,
Дурные мысли не живут в добром сердце.
97. «…Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?» (Лк. 6:39).
Два слепых
Один слепой зашел для оформления документов в полицейский участок. Его принял старший полицейский: огромный плотный человек с высоким тонким голосом. Другой слепой был на приеме у врача, который обладал грубым громким голосом, но сам был небольшого роста и хрупкого телосложения. Потом эти двое слепых встретились и разговорились. «Как в полицию берут таких коротышек? – удивлялся первый слепой. – Я слышал, что в полиции служат высокие и сильные люди». – «А меня сегодня принял один доктор, – ответил второй слепец. – Такой огромный детина с грубым голосом. Как он может быть врачом?»
98. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном.» (Рим. 8:5).
Помышления о плотском
Бабочки сами устремляются в огонь костра – и гибнут,
Железные опилки сами движутся к магниту – и прилипают,
Рыба сама хватает приманку – и попадает в уху,
Люди непрестанно умножают свои желания – и не успевают их исполнить.
99. «Любящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96:10).
Как ненавидеть зло?
Взять в руки взрывчатку,
Попробовать на вкус соляную кислоту,
Дать змее ужалить себя, –
То же самое, что принять дурную мысль.
100. «…Ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!» (Пс. 7:10).
Благословение и проклятие
За тобой последуют всюду:
Благословение родного отца,
Благодарная память людей, которым ты помог,
Молитвы твоего старца.
Тебя всюду будут преследовать:
Память о твоих дурных поступках,
Неприязнь людей, которых ты обидел,
Ненависть к самому себе и к тем, кто встает на твоем пути.@НИКОЛ@Й
1. «…Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.» (1Петр. 4:2).
Отпуск на море
Молодые супруги собираются в отпуск на побережье. «Представляю, как мы сейчас едем в поезде», – мечтательно говорит жена. «А я представляю, как мы сейчас загораем на пляже», – весело подхватывает муж. Они попрощались с родителями и поехали на вокзал. По дороге двигатель их машины неожиданно заглох. Они опоздали на поезд и по телефону сообщили домой, что возвращаются. «Представляем, какие сейчас у них лица», – переглянулись родители.
1. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.» (2Петр. 2:19).
Ненужные знания
Во время экспедиции в Арктике ученый и рабочий попали в снежный буран, заблудились и начали терять силы. Рабочий увидел подветренный склон и предложил руками выкопать в снегу пещеру, чтобы там переждать непогоду. Они принялись разгр***** мерзлый снег. «Сколько всего я знаю, – простонал ученый, – а теперь эти знания мне совсем не пригодились». – «Да забудьте вы поскорее все, что знаете, и копайте быстрее, если хотите остаться в живых!» – ответил ему рабочий.
3. «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.» (1Ин. 3:18).
Приезд царя
Царь со своей свитой проезжал через одно селение. Его вид и расположение понравились царю, и он повелел познакомить его с представителями местной общины. Для встречи выбрали группу крестьян. Сынишка одного крестьянина слезно упрашивал своего отца, взять его с собой на встречу. Отец уступил просьбе мальчика. Когда вышел царь, крестьяне опустились на колени, и он начал с ними беседовать. Мальчик дотронулся сзади до плеча отца и прошептал: «Папа, из чего у царя сделано платье, и что это у него за шапка?» Отец осторожно оглянулся и прошептал: «Сынок, ты только смотри и слушай. Не говори ни слова, иначе не только шапки, но и самого царя больше не увидишь».
4. «…Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.» (Рим. 8:7).
Ханестра
Некогда заболела одна добрая девушка, и никто из врачей не смог подобрать для нее нужное лекарство. Два ее брата пообещали родителям, что они спасут сестру. В их царстве, в горах, жил один мудрец. Братья поспешили к нему и попросили совета. «Есть в далеких горах сад с чудесными яблоками, исцеляющими всякую болезнь, – сказал им старец. – Но вокруг него рыщут страшные чудовища, которые могут угадывать мысли человека. Если кто-то испугается их, то чудовища немедленно разорвут его. Только тот, кому будет неведом страх, сможет войти в сад и нарвать волшебных плодов». – «Да, это опасно, – согласились братья. – Но ради сестры мы отдадим свои жизни». – «Тогда – в путь! – воскликнул мудрец. – Я дам вам еще один совет. Если будете ему следовать, то не погибнете. Когда увидите чудовищ, то не пугайтесь, но беспрерывно повторяйте про себя волшебное слово: “Ханетстра”».
Братья устремились в дорогу и после долгого пути увидели чудесный сад. Но тут же из чащи выбежали страшные чудовища и бросились на них. «Ханетстра! Ханетстра! Ханетстра!» – твердили братья и бесстрашно шли вперед. Чудовища недоуменно замерли на месте. Юноши вошли в сад, сорвали чудесные яблоки и прошли обратно мимо неподвижных чудовищ, повторяя заветное слово. Вскоре они вернулись к больной сестре. Она отведала волшебных плодов и не только выздоровела, но и стала еще прекраснее, чем прежде.
5. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13:9).
Неведомая речь
Один ученый побывал в стране, где речь людей напоминала журчание родника. Вернувшись домой, он рассказал своей семье о путешествии и о языке той страны. Как-то он и его маленький сын прогуливались в лесу. На полянке, по краю которой, журча, бежал родничок, они присели отдохнуть. Мальчик прислушался и сказал отцу: «Папа, слышишь? И здесь кто-то умеет говорить на том языке!»
6. «…Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.» (Пс. 16:15).
Лакомство клубникой
Двое подростков, захотев полакомиться клубникой и угостить своего товарища, не спросив родителей, забрались в огород. Их товарищ, радуясь бесплатному угощению, беспрестанно восклицал: «Ах, какая клубника! Превосходная клубника! Где бы мы еще поели такой чудесной клубники?!» Подростки попросили его замолчать, прошептав: «Ты лучше ешь клубнику, а не болтай о ней попусту. А то еще родители услышат».
7. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте!» (Мф. 15:10).
Говорящий попугай
Над лавкой продавца птиц, на втором этаже, жила семья. Как-то маленький мальчик, стоя на балконе, услышал громкие голоса. Он прислушался. «Деньги давай! Деньги давай! Буду стрелять! Буду стрелять! – доносилось снизу. – Полиция! Полиция!» Мальчик испугался и побежал к отцу в комнату. «Папа, папа! – закричал он. – Внизу какие-то люди требуют денег и кричат, что будут стрелять! Там кто-то зовет полицию!» – «Нет, сынок, – рассмеялся отец. – Это в магазин привезли говорящего попугая».
8. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.» (1Петр. 3:3-4).
Дети и красивая птица
Старый сторож охранял вишневый сад. По утрам туда прилетала необыкновенно красивая птица и склевывала вишни. Старик тихонько любовался удивительной красотой и не прогонял ее. Как-то он рассказал внукам об этой птице, и они уговорили дедушку разрешить им на нее посмотреть. Рано утром сторож разбудил детей и сказал им: «Выходите тихонько в сад, она там!» Дети выскочили и, толкаясь, с шумом кинулись во двор. «Я первый буду на нее смотреть! Нет, я – первый! Нет – я!» – кричали малыши. Ничего не увидев в саду, они спросили: «Дедушка, а где же эта красивая птица?» – «Эх, озорники! – ответил тот. – Эта птица не любит шума и крика, поэтому она и улетела!»
9. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.» (Лк. 8:18).
Пещера со сталактитами
Юноша нашел в горах пещеру с очень красивыми, но хрупкими сталактитами. От радости он воскликнул: «Да это же просто чудо!» Вдруг камни пещеры от звука его голоса зашатались, а некоторые даже поползли вниз, но каким-то чудом обвала не произошло. Юноша понял, что еще одно слово – и свод пещеры рухнет. Он тотчас ушел, но поделился своим открытием с другом, и тот тоже захотел полюбоваться пещерой. «Только ни слова!» – предупредил его юноша. Когда его спутник увидел сталактиты, он не удержался и прошептал: «Вот это да!» Но тут посыпались камни, раздался грохот, поднялась пыль, и друзья едва успели выскочить из пещеры, красота которой навсегда исчезала у них на глазах.
10 «…А исходящее из уст - из сердца исходит - сие оскверняет человека» (Мф. 15:18).
Сердце как море
Во время шторма в море не видно ни одной лодки,
А во время полного штиля не видно ни одной волны.
Сердце человека может стать небом,
И может превратиться в помойную яму дурных мыслей.
11. «…Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская…» (Иак. 3:15).
Фокусы
Помощники иллюзиониста распиливают его ассистентку пополам. Зрители аплодируют. Тут на фокусника падает его чудесный шкаф. Зрители аплодируют еще громче. «Нет, нет! Это не мои фокусы!» – воскликнул иллюзионист.
12. «Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого.» (1Кор. 10:24).
Хранилище с золотом
В некоем городе царь построил странное здание и объявил подданным: «Кто войдет внутрь, может взять столько золота, сколько унесет». Горожане бросились к постройке, но прочитали надпись: «Вход только для немых». Нашли немого человека и отправили его внутрь с наказом принести побольше золота. Немой вошел, но вскоре вышел, попросил бумагу, перо и написал: «На второй двери надпись: «Вход только для глухих».»
Горожане отыскали глухонемого человека, объяснили ему свою просьбу и отправили в здание. Он скоро вышел и написал следующее: «На последней двери надпись: «Вход только для слепых». С большим трудом нашли немого, глухого и слепого человека, но объяснить ему, что нужно сделать, никто не мог. Потом догадались, – вырезали свою просьбу на деревянной доске. Слепоглухонемой понял, о чем его просят, и принес горожанам золото.
13. «…Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы…» (Мк. 7:21).
Исток зла
Не бросай камни в озеро – не пойдут по воде круги,
Не толкай валуны с обрыва – не поднимется пыль,
Не крутись возле улья – не ужалят пчелы,
Не думай о пустом – не придут в голову злые мысли.
14. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.» (1Ин. 2:6).
Не знать дурного
Не знаешь о волках, – идешь по лесу без страха,
Не знаешь о грабителях, – не боишься темной ночи,
Не знаешь лжи, – легко говорить правду,
Не знаешь дурного, – живешь счастливо.
15. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.» (1Ин. 2:6).
Испытание женихов
Для того, чтобы проверить женихов и выбрать достойного супруга для своей любимой дочери, царь придумал испытание. Перед дворцом, где жила царевна, устроили палату со всевозможными диковинными и дорогими вещами из золота, серебра и жемчуга. Женихов по очереди приглашали туда и объявляли, что они могут выбрать себе все, что им угодно, но после этого они уже не увидят царской дочери. И, увы! Девушка сидела одна-одинешенька в своих прекрасных покоях. Никто не прошел мимо дорогих подарков, не соблазнившись желанием взять себе что-нибудь.
Однажды приехал статный царевич, которого также провели в комнату с подарками и предложили на выбор все, что он захочет. «Мне ничего не нужно, – сказал царевич. – Я только хочу видеть царскую дочь». Придворные показали ему, как пройти к царевне. Но тут царевич заметил редкий и очень острый меч. Он не удержался и взял меч в руки. «Итак, Ваше Высочество, теперь вы можете ехать домой без невесты», – объявили царевичу придворные. «Вовсе нет! – воскликнул юноша. – С этим мечом меня теперь никто не остановит!» Он пошел вперед и вошел в зал к царской дочери. Удивленный такой смелостью, царь не посмел отказать юноше. И дочь царя стала женой храброго царевича.
16. «…Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» (1Ин. 4:4).
Сила правды и свет солнца
Утром и вечером солнце кажется огромным,
Но на него можно смотреть совершенно спокойно.
Когда солнце в зените, – оно кажется меньше,
Но на него нельзя взглянуть даже на миг.
И, тем не менее, солнце всегда одно и то же.
* * *
Когда зло усиливается, – правда кажется слабой,
Но сила ее становится очевидной, когда зло ослабевает.
И все же правда всегда одна и та же.
17. «..Всякий, делающий правду, рожден от Него.» (1Ин. 2:29).
Рождение от Бога
Тот, кого из пропасти тянут за руку, сам не должен отпускать руку того, кто его спасает,
Тот, за кого заступаются, сам не должен оставлять своего заступника,
Тот, кому помогают, обязан помогать другим,
Тот, кого утешают, обязан утешать других.
18. «… (Он) извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои» (Пс. 32:3).
Выбирай лучшее
Если знать, что болото глубокое, то лучше туда не ходить,
Если идти, то лучше не провалиться в трясину,
Если провалиться, то лучше сразу выбраться,
Если нельзя выбраться, то лучше не шевелиться,
может быть, найдется выход.
19. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам…» (Мф. 7:7).
Каменная плита с непонятным узором
Компания друзей нашла в горах старинную каменную плиту с непонятным узором. На плите была высечена надпись: «Кто разгадает тайну этого узора, станет невидим, а узор изменится». Они рассмеялись, увидев в надписи чью-то шутку. Но один из юношей уселся возле плиты, заявив, что не уйдет отсюда, пока не разгадает тайну узора. Друзья пытались уговорить его бросить эту неразумную затею, но их товарищ не поддавался на уговоры. Они ушли, а юноша остался и поселился возле плиты. Иногда друзья приносили ему еду и уходили, так как их друг был погружен в глубокую задумчивость и не разговаривал с ними. Он исхудал и зарос волосами, его одежда износилась. Однажды, спустя много лет друзья не нашли своего товарища у плиты. Когда они взглянули на каменной узор, то заметили, что он изменился.
20. «…Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф. 13:13).
Разговор теней
Отец с мальчиком шел по улице и им повстречался давний знакомый. Мужчины разговорились, оживленно жестикулируя. Мальчик, скучая, посмотрел вниз и увидел, что тени взрослых повторяют их жесты. Он потянул отца за руку, показал на тени и спросил: «Папа, а они тоже разговаривают?»
21. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.» (Мф. 7:6).
Выступление на ученом симпозиуме
Как-то раз на один симпозиум приехал ученый с научным докладом. Там собралось много любителей острых дискуссий. Как только коллега вышел на трибуну и открыл рот, из зала раздались возгласы ученых мужей: «Неверно! Неправильно!» Докладчик поспешил закрыть рот, и снова раздались крики: «Это тоже неправильно!» Тогда докладчик не удержался и воскликнул: «Так я же еще ничего не сказал!» – «Вот это правильно!» – услышал он из зала.
22. «Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать…» (Лк. 21:14).
Не обдумывать заранее
Будет гораздо лучше, если:
Не представлять заранее того, чего не знаешь,
Не гадать заранее о том, чего не случилось,
Не придумывать заранее разговора, который еще не состоялся,
Не обдумывать заранее встречи с тем, кто еще не явился.
23. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои…» (Пс. 118:43).
Разговор двух мам
Встретились на прогулке две молодые матери с детскими колясками и разговорились. «Мой малыш, – сказала первая мама, – уже знает меня и мужа, и даже бабушку и дедушку». – «А мой, когда мы с ним приезжаем в детский магазин, – ответила вторая мама, – всегда мне сам говорит, какую соску ему купить».
24. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1Петр. 4:18).
Привязь
Отвязавшись от привязи, даже осел стремится убежать подальше.
Давно бы свинья убежала от ножа, да отруби не пускают.
Давно бы пьяница бросил пить, да вино не дает.
Никогда бы птичка не попалась в сети, если бы там не было зернышек.
25. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем…» (Пс. 14:2).
Ходи непорочно
Приятно в пост рассуждать о еде, а в праздники – о посте.
Хорошо, когда рот мало ест и мало говорит.
Хорошо, когда знаешь, и не говоришь.
Плохо, когда не знаешь, а говоришь@НИКОЛ@Й
26. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.» (Пс. 145:4).
Самое лучшее
Лучше хобота нет ничего, – думает слон,
Нет ничего лучше длинных челюстей, – думает крокодил,
Самое лучшее – это длинная шея, – думает жираф,
Голова нужнее всего, – думает человек.
27. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.» (Пс. 48:21).
Неразумие
«Физика – это вещь!» – говорит физик,
«Музыка – это сила!» – говорит музыкант,
«Питание – великое дело!» – говорит повар,
«Всем придется заказывать гроб…», – говорит гробовщик.
28. «…Дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет…» (1Петр. 2:9).
Проснись!
Трудно лягушкам догадаться, что их болото – это еще не весь мир,
Трудно рыбам представить, что кроме моря есть еще и суша,
Трудно спящему понять, что он спит,
Трудно человеку постичь, что жизнь – это, возможно, совсем не то, что он о ней думает.
29. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу.» (Гал. 5:13).
Единственная свобода
Много – это очень мало по сравнению с «наибольшим»,
Мало – это очень много по сравнению с «наименьшим».
Много свобод – это великое рабство.
Свобода может быть только одна – полное отсутствие всякого рабства.
30. «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.» (Мф. 19:21).
Настоящее
Бесцветность – это и есть настоящий цвет,
Беззвучие – это и есть настоящая музыка,
Безграничность – это и есть настоящая граница,
Безмолвие – это и есть настоящая речь.
31. «Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей - рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в [этой] жизни…» (Пс. 16:13-14).
Невежды и мудрые
Когда невежды говорят, знающие молчат,
Когда знающие говорят, невежды молчат.
Невежды расточают, мудрые хранят,
Мудрые теряют, невежды приобретают.
32. «…Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.» (Флп.3:13-14).
Оставь малое, чтобы получить большее
Оставив красивое, придешь к прекрасному,
Оставив хорошее, придешь к превосходному,
Оставив приятное, придешь к необходимому,
Оставив удобное, придешь к полезному.
33. «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.» (Пс. 13:2).
Напрасные раздумья
Ничего не выходит, когда:
Слепой обдумывает, что такое – горизонт,
Глухой обдумывает, что такое – хорошая музыка,
Немой обдумывает, что такое – ораторское искусство,
Голодный обдумывает, что такое – царский стол.
34. «Сыны человеческие - только суета; сыны мужей - ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты.» (Пс. 61:10).
Суетные поиски
Что сказать:
Тому, кто ищет вечной молодости,
Тому, кто ищет вечного здоровья,
Тому, кто ищет вечного богатства,
Тому, кто ищет вечного счастья?
35. «И погубил дни их в суете и лета их в смятении.» (Пс. 77:33).
Неудержимое падение
Может ли остановиться:
Тот, кто падает в пропасть,
Тот, кто начал копить деньги,
Тот, кто начал проигрывать,
Тот, кто любит этот суетный мир?
36. «…Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.» (Пс. 36:9).
Успей прекратить
Можешь ли прекратить стонать, если ударил молотком себе по пальцу?
Можешь ли прекратить ссору, если уже разгневался?
Можешь ли прекратить осуждать других, если уже привык?
Можешь ли прекратить думать об этом мире, если уже умираешь?
37. «…Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).
Бодрствование
Хорошо, когда не имеешь:
В глазу ни одной соринки,
В делах ничего корыстного,
В словах ничего обидного,
В сердце ни одной плохой мысли.
38. «…Как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.» (Рим. 11:8).
Солнцезащитные очки
Как-то деревенским жителям подарили несколько пар солнцезащитных очков. В каждой паре стекла были разного цвета. Люди любовались на окружающий мир через эти очки и спорили: «Все вокруг красивое, когда зеленое! Нет, – красное! Нет, – когда желтое! Нет, – когда все вокруг синее!» Прохожий услыхал их спор и сказал: «Послушайте, ведь то, о чем вы спорите, просто цветные стекла. Мир к этому не имеет никакого отношения». – «А почему же вы сами – зеленый – красный – желтый – синий?» – возразили ему.
39. «…Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.» (Мф. 19:14).
Смерть как игра в прятки
Мальчик спрашивает отца: «Папа, что случается, когда люди умирают?» «Это значит, что их нет, сынок», – отвечает отец. Мальчик подумал и сказал: «Это наверное, как игра, когда я прячусь, а меня не могут найти?»
40. «…Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1Кор. 14:20).
Игра детей во время обеда
Мать зовет детей обедать, но они увлеклись игрой в железную дорогу. «Дети, идите обедать! Дети, вы слышите? Идите обедать! Вы когда-нибудь придете, или нет?!» Мать не выдерживает и идет в детскую комнату. Кто-то из детей поднимает голову от игры и говорит: «Мама, трудно остановиться, когда поезд уже отправился». – «Сынок, а для этого есть красный свет», – ответила ему мать и остановила игру.
41. «Ты [как] наводнением уносишь их; они - [как] сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» (Пс. 89:6).
Один раз моргнуть
Один раз моргнуть – и тебе тридцать лет,
Два раза моргнуть – шестьдесят лет,
А третий раз придется ли моргнуть?
Один раз моргнуть – и друг становится врагом,
Один раз моргнуть – и приходит известие, сокрушающее всю твою жизнь,
Один раз моргнуть – и вокруг никого нет.
42. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Мф. 6:19).
Путешествие в Египет
Любитель путешествий мечтал побывать в Египте. По книгам и журналам он представлял его страной сплошных очарований и высоких переживаний. Наконец он съездил в Египет. По его возвращении знакомые спросили: «Ну, как Египет?» – «Да ничего, – ответил путешественник. – Пирамиды стоят. Только вокруг сплошная свалка».
43. «…Ты, Который возносишь меня от врат смерти…» (Пс. 9:14).
Игра в разведчиков
Дети играют в разведчиков. Когда они кого-то замечают из своих укрытий, то кричат ему, что он убит. Проигравший выходит из игры. Вот они кричат толстому мальчику: «Коля убит!» – «Ранен!» – отзывается тот. Снова крики: «Коля убит!» – «Опять ранен!» – слышится в ответ. Дети возмущаются: «Да тебя уже давно нет, а ты все еще только «ранен»!».
44. «Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду искать лица Твоего, Господи.» (Пс. 26:8).
Знание и самоотверженность
Не бывает:
В одной берлоге двух медведей,
Добра без награды,
Зла без наказания,
Знания без самоотверженности.
45. «Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.» (Матф.16:23).
Человеческое
Если ты думаешь, что ты что-то сделал,
значит – ты ничего не сделал,
Если ты думаешь, что ты что-то сказал,
значит – ты ничего не сказал,
Если ты думаешь, что ты что-то понял,
значит – ты ничего не понял,
Если ты думаешь, что ты что-то услышал,
значит – ты ничего не услышал.
46. «…Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13:12).
Ловля кролика
У одного фермера убежал из вольера кролик. Он метался по двору и не давался в руки. На шум пришел сосед. Вместе с фермером они начали ловить кролика, с двух сторон, прижимая к кустам. Кролик забился в заросли, а сосед полез за ним. Послышался шум борьбы, отчаянное барахтанье и стоны. Затем все стихло. Хозяин кролика, не видя, что произошло в зарослях, и предполагая, что кролик пойман, спрашивает: «Ну, что? Легко было поймать?» – «Да, поймать-то было легко, а вот удержать – трудно», – выбираясь из зарослей, ответил сосед, исцарапанный сбежавшим кроликом.
47. «…Торжествуйте, все правые сердцем.» (Пс. 31:11).
Выступление старого профессора
Одного старенького профессора любили и студенты, и коллеги. Но особенное признание он получил после одного выступления перед многочисленной аудиторией, где также присутствовали ученые, придерживавшиеся иных научных воззрений. Один за другим, они находили слабые места в докладе профессора и язвительными репликами довели старика до того, что слезы побежали по его щекам. Тем не менее, он нашел в себе силы и прерывающимся голосом поблагодарил коллег за их ценные замечания, пообещав внести их поправки в свою работу. Позже, когда профессор удрученный, шел по коридору, к нему подходили разные люди и пожимали руку. В их глазах он был настоящим победителем.
48. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут…» (Мф. 6:20).
Наводнение на острове
Два друга путешествовали на лодке по быстрой, но плавно текущей горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. «Отличное место отдохнуть и порыбачить», – решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать.
Среди ночи послышались раскаты грома, подул порывистый ветер, начался сильный ливень. К утру дождь прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки, – от ливневых дождей в горах начался паводок, лодку уже оторвало и унесло, вода была совсем рядом. «Нужно поскорее выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей. «Как?» – растерянно спросил другой. «Только вплавь! Бежим!» – торопил он растерявшегося спутника. «Нет, нет! – запротестовал тот. – А спальник, продукты, вещи, палатка, документы, наконец?!» – «Возьми только документы в карман рубашки – и все», – посоветовал ему друг, и выбежав из палатки, уже приготовился войти в бурлящую воду, когда его товарищ все еще возился в палатке.
Вскоре он вышел с рюкзаком и в тяжелых ботинках. «Да ты что?! – изумился тот, что был у воды. – Брось все это, иначе не спасешься!» С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бурлящую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку, и вещи. Их острова уже не было видно.
49. «…Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.» (Мк. 9:23).
Спасение от змея-убийцы
Давным-давно, в одной стране, в лесном озере жил огромный змей. Как только люди, проходящие мимо озера начинали думать, что там живет страшный змей, он внезапно появлялся и пожирал их. Змей погубил таким образом немало несчастных. Люди искали спасения, но не находили.
Как-то раз через деревню проходил странник. Он удивился, что даже днем в селении совсем пусто. Странник спросил жителей о причине их малочисленности, и услышал рассказ о том, как змей, живущий в озере, пожирает всех, кто только подумает о нем.
«Я дам вам совет», – сказал странник. – Помню, мне рассказывали, что существует чудесная птица, убивающая змеев, которую они очень боятся. Когда пойдете мимо озера, думайте об этой спасительной птице, и змей вас не тронет». Жители последовали совету странника, и страшный змей навсегда убрался из тех мест.
50. «А я хочу, чтобы вы были без забот.» (1Кор. 7:32).
Крестьянин и золотой самородок
Случилось так, что сибирский крестьянин нашел золотой самородок. Эта весть быстро разнеслась по селу. К владельцу самородка беспрестанно приходили любопытные, прося разрешения поглядеть на его находку. Одни докучали ему советами, как лучше продать золото и потратить вырученные деньги, другие осторожно намекали, что когда он поедет в город продавать золото, пусть будет очень осторожен, потому что можно и жизнь потерять.
Крестьянин крепко задумался, и придумал. Он взял самородок, вышел на сельскую площадь, положил там золото и ушел. «Ты, наверное, ум потерял, – возмутились родственники. – Зачем ты это сделал?» – «Наоборот, я поумнел, – ответил им крестьянин. – Я понял – с этим золотом одни хлопоты. А теперь, когда его нет, у меня и забот нет».@НИКОЛ@Й
51. «И дивился неверию их…» (Мк. 6:6).
Дом за один доллар
Покупателю приглянулся дом, выставленный на продажу. Он спросил о цене. «Один доллар», – ответил управляющий. «А почему так дешево?» – поразился покупатель. «Видите ли, в чем дело, – сказал продавец. – Покойная хозяйка приказала продать дом по минимальной цене, при условии, если покупатель, во-первых, пожертвует на содержание ее кошки один миллион долларов, а, во-вторых, сохранит в тайне условия сделки. Таково завещание».
Человек купил дом за один доллар, пожертвовав кошке покойной хозяйки один миллион. Когда знакомые спрашивали его, за какую сумму приобретен такой красивый дом, он отвечал: «За один доллар». – «К чему говорить такую ложь? Этого не может быть» – упрекали нового хозяина все знакомые. «Нет, это правда!» – настаивал тот, но ему никто не верил, и все утвердились во мнении, что он чудовищный лжец.
52. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого.» (1Ин. 2:13).
Делай то, что знаешь!
Если знаешь, чего не следует делать, – не делай,
Если знаешь, что нужно хранить, – храни,
Если знаешь, что нужно забыть, – забудь,
Если знаешь, как жить без мыслей об этом суетном мире, – живи.
53. «…Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» (Пс. 4:5).
Готовиться, а не вспоминать
Юности следует готовиться к зрелости, а не вспоминать о детстве,
Зрелости следует готовится к старости, а не вспоминать о юности,
Старости следует готовиться к вечности, а не вспоминать о зрелости.
Детству лучше всего оставаться самим собой.
54. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.» (Пс. 118:10).
Мечта о будущем
Школьник, сидя за столом, устал решать задачу по математике и, подперев голову ладонью, задумался. Вот, он заканчивает школу, поступает в университет. Потом становится доктором наук, совершает великое открытие. Ему присуждают научную премию, он стоит смущенный и радостный, все ему рукоплещут. Председательствующий объявляет о награждении молодого ученого за великое открытие, торжественно подходит к нему и говорит… «Сынок, ты решил свою задачу? Или опять размечтался?» Мальчик очнувшись увидел, что он сидит за столом, а отец, улыбаясь, стоит рядом.
55. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.» (Иак. 3:17).
Мудрость свыше
Возможно ли прийти к тому, чтобы:
Перестать думать неправильно о жизни?
Перестать думать неправильно?
Перестать думать?
Перестать...?
56. «Ибо кто познал ум Господень?» (Рим. 11:34).
Для чего?
Для чего по горным склонам расцветает миндаль,
ведь этого никто не видит?
Для чего в лугах летом столько красивых цветов,
ведь там никто не ходит?
Для чего осень окрашивает кленовые листья в ущельях гор,
ведь этим некому любоваться?
Для чего так величаво сияют под солнцем горные вершины,
ведь туда никому не добраться?
57. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится…. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.» (Мк. 9:49-50).
Как держаться за Истину
Можешь ли ты держаться за Истину так,
как моряк, потерпевший кораблекрушение, держится за обломок мачты?
Можешь ли ты стоять за Истину так,
как воин стоит насмерть, решив ценой своей жизни спасти жизнь товарищей?
Можешь ли ты думать об Истине так,
как думает о своем освобождении из темницы тот, у кого утром казнь?
Если можешь, тогда у тебя есть надежда.
58. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.» (Пс. 117:8).
Бесполезные надежды
Не принесет никакой пользы:
Просить денег у нищего,
Спрашивать совета у глухого,
Узнавать дорогу у слепого,
Ждать ответа от немого.
59. «…Итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.» (Мф. 10:16).
Мудрость и простота
Нежелательно:
С первого шага потерять путь,
С первого слова сказать ложь,
С первого желания запутаться,
С первой мысли ошибиться.
60. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.» (Рим. 6:11).
Столяр, спящий в гробу
В мастерской работал столяр-умелец. Жители поселка часто делали ему заказы. Однажды в мастерскую, во время обеденного перерыва, зашел заказчик, но не прошло и минуты, как он выскочил оттуда, сильно напуганный. Рабочие, сидевшие под навесом, спросили его, – что случилось? «Как что случилось? Ваш столяр умер!» – «Не может быть! – засомневались столяры. – До обеда он был совсем здоров!» – «Не знаю, что с ним было до обеда, – возмутился заказчик, – но сейчас он лежит уже мертвый в новом гробу». – «А, вот оно что! – засмеялись рабочие. – Да, это у него привычка такая: он всегда в обед спит в новом гробу!»
61. «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.» (Пс. 15:7).
Сущность явлений
За всеми явлениями мира скрыто вечно прекрасное «ДА». Но сами явления, если пытаться познать их, неизменно сообщают нам, что они сотканы из одного печального «НЕТ».
62. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).
Юноша и мудрец
Юноша жил с престарелым отцом в пустынном месте высоко в горах. Скучая от такого однообразного существования, он захотел узнать, в чем смысл его жизни. Однажды до него дошли слухи, что далеко в горах живет мудрец с учеником. Юноша захотел его увидеть.
Бродя по дорогам и тропам в поисках мудреца, он встретил на окраине селения мальчика, играющего у ручья. Молодой человек прошел мимо, но вдруг услышал за своей спиной: «А идти нужно совсем не по этой тропе, а по той, которая за ручьем». Юноша обернулся, но мальчика уже не было. Поколебавшись, он пошел по указанной тропе.
Через несколько дней, у деревенского моста, молодой человек увидел девушку, стирающую белье. Ее приветливый взгляд и улыбка остановили его. Мысль остаться с девушкой в этой деревне и прекратить поиски завладела сердцем юноши. Но, помня о своем решении отыскать мудреца, он продолжил свой путь. «Идти нужно по тропе, которая находится на другом краю деревни» – раздался за спиной нежный голос незнакомки. Он обернулся, – девушка исчезла.
По дороге ему встретился юноша такого же возраста как и он. Они разговорились и подружились. Вновь всплыли сомнения – продолжать поиски мудреца или нет? И вновь он услышал за своей спиной голос: «Ты идешь не по той дороге. Поверни на перекрестке направо». Когда молодой человек обернулся, то его новый знакомый уже исчез.
Указанный путь привел его к ветхой лачуге. На скамеечке у дома сидел старик, у которого путник и остановился на ночлег. Утром хозяин сказал юноше, что он живет один, и они могли бы жить вместе. «Нет, нет, – отказывался путник, – мне нужно найти мудреца, чтобы узнать, в чем смысл моей жизни». И он вышел из лачуги. «Где же ты меня найдешь, – раздался голос старика, – если каждый раз уходишь от меня?» Юноша обернулся, но ни лачуги, ни старика уже не было.
«Так вот кто все время являлся мне, – догадался юноша. – Во всех людях, которых я встречал на своем пути, мне являлся сам мудрец. Теперь первого же человека, которого я встречу, и буду считать своим учителем». И тут он увидел своего престарелого отца, идущего ему навстречу, и их старый домик в горах, где они жили вместе. Лишь тогда юноша понял, с кем он жил, и ему открылся смысл его жизни.
63. «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.» (Пс. 59:13).
Голодные человек и ученый
Голодный человек шел по дороге и увидел другого человека со свертком, завернутым в ткань. «Наверное, это хлеб», – подумал голодный и спросил: «Скажите, что у вас в свертке? Хлеб?» – «Нет, это книги, которые я хочу продать. Я завернул их в ткань, чтобы они не намокли от дождя». – «Жаль!», – сказал голодный и пошел дальше.
В это время из дома вышел ученый. На встречу ему шел человек со свертком в руках, который кого-то высматривал не дороге. «Должно быть, это книги, – подумал ученый и спросил: – Скажите, это – книги?» – «Нет, – услышал он в ответ. – Мне повстречался голодный человек, и я продал свои книги и купил ему хлеб, но нигде его не вижу!»
64. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.» (Мф. 5:8).
Чистота сердца
На бескрайнем просторе земли, привольно волнуются под ветром поля пшеницы,
В спокойном море беззаботно играют дельфины,
В чистом небе свободно летают ласточки.
Где тот человек, чье сердце может легко объять все это?
65. «…Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.» (Мф. 13:15).
Прием у психиатра
Диалог врача психиатра и пациента:
– Ну, как вы себя чувствуете? – Думаю, что хорошо.
– Есть ли у вас проблемы в личной жизни? – Думаю, что нет.
– Беспокоят ли вас отношения в семье? – Думаю, что не беспокоят.
– Какие у вас отношения с сослуживцами? – Думаю, что нормальные.
– Я думаю, что вам нужно серьезно задуматься о своем отношении к жизни. – А я думаю, что в этом нет необходимости.
– Как бы вы ни думали, а я думаю, что вы еще подумаете над моими словами, – завершил беседу психиатр.
66. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму…» (Рим. 1:28).
Превратный ум
Слушать свои мысли, все равно, что гладить бешеную собаку,
Слушать веления своего сердца, все равно, что верить советам сумасшедшего,
Слушать свои желания, все равно, что доверять убийце.
Тот, кто слушает свои мысли, веления сердца, желания,
к сожалению, подобен тому, кто уже никого не слушает.
67. «…Ибо Он знает тайны сердца.» (Пс. 43:22).
Узкий и широкий путь
У лестницы, ведущей вверх, есть множество ступеней,
На узком пути, ведущем внутрь, есть множество дверей,
У пропасти нет ступеней,
На широком пути нет ворот.
68. «…Ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.» (1Петр. 4:1-2).
Жить не по плоти
Тот, кто вышел из темницы, удивляется обилию света,
Тот, кто выбрался из непроходимого ущелья, облегченно вздыхает,
Тот, кто переплыл опасную реку, любуется землей,
Тот, кто убежал от разбойников, радуется жизни.
69. «…Дорожа временем, потому что дни лукавы.» (Еф. 5:16).
Дни лукавы
Успей обернуться – ты такого не знал, –
и узнаешь,
Успей прикоснуться – ты такого не чувствовал, –
и почувствуешь,
Успей прислушаться – ты такого не слышал,
и услышишь.
Успей приглядеться – ты такого не видел,
и увидишь.
Неизвестно только, успеешь ли?
70. «Он вывел меня на пространное место…» (Пс. 18:20).
Апория
Не падаешь, а ухватиться не за что,
Летишь, а ничего не движется,
Стоишь неподвижно, а от скорости захватывает дух,
Не живешь, а умереть невозможно.
71. «Остановитесь и познайте, что Я - Бог» (Пс. 45:11).
Тормозной путь
Кораблю, чтобы остановиться, нужно несколько миль,
Поезду – несколько километров,
Автомашине – несколько десятков метров,
Человеку, чтобы остановиться, нужна целая жизнь.
72. «…Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.» (Рим. 7:6).
Пользоваться и дрежаться
По лестнице – отражению в воде подняться нельзя, но упасть в воду можно,
Слова в книге прочитать можно, но сразу все понять – нельзя.
За сами слова держаться нельзя, а за их смысл – можно,
Пользоваться представлениями можно, но держаться за них нельзя.
73. «…В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами.» (Пс. 47:11).
Работа
Вызывает улыбку слово «работает», когда:
Сторож сторожит,
Музыкант играет,
Клоун смешит,
Фокусник обманывает.
74. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.» (Лк. 16:10).
Не подражай
Хорошо, когда:
В симфоническом оркестре барабанщик не подражает первой скрипке,
Петух не подражает соловью,
Мухи не подражают пчелам,
Человек не делает свой ум свалкой мыслей.
75. «…Просветить сидящих во тьме и тени смертной.» (Лк. 1:79).
Обход в психиатрической клинике
Проверка в психиатрической клинике. Переходя из палаты в палату, комиссия врачей выслушивает вопросы и жалобы больных. Наиболее часто повторяющийся вопрос: «Почему главный врач – американский шпион?» А еще больные постоянно жалуются, что с луны сильно дует. После обхода комиссия пообещала пациентам: «Не волнуйтесь, господа! Когда вы выздоровеете, все ваши вопросы и жалобы отпадут сами собой». @НИКОЛ@Й
76. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству…» (Евр. 6:1).
Ни рассказать – не услышать
Ничего не могут рассказать:
Муравей в янтаре,
Мотылек в огне,
Ныряльщик под водой,
Спящий во сне.
Ничего не могут услышать:
Тот, кто храпит,
Тот, кто все время говорит,
Тот, кто всех перебивает,
Тот, кто со всеми спорит.
77. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.» (1Ин. 2:25).
Ерши и река
У речных ершей подросла молодежь. Когда молодые рыбки освоились с обстановкой и поняли, что живут в таком месте, которое называется рекой, они спросили родителей: «Откуда и куда течет наша река?» – «Дети, мы не знаем – ни откуда, ни куда она течет. Знаем только, что она большая и течет издревле». Молодежь забеспокоилась: «А когда вся река вытечет, где мы будем жить?» – «Не волнуйтесь, дети, – ответили родители. – Она с нами всегда и не прекратит течь, пока мы живем».
78. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши…» (Иак. 5:8).
Экуменическая встреча
На встрече верующих различных конфессий люди знакомились друг с другом. «Познакомьтесь, это католик. Был православным». – «А как он стал католиком?» – «Его как-то обидели в Православии, и он перешел в католичество». – «Понятно». «Познакомьтесь, это мусульманин, был православным». – «А он почему стал мусульманином?» – «Знаете ли, его обидели в Православии, и он перешел в Ислам». – «Так. Ясно». – «А вот, познакомьтесь – буддист из Тибета». – «Неужели и его тоже обидели?» – «Нет, нет, он – буддист с рождения».
79. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» (Мф. 23:24).
Ученый спор
Пока собакам не бросят кость, они машут хвостами.
Когда ученые начинают спорить, становится понятно,
что их ум – их самая большая ошибка.
Чем острее спор, тем меньше людей его понимают.
Одно доброе слово лучше сотни обличительных слов.
80. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу.» (Мк. 4:22).
Юноша и подлива
Молодой человек был приглашен в гости. Все сели за стол. Юноша любил подливку, которая стояла в стороне от него. Он часто на нее поглядывал, не решаясь, впрочем, попросить поставить ее ближе. Напротив юноши сидела дочь хозяйки, рядом с ней, собственно, и стояла подливка. Предполагая, что молодой человек поглядывает на ее дочь, хозяйка тихонько спросила его: «А она что, вам нравится?» – «Да, я ее просто обожаю», – ответил гость, имея в виду подливку. «Ах, вот как! – оживилась хозяйка. – А что же вам в ней нравится, если не секрет?» – «Да когда она поближе ко мне», – прозвучал ответ.
81. «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах…» (Мк. 4:11).
Интервью альпинистов
Журналисты часто спрашивают альпинистов, что их так привлекает в горах? Одни отвечают – сами горы, другие – высота или неповторимые виды, третьи говорят о победе над собой. А когда близкие интересуются, точно ли они думают так, как отвечают журналистам, и как написано в газетах, то слышат в ответ: «Надо же им как-то объяснить, для чего мы идем в горы».
82. «…Много званых, но мало избранных.» (Лк. 14:24).
Мало избранных
После кораблекрушения спасаются только единицы,
На вершины самых высоких гор поднимаются только редкие люди,
Водопады преодолевает только сильная рыба,
Предельное знание постигают лишь немногие.
83. «Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.» (1Ин. 3:2).
Когда откроется…
Когда въезжаешь в Москву, некогда листать справочник,
Когда убегаешь от медведя, некогда смотреть в карту,
Когда поднимаешься на вершину, нет смысла брать с собой много груза,
Когда восходит солнце, нет смысла читать описание восхода.
84. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.» (1Ин. 2:15).
Тщетные надежды
Страшно держаться:
За любовь женщины,
За похвалы людей,
За руку предателя,
За гнилую веревку,
За этот мир.
Страшно надеяться:
На политиков,
На полицию,
На врачей,
На самого себя
. 85. «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих…» (Пс. 5:11).
Старая-престарая сказка
Это старая-престарая сказка. Царь сказал верному слуге: «Пойди туда, не знаю, куда. Принеси то, не знаю, что». Тот пошел и принес. Царь встал, посмотрел и говорит: «Знаешь что? Унеси то, не знаю, что, туда, не знаю, куда». А верный слуга отвечает: «Поздно, Ваше Величество. Оно уже выбралось, не знаю, как. И теперь, с Вами будет, не знаю, что».
86. «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6:2).
Не боится
Не боится:
Океан – акул,
Лес – волков,
Тюрьма – разбойников,
Мудрый – недобрых мыслей.
87. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен…» (Мф. 13:23).
Опыт и справочники
Певцу нужен голос, а не руководство по пению,
Один прием у врача лучше десятков справочников,
Простое лекарство лучше сотен советов о лечении,
Совет опытного рыбака лучше многих пособий по ловле рыбы.
88. «Человек подобен дуновению; дни его - как уклоняющаяся тень.» (Пс. 143:4).
Самый короткий рассказ
Самый короткий и самый грустный рассказ:
Один мальчик не мог дождаться, когда же наконец он станет взрослым.
С тех пор прошло шестьдесят лет.
89. «…Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.» (Мф. 11:30). Одна добрая улыбка
Одна добрая книга лучше многих томов критики,
Одно доброе слово лучше многих добрых книг,
Один добрый взгляд лучше многих добрых слов,
Одна добрая улыбка лучше многих добрых взглядов.
90. «… И в упорстве погибают…» (Иуд. 11).
Расширение вселенной
Если правда, что вселенная расширяется, то также расширяется и ум человека. Много времени пройдет, пока он остановится и начнет возвращаться в себя. Но это случается очень редко.
91. «…Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.» (Мк. 10:15).
В мастерской часовщика
Отец с сыном зашли к часовщику. У него по стенам мастерской висело множество часов с фигурками людей и животных. Там были медведи, зайчики, петушки и кукушки. Все это пощелкивало, щебетало, куковало, поводило глазами, размахивало руками и ногами. Мальчик удивленно спросил: «Папа, а это все живое?» – «Нет, сынок, – улыбнулся отец. – Здесь только один часовщик живой».
92. «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.» (Пс. 18:8).
Очень жаль
Очень жаль, когда:
Теленок убегает в лес,
Жеребенок – в поле,
Ребенок – на улицу,
Ум – в этот суетный мир.
93. «Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы.» (Лк. 20:38).
Два друга на кладбище
Два друга возвращались ночью из поселка в город. По дороге на них напали грабители. Друзья кинулись бежать, перепрыгнули через какой-то забор и попали на кладбище. Они быстро спрятались среди памятников и могил. Грабители посветили со стены фонарями, но не решались перелезть и стояли за стеной, переговариваясь между собой.
Один из друзей шепнул другому: «Слушай, здесь тоже страшно. Может, выберемся отсюда?» – «Ничего, мертвых не бойся, – ответил ему второй. – С теми, живыми, гораздо страшней».
94. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.» (1Ин. 2:16).
Визит к богатому коллекционеру
Жил один богатый коллекционер древних статуй, которых у него было великое множество. Они стояли по аллеям его красивого парка. Знакомые направили к богачу одного молодого студента с рекомендацией от местного Исторического общества, чтобы тот мог ознакомиться с удивительной коллекцией.
Управляющий доложил хозяину о прибытии гостя, встретил его и повел по дорожкам парка к дому. Охваченный любопытством, студент останавливался возле каждой статуи и восторженно вздыхал. В конце концов управляющий не выдержал: «Господин, вас, собственно, кому представить: статуям или их владельцу?»
95. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…» (Мк. 7:8).
Рассказ о путешествии в Рим
Путешественник побывал в Риме и посетил знаменитый музей Ватикана. Когда он вернулся из поездки, знакомые собрались у него и попросили поделиться своими впечатлениями. Не отличаясь красноречием хозяин говорил медленно и растягивал слова. У него спросили: «Скажите, вы видели фрески Микеланджело?»
– «Ну, э…э….». Дочь путешественника не выдержала: «Папа говорит, что они прекрасны». – «А скажите, какое у Вас впечатление от картин Леонардо да Винчи и Рафаэля?» – «Знаете, э…э». Дочь опять вмешалась в беседу: «Папа говорит, что они великолепны». – «Нет, э…э, простите, я хотел …э… сказать, что э… в то время эти залы были …э… закрыты».
96. «…Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:4).
Знакомство с малышом
На день рождения шестилетнего мальчика впервые собрались вместе все родственники. Малыша познакомили с многочисленными двоюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами, сначала – со старшими, потом – с младшими. После обеда всем детям разрешили поиграть в саду. Мальчик был очень мил.
Когда торжество закончилось, и гости прощались, они сказали малышу: «Ну, вот, ты познакомился со всеми, и всех нас теперь знаешь. Мы тебя очень полюбили и поэтому готовы забрать к себе». Но мальчик прижался к матери и сказал: «Нет, я вас совсем не знаю. Я знаю только свою маму».
97. «…Ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно.» (Мф. 19:25).
Птица мудрости
Среди жителей одной страны существовало предание, будто где-то в горах живет удивительная птица и, если даже самый никчемный человек увидит ее, то он обретет мудрость и станет царем. В этой стране, в горной деревушке, жила мать со своим уже взрослым, но незадачливым сыном, у которого все в жизни как-то не ладилось. Печалясь о его будущем, мать однажды, со вздохом, сказала ему: «Эх, сынок, с твоим везением тебе только царем быть». Слова матери запали глубоко в душу сына.
Видя, что его преследуют неудачи, он решил отправиться на поиски волшебной птицы. Однажды в непроходимой чаще ему посчастливилось мельком ее увидеть. Выбираясь на дорогу, он заметил бешено мчащуюся шестерку коней, запряженных в красивую карету, из которой раздавались крики о помощи.
Неожиданно сухое дерево, возле которого стоял юноша, с громким треском надломилось и упало, зацепившись корявыми ветвями за упряжь лошадей и одежду молодого человека. Кони потащили его вместе с поваленным деревом по дороге, но очень скоро выбились из сил и остановились. Из кареты, бледный от страха, вышел царь со своей юной дочерью. К нему уже спешили отставшие всадники и стража. Обрадованный неожиданным спасением, царь подумал, что их спаситель – этот отважный юноша, и взял его с собой.
Во дворце, быстро освоив весь этикет, молодой человек скоро стал выделяться среди всех придворных своим блестящим умом и добротой. Его полюбила царская дочь. Вскоре состоялось их бракосочетание, на которое юноша пригласил и свою мать. Она оставила свою деревню и переехала жить во дворец.
98. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.» (1Ин. 2:23).
Двое друзей на экуменической конференции
В одном городе проходила конференция представителей различных вероисповеданий. Двое православных, узнав из афиши, что будет выступать с докладом и православный священник, прошли в конференц-зал. В программе они увидели, что православный докладчик выступит минут через сорок. Один из друзей предложил посидеть в зале и подождать. Но его товарищ возразил: «Лучше погуляем пока в фойе. Кроме одного ведь нам некого слушать».
99. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…» (Мф. 16:24).
Наставления отца
Подросток познакомился с компанией сверстников, показавшейся ему куда более интересной, чем общение с отцом, который то и дело давал ему различные наставления. Среди таких же, как он, подростков ему было очень весело. Но понемногу юноша стал замечать, что все интересы этой компании довольно примитивны, а веселье – всегда довольно таки однообразно.
Он вспомнил наставления отца, и увидел в них определенный смысл. Ему захотелось поделился своим открытием со своими новыми друзьями, но те подняли его на смех: «Живи весело, – сказали они. – Родители уже отжили свое, и их поучения надоели». – «Может быть, их слова иногда и скучны, – возразил юноша, – но то, что они полезны и в горе, и в радости, я теперь твердо знаю». Он вернулся к отцу и стал относиться к нему с еще бóльшим уважением и любовью, чем раньше.
100. «…Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.» (Пс. 24:9).
Переселения четы воробьев
Семейство воробьев жило под кровлей дома. К весне в их гнездышке стало жарко, и непоседливый воробей предложил своей супруге занять пустой скворечник. Та возразила, сказав, что скворечник чужой, и что скоро вернутся его хозяева. Но воробей ее не послушал, и они поселились в скворечнике. Но жить им там пришлось недолго. Вскоре прилетели скворцы и выгнали их.
Воробей вспомнил о дупле в старом клене, но заглянув внутрь, они увидели там спящую сову и поспешили унести оттуда ноги. Однако воробей не сдавался. Он решил занять старое гнездо ласточек, не обращая внимания на причитания супруги, что скоро и сюда прилетят прежние хозяева, и будет новый скандал. Так и случилось: ласточки выгнали их из своего гнезда с большим шумом. «Знаешь что, – сказала тогда воробьиха, – лучше жить в своем гнезде, хоть в нем и жарко. Но во всем мире только оно одно – наше».@НИКОЛ@Й
1. «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.» (Пс. 25:8).
Сердце всегда глубоко
Океан, с какого берега на него ни посмотришь, – везде океан,
Город, и в центре, и на окраине – везде город.
Вода в чистом роднике и утром, и вечером – всегда одинакова,
Сердце, и в юности, и в старости – всегда глубоко.
2. «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.» (Мф. 11:27).
Дорожный столб на пути в столицу
Один человек отправился пешком в столицу. На дороге он увидел старинный указатель, а возле него – толпу. Люди увлеченно спорили о том, в каком веке и при каком царе был поставлен этот каменный столб. Путник подумал, что все они тоже идут в столицу, но вскоре из их разговоров и споров понял, что никто никуда и не думает идти. Их интересует лишь сам указатель.
«А сколько километров отсюда до столицы?» – спросил путник. – «Об этом у нас тоже идут споры, так как цифры на столбе стерлись от времени». – «А в какую сторону идти?» – «Мы это тоже выясняем, потому что стрелка направления, уже плохо различима, – ответили ему. – Там, за кладбищем, где похоронены выдающиеся исследователи этого дорожного столба, кстати Вы можете заодно посетить их могилы, есть какая-то дорога. Может быть, она и ведет в столицу, а может быть, и нет. Но если вас интересует история самого столба, то вы можете к нам присоединиться, и мы продолжим дело наших великих предшественников». – «Нет уж, оставайтесь здесь сами вместе с вашими предшественниками, а я постараюсь добраться до столицы», – ответил путник. На некотором расстоянии от указателя он встретил попутчика, и вместе они благополучно дошли до города.
3. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.» (1Ин. 5:4).
Смельчак и оборотень
Рассказывают, что давным-давно в одной деревне появился оборотень, который сначала меняя свою внешность привлекал к себе людей, а потом убивал их. За помощью и советом, как одолеть чудовище, жители обратились к древнему старику, живущему на краю деревни. Он сказал, что оборотня можно уничтожить только одним способом.
Тот смельчак, который отважится схватить его, должен знать, что оборотень может принимать различные образы. Но если его крепко держать и ни в коем случае не давать ему вырваться, даже если он не раз изменит свою внешность, то только тогда чудовище исчезнет навсегда.
Только один смельчак поверил старцу. Он схватил оборотня и не отпускал его до тех пор, пока тот не исчез. Так он и сам не пострадал, и спас от чудовища всю деревню.
4. «..Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам…» (1Ин. 1:2).
Юноша, ищущий то, чего нет на земле
Отважный юноша стремился найти для себя что-то такое, чего нет на земле, но чтобы его находка была полезна ему и людям. Он повстречал в далеких горах седого отшельника и спросил его, осуществима ли эта мечта. «Это возможно, – ответил отшельник, – если ты последуешь моему совету. Сейчас ты войдешь в пещеру. Тебе предстоит пройти серьезное испытание. На все вопросы, которые тебе будут задавать, ты должен отвечать: «нет». А когда услышишь главный вопрос, тогда ответь: «да». Если ошибешься, – погибнешь».
Они подошли к пещере. Там никого не было. Но как только юноша вошел внутрь, тут же раздался громоподобный властный голос: «Хочешь вечную молодость?» – «Нет!» – слегка смутившись, ответил юноша. «Хочешь в жены самую прекрасную девушку на свете?» – «Нет!» – смутившись еще больше, неуверенно ответил юноша. «Хочешь стать знаменитым полководцем?» – «Нет!» – уже тверже ответил юноша. «Хочешь чтобы все богатства земли были твоими?» – «Нет!» – непреклонно ответил юноша. «Хочешь умереть ради того, чего нет на земле?» – «Да!» – спокойно ответил молодой человек.
Земля задрожала и послышалось медленно удаляющееся глухое стенание: «Ты победил меня, о человек, и отныне я ухожу от людей…» Юноша оглянулся вокруг: не стало ни пещеры, ни старого отшельника. Его окружали счастливые молодые люди. «А что это было и ушло?» – спросил юноша. «Смерть!» – ответили ему.
5. «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.» (Лк. 18: 17).
Мудрее всех мудрецов
Бутон розы может рассказать о жизни больше, чем все книги,
Младенец знает о жизни больше, чем все ученые,
Сердце матери отважнее всех храбрецов,
Чистое сердце мудрее всех мудрецов.
6. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.» (Пс. 93:19).
Тот, кто уступает
Тот, кто добирается до вершины, потом спускается вниз.
Тот, кто погружается глубоко в пучину, потом всплывает наверх.
Тот, кто хвалится силой, терпит поражение.
Тот, кто уступает, одерживает победу.
7. «Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его].» (Пс. 110:10).
Страх Господень
Кто скромно стучится в дверь, тому отворят непременно,
Кто изо всех сил колотит в дверь, от того закроются на все засовы.
К тому, кого ждет хозяин дома, выйдут навстречу,
От того, кто дерзок и нагл, затворят и ворота.
8. «Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную…» (Рим. 2: 6-7).
Тайная дверь в горном ущелье
Один человек услышал, что в горном ущелье в скале есть тайная дверь, которая открывается не каждому. Он захотел узнать, что же за ней находится. Взяв с собой молот, зубило, молоток, лом и топор он отправился в путь. С большим трудом ему, наконец, удалось отыскать эту дверь. Она была похожа на монолитную скалу. Человек задумался, с чего же начать?
Решил ударить молотом, но дверь тут же стала железной. Человек схватил зубило и молоток – дверь стала каменной. Он взял в руки лом, но дверь сразу стала деревянной. Человек замахнулся топором, и вновь увидел перед собой скалу. Отчаявшись в своих попытках, он собрал свои инструменты и пошел домой.
По дороге ему встретился странник, который удивился, увидев, сколько он несет с собой инструментов. Выслушав рассказ о неудачных попытках открыть дверь, путник сказал: «Нет, так ты ее не откроешь. Я слышал, что если попоститься у этой двери в течение трех дней, то она сама откроется. Сделай так и посмотри, что будет».
Человек последовал совету странника. На исходе третьего дня прямо у него на глазах скала превратилась в легкую плетеную циновку, которая слегка покачивалась на ветру. Он отодвинул ее и вошел. Потом он выглянул, поставил свои башмаки за порогом, и снова скрылся за циновкой. В тот же миг дверь снова стала монолитной скалой.
9. «Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем» (Пс. 12:6).
Счастье и безумие
Знакомиться днем с хозяином дома – счастье,
Знакомиться ночью с собакой хозяина – безумие.
Стремиться до старости познавать Истину – счастье,
Стремиться до кончины познавать мир – безумие.
10. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.» (Рим. 6:22).
Городской житель и старая обезьяна
Один городской житель заблудился в лесу, где жила старая обезьяна, владевшая магическим даром. Она околдовала незваного гостя, сделала его своим рабом, и помыкала им, как хотела. Обезьяна часто ездила на нем, сидя у него на шее. В знак похвалы она иногда угощала человека бананом. Горожанин смирился со своей участью, привык к обезьяне и послушно выполнял все ее приказы.
Как-то раз в этот лес зашли охотники. Они увидели странное зрелище: обезьяна ездила верхом на человеке. Охотники поймали старую обезьяну. Как только они выволокли ее из леса, она сразу утратила все свои магические способности. Вместе с обезьяной и несчастным пленником они приехали в город.
Обезьяну сдали в зоопарк, а человек, избавившись от колдовства, пришел в себя и вернулся домой. Иногда он ходил в зоопарк посмотреть на старую обезьяну, удвляясь, как она могла так его одурачить. Обезьяна грозила человеку кулаком и кидала в него кожуру от банана. Больше она ничего сделать не могла.
11. «Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины…» (1Ин.2:4).
Два ребенка: Ложь и Неправда
Некий юноша решил жить воздержанной жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах, он попал в смешную ситуацию. На вопрос, женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы закончатся, поддался соблазну немножко солгать: «Да, женат.» – «А как зовут вашу жену?» – спросили снова. Юноше опять пришлось выкручиваться. «А дети у вас есть?» – последовал еще один вопрос. И так как юноша уже начал лгать, то никак не мог остановиться. «Есть». – «А сколько?»
Молодой человек почувствовал, что окончательно запутался. «Чем дальше в лес, тем больше дров», – вспомнилась ему поговорка. «Ну двое», – нерешительно ответил он. «А как их зовут?» Вопросам собеседников, казалось, не будет конца. Юноша не выдержал и ответил: «Одного ребенка зовут Ложь, а другого – Неправда. Не женат я, не женат!»
12. «Ввзываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую» (Пс. 60:3).
Мысли как дремучий лес
Выпущенный на свободу голубь спешит улететь,
Снег тает– расцветают подснежники,
Чем ближе к опушке леса, тем светлее,
Мысли в человеке как дремучий лес, останешься в нем – пропадешь.
13. «И оживет сердце ваше, ищущие Бога…» (Пс. 68:33).
Живое сердце
Собака во дворе останавливает лису,
Ружье в доме останавливает грабителей.
Рассудительный человек останавливает спор,
Чистое сердце останавливает злые мысли.
14. «…Споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.» (Тит. 3:9).
Какого цвета море?
На палубе корабля туристы заспорили о том, какого цвета море. «Синее», – сказал один. «Нет, оно какое-то зеленое», – возразил другой. «Мне кажется, что оно черное», – заявил третий. Капитан услышал их разговор и, не понимая, о чем они спорят, сказал: «Господа, это Красное море».
15. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.» (Пс. 3:6).
Господь защищает
Не дразни собаку, и она перестанет лаять,
Не спорь со скандалистом, и он успокоится.
Не борись с клеветой, и она рассеется,
Не оправдывайся, когда тебя укоряют, и укоряющие умолкнут.
16. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.» (Пс. 18:29).
Не отставай от проводника
Полярная звезда на небе, а помогает идти по земле,
Маяк стоит на скале, а направляет корабли в море,
Карта в чужой стране – лучший советчик,
Не отставай от проводника, и ты выберешься из чащи.
17. «Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.» (Пс. 138:3).
Не забыть о больном зубе
Улитка ползет медленно, но не отчаивается,
Тяжело муравью тащить груз, но он никогда его не бросит.
Чем глубже колодец, тем в нем больше воды,
Чем больше болит зуб, тем труднее о нем забыть.
18. «…А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.» (Рим. 7:17).
Игра за обедом
Мальчик прибежал на обед, сильно возбужденный после игры со сверстниками. За столом уже сидела его младшая сестренка. Еще полный впечатлений от игры, мальчик сделал страшные глаза, зарычал на тарелку с супом и шепотом сказал сестренке: «Я – страшный великан». Сестра с удивлением посмотрела на него и вдруг расплакалась.
Тут в комнату вошла мама. «Что случилось, дети?» – спросила она. Девочка показала пальцем на брата и сквозь слезы произнесла: «Он – страшный ве…ве…ликан». – «Сынок, – строго сказала мама, – в играх ты можешь быть кем угодно, а за обедом будь самим собой и не пугай сестру. Договорились?»
19. «…Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет…» (Мф. 25:29).
Нарушение скорости
Машина на большой скорости мчится по шоссе. За рулем сидит хозяин, рядом – его друг. Мелькает знак «80 км/ч». Не снижая скорости, машина несется дальше. Пролетают мимо знака «60 км/ч». Неожиданно за поворотом они видят полицейскую машину. Их останавливают и берут с водителя крупный штраф.
Расстроенный владелец автомобиля сердито трогает с места. «А ты что – не видел знаки «80 км/ч», потом «60 км/ч»?» – спрашивает у водителя его друг. «Видел, – отвечает оштрафованный, – да только я как-то никогда не принимал их всерьез».
20. «…Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим.» (Мк. 4:24).
Беседа о красотах Швейцарии
Между собравшимися за чаем близкими знакомыми зашла неторопливая беседа о красотах Швейцарии. Кто там бывал, рассказывал о своих впечатлениях, вспоминал те места, которые посетил. За столом молча сидел один старичок, весь казалось, погруженный в свои размышления. Зная, что он посетил за свою жизнь немало интересных мест, у него спросили: «А вы какого мнения о Швейцарии?» – «Да, да, – ответил старичок, – в Южной Франции очень неплохо».
21. «…Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:36).
Как выучить таблицу умножения
Мальчику никак не удавалось выучить таблицу умножения. Он пожаловался отцу на свою плохую память. «Ты вот что сделай, – посоветовал ему отец. – Как только проснешься, сразу вспоминай эту таблицу, повторяй ее по нескольку раз днем, а когда засыпаешь, тоже думай о ней. Ты ее так хорошо должен знать, чтобы, разбуди я тебя ночью – ты смог бы мне безошибочно ее рассказать». – «Папа, тогда я лягу пораньше, – сказал сын. – А то боюсь, не высплюсь, если ты будешь меня ночью спрашивать».
22. «…Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.» (Лк. 12:7).
Девочка, испуганная войной
Во время войны женщине и ее маленькой дочке, вместе с другими беженцами, пришлось покинуть родные края. Трагедия и ужас происходящего вокруг подрывали их здоровье. Как-то мать заметила, что девочка днем иногда надолго закрывает глаза. «Ты что, все время спишь, моя хорошая?» – спросила она с тревогой. «Нет, мамочка, просто, когда мне страшно, я закрываю глаза. Я ничего не вижу – и мне становится легче».
23. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои.» (Пс.16:3).
Научись выстаивать в одиночку
Одиноко стоящее дерево крепче любого из лесных деревьев, Слепой и на людной площади всегда один, Когда тонет корабль, каждый умирает в одиночку. Для одинокого – и Бог один.
24. «…Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» (Мф. 12:19).
Неприязнь скандальной женщины
Одна скандальная женщина испытывала сильную неприязнь к своим соседям. Она использовала любой повод, чтобы с ними поругаться. Как-то раз, из-за какого-то пустяка, она подняла шум и так кричала, чтобы ее слышала вся улица. Иногда она отпускала и весьма оскорбительные словечки в адрес соседа. Но тот молча ходил по своему двору, занимаясь своими делами. Вся улица поражалась его терпению. «Как ты можешь все это так спокойно переносить?» – спрашивали его. «Ничего, – отвечал невозмутимый сосед, – выговорится человек и успокоится».
25. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя…» (Рим. 14:7).
Нвыразимое
Можно ли выразить то, что чувствуешь, при виде:
Прилетевших весной скворцов,
Парящих над морем чаек,
Летающих по двору ласточек,
Доброе лицо матери?@НИКОЛ@Й
26. «…Живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем…» (Рим. 14:7-8).
Это – моя Родина!
В одном купе едут три женщины из России и один туркмен. За окном, на сколько хватает глаз, простираются песчаные барханы. Женщины поражаются пустынности и дикости этих мест. То и дело раздаются их возгласы: «Какие страшные места! Как здесь могут жить люди? Неужели им здесь нравится?» Поезд подъезжает к крохотной станции, за которой виднеется лишь несколько чахлых деревьев, верблюд и вдали – глиняная мазаная кибитка. Туркмен начинает собирать свои вещи. «А вы здесь выходите?» – удивились женщины. «Да, выхожу», – ответил туркмен. И с чувством добавил: «Это – моя Родина!»
27. «…Претерпевший же до конца спасется.» (Мф. 24:13).
Терпи все – и будешь жить
Умирая, мать рассказала сыну об обете, данном ею при его рождении. Она обещала отдать своего первенца на службу Великому Царю. И вот пришло время исполнить обет. Теперь сын должен добраться до дворца Великого Царя и поступить к нему на службу. Но путь туда не близок, он проходит через заколдованный лес, где путнику не избежать встречи с различными соблазнами и наваждениями. Там-то пусть он вспомнит ее слова, которые придадут ему силы: «Терпи все, сын мой – и будешь жить».
Верный завещанию матери, юноша отправился в путь. Когда начался заколдованный лес, ему стали являться то прекрасные девушки, что звали его с собой, то золото и драгоценные камни разбросанные по земле, а еще возницы призывали его в богатые колесницы с быстрыми лошадьми, дворецкие упрашивали занять роскошные покои... Но юноша помнил слова матери и шел дальше.
Перед ним стеной стало чужеземное войско, полетели стрелы и копья, на путника с дикими криками помчалась конница. «Терпи все, сын мой – и будешь жить», – вспоминались ему последние слова матери. Он бесстрашно пошел вперед, и войско рассеялось как дым. Скоро сияние над горами возвестило, что дворец Великого Царя уже близок.
И тут на юношу набросились дикие звери и страшные чудища. Они стали терзать его тело, своими когтями и дыша ему в лицо зловонным жаром. Кровь полилась из тела юноши ручьями. Изнемогая, он вспомнил слова матери: «Терпи все, сын мой – и будешь жить». На мгновение он заколебался. Перед ним явная смерть, какая же здесь может быть жизнь? Уже раздался торжествующий победный рев чудовищ, но юноша собрался с последними силами, поднялся, шатаясь, шагнул вперед и …упал в объятия Великого Царя, который вышел к нему навстречу вместе со своими приближенными.
В тот же миг все его раны затянулись, как будто их и не было. «Я есть жизнь, которой будешь жить и ты, храбрый юноша», – радостно сказал ему Великий Царь. Он объявил юношу своим сыном и ввел его в царские покои. Верой и правдой юноша служил Великому Царю, а на своем золотом щите, в память о любимой матери, он написал: «Терпи все, сын мой – и будешь жить».
28. «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия.» (Мк. 12:34).
Поездка на Красную площадь
Отец взял с собой маленького сына посмотреть Кремль и Красную площадь. Они все осмотрели и вечером, усталые, вернулись домой. Мать спросила малыша: «Ну как, сынок, тебе понравился Кремль?» – «Понравился». – «А Красная площадь?» – «И Красная площадь». – «А ты можешь мне рассказать, что ты чувствовал при этом?» – «Конечно! – ответил мальчик. – Я все время чувствовал папину руку, потому что боялся потеряться».
29. «Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.» (Пс. 18:9).
Твои учителя
Ради одного выстрела охотник всю ночь сидит в засаде,
Для рыбака провести день за удочкой – отдых,
Читающий интересную книгу может не спать до утра.
Если ты следишь за умом, тогда охотник, рыбак и читатель - это твои учителя.
30. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
Переезд за границу престарелого отца
Взрослый сын поселился за границей и решил забрать к себе своего престарелого отца. Опытные люди сказали молодому человеку, что сделать это ему удастся лишь в том случае, если ему будет сопутствовать удача. Приехав к отцу, он увидел, что тот серьезно болен, и положение угрожающее. В больнице, узнав, что больной уже старый человек, оставили просьбы сына о помощи без внимания. Удрученный молодой человек сидел в коридоре больницы, не зная что и делать.
Неожиданно к нему подошел незнакомый врач и предложил свою помощь. Осмотрев больного, он сказал, что надежд на выздоровление мало, но если лечение пройдет успешно, то старичок еще поживет. Ободренный сын с усердием ухаживал за больным и его здоровье пошло на поправку.
Получить для пенсионера въездную визу было практически невозможно. Но в это время на место прежнего консула приехал новый и, сочувствуя молодому человеку, оформил визу его отцу. И все же старик был так слаб, что о переезде в другую страну самолетом не могло быть и речи.
Об этом узнал один предприниматель и, тронутый единодушным стремлением, отца и сына, осуществить свою цель, подарил им автомобиль. Ознакомившись с маршрутом, молодой человек понял, что у старичка не хватит сил на долгое путешествие на машине. Оставался единственный вариант – плыть морем. Но рейсов в ту страну куда им надо было попасть, не было.
Приехав в порт, сын неожиданно узнал, что скоро именно туда, где он живет, отходит старенький корабль. Причем это – его последний рейс, так как потом его должны списать. Отца с сыном и их автомобиль разместили на корабле и они отплыли, провожаемые добрым врачом. Приплыв в порт страны, где жил юноша, они благополучно добрались домой. Там отец юноши, благодаря хорошему климату, совершенно поправился, и они жили вместе долго и счастливо.
31. «…Любящий другого исполнил закон.» (Рим. 13:8).
Урок биологии
В классе шел урок биологии. На доске были развешены плакаты с изображением различных животных. Но внимание класса привлек кот, который лез по ветке дерева, растущего у окна, к гнезду с птенцами. «Дети, пожалуйста, не отвлекайтесь, – сказал учитель. – Смотрите на доску».
В это время кот, отбиваясь лапой от нападающих на него возбужденных птиц, потерял равновесие и, с воплем пролетев сквозь листву, тяжело шлепнулся на газон. Школьники захлопали в ладоши. По коридору шел директор. Привлеченный шумом, он заглянул в класс. «Что вы сегодня изучаете?» – спросил он. «Поведение котов», – ответил озадаченный учитель. «Ну-ну, вы делаете успехи», – заметил директор и вышел из класса.
32. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7).
Рыбалка на сома
Рыбак поймал огромного сома. Когда он уже подтаскивал свою добычу к лодке, сом неожиданно сильно рванулся и рыбак, запутавшись в леске, упал в воду. В это время по берегу проходил пастух. Увидев барахтающегося в реке рыбака, он удивленно спросил его: «Друг, ты что там делаешь? Сома ловишь?» На что рыбак с трудом смог ответить: «Помоги! – с трудом выкрикнул рыбак. – А то скоро ни меня, ни сома не будет».
33 «…Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере…» (Фил. 3:8-9).
Верный юноша
Молодой человек полюбил одну хорошую девушку. Однако родители его избранницы препятствовали их сближению. Юноша мог лишь изредка видеть свою любимую на балконе второго этажа дома, в котором она жила. Девушка иногда поливала там цветы, и молодой человек целыми днями простаивал внизу, чтобы только увидеть ее.
Оценив преданность юноши, девушка однажды бросила ему записку: «Мы не можем встречаться из-за множества препятствий. Найдите себе другую невесту». Молодой человек бросил ей на балкон свою записку: «Для меня, кроме Вас, нет никого на свете».
34. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих…» (1Кор. 2:6).
Я тоже ответственное лицо
Одна дама жила в хорошем номере респектабельной гостиницы. По случаю какого-то праздника в гостиницу из другого города прибыла большая группа туристов во главе с неким ответственным лицом. Управляющий гостиницей, озабоченный расселением вновь прибывших людей, обратился к даме, которая слушала его рассеянно, посматривая в окно: «Прошу вас откликнуться на нашу просьбу и временно переехать в другой номер. Мы разместим здесь ответственное лицо». Дама повернулась к управляющему и четко по слогам произнесла: «Это ис-клю-че-но». А затем, посмотрев в зеркало, добавила: «Я тоже ответственное лицо».
35. «…Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут…» (Рим. 2:13).
Задача по математике
Мальчик подошел к отцу и спросил, не поможет ли он ему решить задачу по математике. Отец скоро сам увлекся задачей и с жаром объяснял ее сыну. Неожиданно он заметил, что мальчик не слушает его, а ногой играет с кошкой, сидящей на полу. «Сосредоточься на задаче, сынок», – строго сказал отец. Однако через некоторое время он снова заметил, что сын увлеченно смотрит в окно, где во дворе, весело крича, дети играли в футбол. «Сынок, ты можешь сосредоточиться на том, что я тебе говорю, или нет?» – уже начиная сердиться, спросил отец. «Могу, папа, – ответил мальчик. – Только надо, чтобы в комнате не было кошки, а за окном не играли в мяч».
36. «…Ищи мира и следуй за ним…» (Пс. 33:15).
Прибой и пена
При сильном ливне на воде появляются пузыри,
При сильной волне полоса прибоя покрывается пеной.
Прекратится ливень – исчезнут пузыри на воде,
Утихнет прибой – исчезнет с берега пена.
37. «…Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.» (Лк. 11:9-10).
Останкинская телебашня
Сибиряк решил попытать счастья и найти себе работу в Москве на телевидении. Прибыв в столицу, он запутался в станциях метро и не знал, куда ему ехать. Дежурная принялась ему объяснять, где надо сделать пересадку, чтобы добраться до телецентра. Но сибиряк никак не мог запомнить названий станций. «Вот что, уважаемый, – сказала ему наконец дежурная. – Запомните только два слова – «Останкинская телебашня», тогда вы точно туда доберетесь».
38. «…Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.» (Лк. 9:62).
Приезжий в гигантском супермаркете
Приезжий зашел в гигантский супермаркет и заблудился в его многочисленных отделах. Устав искать выход, он обратился к продавщице, чтобы она подсказала ему, как выбраться из магазина. «Это очень просто, – улыбнувшись, отвечала девушка, – если вы не будете все время засматриваться на прилавки, а просто пойдете по проходу, следуя нарисованным на полу стрелкам. Они скоро приведут вас к выходу».
39. «…и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших…» (2Петр. 1:19).
Голодный ребенок
У молодых супругов родился ребенок. Начались хлопоты по уходу за ним и, конечно, недосыпания мужа и жены. Как-то ночью младенец начал плакать и никак не мог успокоиться. Молодые родители не знали, что и делать. «Может, у него температура? – спросил муж и потрогал лобик младенца. – Вроде нет» – «Может, ребенок заболел?» – испугалась молодая мама. «С чего бы? – тоже разволновался муж. – Знаешь, давай позвоним бабушке и спросим, что нам делать».
Они с трудом дозвонились до бабушки. «А вы не забыли его на ночь покормить?» – поинтересовалась она. «Точно, забыли!» – воскликнула мать. «Тогда покормите, и он успокоится», – посоветовала бабушка. Так и вышло.
40. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.» (1Петр. 5:10).
Мальчик, которого все обижали
Школьник рос слабым и болезненным мальчиком. Сверстники часто подшучивали над ним, а нередко и обижали. Это задевало подростка, но он был слаб и слишком боязлив, чтобы изменить отношение к себе одноклассников. Не зная, что ему делать, мальчик обратился за советом к отцу. «Ты займись спортом, и все будет хорошо», – ободрил его отец. «Допустим, я стану крепким и сильным, – недоуменно возразил мальчик, – что если меня все равно будут обижать? Тогда значит постоянно драться?» – «Вовсе нет, – успокоил его отец. – Когда ты почувствуешь в себе силу, один твой вид остановит дерзкие выходки твоих товарищей».
41.«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.» (Рим. 8:8).
Общий наркоз
Больному перед операцией должны были дать общий наркоз. Это его сильно волновало и вызвало множество вопросов. Как он перенесет наркоз? Будет ли он ощущать боль, или это как сон, и он совсем ничего не будет чувствовать? «Вы лучше успокойтесь. Не стоит зря волноваться, – посоветовала больному медсестра. – Когда наркоз начнет действовать, вам все станет понятно».
42. «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.» (3Ин. 11).
Вера в чудеса
Мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было бы похоже на его любимые сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в чудеса? Или чудес в жизни не бывает? «Дорогой мой, – с любовью ответила ему мама, – если ты будешь стараться вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут, – к добрым людям они приходят сами».
43. «…Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.» (Мф. 26:41).
Лопнувшая труба
Во дворе дома бедной семьи прорвало водопровод. Вода просачивалась на поверхность, но в каком именно месте лопнула труба, хозяева не знали. Вызвать мастеров было дорого, и престарелый отец попросил сына прокопать траншею, чтобы добраться до трубы самостоятельно. Сын начал копать, дошел до трубы, но, не найдя повреждения, приуныл. «Папа, просто руки опускаются. Я не представляю, сколько еще нужно копать» – пожаловался он отцу. «Сынок, копай вдоль трубы и не останавливайся, пока не найдешь повреждение. Иначе нас просто зальет водой», – ответил тот. Скоро они нашли лопнувшую трубу и занялись ремонтом.
44. «…Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов…» (Флп. 1:10).
Домашний телескоп
Друзья увлекались астрономией и с интересом читали книги по своему любимому предмету. По ночам они часто смотрели в бинокль на звездное небо и любовались его красотой. Затем они, скопив необходимую сумму, вскладчину купили домашний телескоп. Днем они тщательно изучили инструкцию и с нетерпением ожидали ночи.
Но их ждала неудача. Как они ни крутили регулирующее устройство, изображение звездного неба оставалось размытым. «Что-то мы упустили в инструкции», – сокрушались друзья. При свете фонарика они еще раз перелистали брошюру о пользовании прибором. «Вот в чем дело, – наконец догадались они. – Мы же не протерли защитную линзу. Вот здесь написано: «Для достижения полной четкости изображения на стеклах не должно быть ни единой пылинки».
45. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.» (1Ин. 3:14).
Чудесный Отрок, помоги мне!
Когда-то жил один смелый и добрый юноша. У него было благородное сердце и стремление помогать всем людям. Этот молодой человек подружился с удивительным старцем, который делился с ним своим опытом жизни, и юноше было очень интересно с ним беседовать. Как-то раз юноша обратил внимание на то, что старец часто печально вздыхает. Он поинтересовался о причине его скорби.
«Хорошо, я поведаю тебе о своем горе», – сказал старец. Он рассказал юноше о том, что пришел из Волшебного Города, чтобы помочь добрым людям добраться до него, но потерял свои чудесные силы и уже не может вернуться назад. Если бы кто-нибудь согласился помочь ему, тогда бы они вместе отправились в Волшебный Город.
Юноша стал умолять старца, рассказать ему о том, как туда дойти. «Волшебный Город парит над землей, – сказал старец. – От него к земле идет Сияющий Путь, заканчивающийся в одном узком ущелье. Две огромные скалы закрывают вход в это ущелье. Чтобы выйти на Сияющий Путь, нужно пройти между этими страшными скалами». – «А как это сделать?» – спросил юноша. «Сын мой, во-первых, у тебя должно быть смелое и благородное сердце, жаждущее помогать людям, – ответил старец. – А во-вторых, ты должен овладеть особым умением останавливать течение своих мыслей с помощью одного чудесного изречения». – «Какого?» – спросил юноша с огромным интересом. «Ты должен научиться непрестанно произносить про себя одни и те же слова: «Чудесный Отрок, помоги мне». Тогда скалы расступятся, и мы сможем выйти на Сияющий Путь. Но если тебя смутит какая-нибудь корыстная мысль, и ты забудешь чудесные слова, то мы оба останемся здесь навсегда».
– «Старец, а до меня кто-нибудь пытался помочь тебе?» – с трепетом спросил молодой человек. «Да, сын мой, – со вздохом отвечал старец. – Но все они были отвергнуты за корыстные намерения, с которыми они хотели вступить на Сияющий Путь. Им навсегда закрылась дорога туда». – «Я готов помочь тебе, о старец!» – решительно воскликнул юноша. Теперь молодой человек большую часть своего времени посвящал тому, чтобы научиться с помощью чудесного изречения останавливать свои мысли.
После того, как старец убедился, что юноша достаточно хорошо усвоил его уроки, они отправились к заветному ущелью, вход в которое перекрывали огромные неприступные скалы. Когда юноша их увидел, у него появилось сомнение: возможно ли, чтобы эти скалы сдвинулись с места. Но он прогнал эту мысль, призвав Чудесного Отрока. Со скал посыпались камни. «Смелее, сын мой», – прошептал старец. На юношу обрушились тучи мыслей о неизвестности, которая подстерегает их, о тщетности всей этой затеи, об оставленном доме, родителях, друзьях. Но он отогнал их, вновь обратившись за помощью к Чудесному Отроку.
В скалах показалась тонкая узкая щель, из которой лился Чудесный Свет. Старец ободряюще пожал руку молодому человеку. Но тут на юношу нахлынуло воспоминание об оставленной им любимой девушке, на которой он хотел жениться. Ее голос проник ему в душу, он звал его обратно, в родные места. Не в силах выдержать сильную боль от этого воспоминания, юноша посмотрел на старца – тот плакал, а щель становилась все меньше, и чудесный свет медленно исчезал. «Нет! – воскликнул юноша. – Что сделано, то сделано! Не отступлю от своего решения! Чудесный Отрок, помоги мне!»
В тот же миг скалы с грохотом разошлись, и перед путниками открылся Сияющий Путь. Вступив на него, они увидели, что светящаяся дорожка этого Пути протянулась дальше, до самого их города, и по ней идут родители юноши, его невеста со своими родителями, друзья и еще много незнакомых людей всех возрастов и сословий. Юноша оглянулся, ища старца, и – о чудо! – вместо него перед ним стоял прекрасный Отрок. Улыбнувшись, он приветливо сказал юноше: «Я и есть Повелитель Волшебного Города! Именно я так долго искал благородное и смелое сердце, которое откроет Сияющий Путь всем добрым и честным людям».
46. «…Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не постыжает…» (Рим. 5:3-5).
Сейнер под названием «Надежда»
Ко***** рыбаков трудилась на сейнере под названием «Надежда». Сколько раз за ночь они забрасывали свои сети в море, сколько раз вытаскивали их пустыми? А пронзительный и сырой морской осенний ветер с водяной пылью, разъедающей глаза… А холодные мокрые сети, от которых руки теряют всякую чувствительность… Всех невзгод и не перечесть. Молодежь, начинала роптать, дескать, к чему им такая тяжелая работа, лучше поискать заработок на берегу. Но бывалые рыбаки успокаивали молодых: «Давайте будем держаться нашей «Надежды». С ней мы не пропадем».
И действительно, после нескольких неудачных рейсов, они неизменно попадали на настоящее рыбное место, где обильный улов был им наградой за их тяжелый труд. Вырученных денег хватало на какое-то время, и рыбаки могли вновь вернуться к своим семьям. А потом они снова уходили в суровое море. Но всегда этих рыбаков с их семьями кормила и поддерживала их любимая «Надежда».
47. «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.» (Мф.25:40).
У счастья – простой облик
Некогда жила одна вдова со своим единственным сыном. Они были очень бедны и несчастны. Женщина старела, начала прихварывать, а потом и совсем разболелась. Юноша ухаживал за ней, как мог, и все заработанные деньги тратил на лекарства. Но здоровье женщины продолжало ухудшаться, и как-то раз она сказала ему: «Дитя мое, я слыхала, что по главной дороге иногда проходит добрый царь, у которого есть лекарства от всех болезней. Хорошо, если бы ты повстречал его и попросил для меня лекарство, а для себя – счастья. Только этот царь является в разных обликах, и его не легко распознать». – «Как же я его узнаю, матушка?» – спросил сын. «Встретив его, ты ощутишь радость в своем сердце, сынок», – ответила мать.
Юноша пришел на главную дорогу, по которой проходил добрый царь. Пытаясь узнать его, он вступал в беседу с каждым, кто там проходил. Но ни один из разговоров не вызвал радость в его сердце. Однажды юноша повстречал дряхлого старика и, разговорившись с ним, спросил, как ему найти доброго царя. Старик ответил: «Нужно, чтобы у тебя открылись сердечные глаза. Без этого тебе не удастся узнать его». И добавил: «Если ты не встретишь его здесь, то не встретишь больше нигде, как бы ни искал». Юноша вежливо попрощался со стариком.
Когда тот ушел, молодой человек вдруг ощутил, что в его сердце родилось счастье. Он побежал по дороге в ту сторону, куда направился старик, но того уже нигде не было видно. Тут он заметил на обочине землекопа, который добывал гончарную глину. «Ты не видел здесь старика?» – спросил у него юноша. «Я занят работой, и редко смотрю по сторонам, – ответил землекоп. – А в чем дело?» – «Я должен отыскать доброго царя, – ответил юноша, – и попросить у него для матери лекарство, а для себя – счастья. Только мне никак не удается его встретить».
– «Погоди, погоди! – вдруг взволнованно воскликнул молодой человек. – Я почему-то чувствую в своем сердце счастье от беседы с тобой, хотя ты простой землекоп». – «Долго же мне пришлось ждать, пока у тебя откроются глаза, – сказал землекоп и протянул юноше лекарство. – Помни, что у счастья – очень простой облик». На миг юноша увидел прекрасное лицо доброго царя. В следующее мгновение все исчезло. Молодой человек, радостный, вернулся домой и отдал матери лекарство. Приняв его, она тотчас же стала совершенно здоровой и со слезами благодарности на глазах обняла сына: «Вот и в наш дом пришло счастье».
48. «Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань…» (Пс. 139:2-3).
Не слушай ум
Следовать тому, что говорят тебе твои мысли, это значит:
Испортить отношения со всеми близкими,
Заранее обречь себя на неудачу,
Приготовить себе большое разочарование,
Заживо загнать себя в гроб.
49. «Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.» (Мф. 23:26).
Москвич на юге
Москвич приехал в длительную командировку на юг. Что бы ему ни показывали из местных достопримечательностей, он всегда говорил: «А вот у нас в Москве…» Прошло несколько лет, он вернулся в Москву и при всяком удобном случае стал говорить: «А вот у нас на юге…»
50. «… Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.» (Рим. 6:4).
Царь и лекарь
Некий царь постоянно жаловался своим придворным на недомогание. Слуги буквально сбились с ног, чтобы услужить больному, но ему становилось все хуже и хуже. Случилось так, что в их страну приехал один чужеземный лекарь. Он осмотрел царя, а затем попросил придворных удалиться. Оставшись наедине с царем, чужеземец сказал ему, что причина его недомогания в слишком обильной и роскошная пища, а также в изнеженной и беспорядочной жизни. Царь не мог поверить словам лекаря.
«Что ж, – сказал чужеземец, – вы легко можете проверить истинность моих слов. Поживите некоторое время в лесу один, а еду пусть вам приносят местные крестьяне, и вы увидите, что я был прав. Ведь самое главное – это понять причину своей болезни». Лекарь уехал, а царь последовал его совету. От простой сельской пищи ему стало значительно лучше и, вдали от суетной жизни, он без труда понял, что излишество и было причиной его болезни. Уединенная простая жизнь полюбилась царю, он передал царство своему сыну и навсегда остался жить в лесу в уединении.@НИКОЛ@Й
51. «Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое…» (Пс. 25:2).
Забвение
Если только смотреть под ноги, не заметишь чарующую красоту гор,
На городских улицах забываешь о красоте звездного неба,
На дымной свалке трудно вспомнить запах сирени,
В погоне за куском хлеба забываешь о своей душе.
52. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.» (Мф. 23:13).
Злая собака и соседи
Один человек часто прогуливался по улице со своей собакой, которая отличалась дурным нравом. Когда он по дороге заходил к соседям, его собака начинала злобно лаять и не успокаивалась, пока они вновь не выходили на улицу. Знакомым это порядком надоело, и в конце концов, они сказали хозяину собаки: «Слушай, если тебе хочется побыть вместе с нами, не приводи с собой своего пса. Он не дает нам даже спокойно поговорить. Или общайся с нами, или со своей собакой».
53. «Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое» (Пс. 9:38).
Идти прямо
В горах идти прямо –
значит идти по тропе, как бы она ни петляла,
В жизни идти прямо –
значит, выбиваясь из последних сил, всегда плыть против течения.
Чем меньше несешь с собой груза, тем быстрее придешь к цели,
Чем больше различных знаний, тем труднее понять главное.
54. «…Должно всегда молиться и не унывать…» (Лк. 18:1).
Случай на моторной лодке
Два друга плыли вдоль берега моря на моторной лодке. Внезапно мотор заглох. Чтобы они ни делали, он не заводился. Лодку начало сносить ветром и течением прямо на подводные камни. Погода быстро портилась. Друзья сели на весла, но, так как встречное течение было довольно сильным, лодка продвигалась вперед очень медленно. Один из гребцов постоянно бросал весла и оглядывался: не покажется ли причал? Это замедляло движение лодки, и его напарник сказал своему нетерпеливому товарищу: «Давай будем грести не останавливаясь, а то как бы не начался шторм. Тогда уж нам точно не выплыть». Друзья налегли на весла, и вскоре увидели свою пристань, к которой благополучно и причалили. Они были спасены.
55. «Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих…» (Пс. 94:10).
Купцы да продавцы
Раньше люди желали одного,
А теперь желают многого.
Раньше люди были молодцы,
А теперь все – купцы да продавцы.
56. «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.» (Пс. 7:11).
Трудно…
Трудно хозяину собрать зерно, растащенное мышами,
Трудно человеку собрать свои мысли, разбежавшиеся по всему свету,
Трудно найти центр круга, не имеющего границ,
Трудно найти человека, который нашел самого себя.
57. «Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек…» (Пс. 36:27).
Уклоняйся от зла
Хорошо не впускать:
Комаров в комнату,
Мух на кухню,
Спорщиков в дом,
Злые мысли в свое сердце.
58. «…на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое…» (Пс. 27:7).
Что такое человек?
Когда после долгого пути видишь родной дом – не тянет в гости,
Отца и мать не заменят дальние родственники,
Мука, вода, соль и дрожжи – это еще не хлеб.
Пока человек не нашел себя, он еще только подобие человека.
59. «…Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.» (Пс. 39:9).
Не позволю
Добрый хозяин не позволит:
Саранче опустошать поля,
Птицам уничтожать в саду урожай,
Разбойникам мучить жену и детей,
Дурным мыслям убивать сердце.
60. «Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.» (Пс. 25:5).
Сердце, постигающее Истину
Даже силачу не поднять штангу без тренировки,
Даже для небольшого перелета птице нужна практика.
Надеющийся на помилование не будет готовиться к побегу,
Сердцу, постигающему Истину, не нужны размышления.
61. «…Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.» (Пс. 35:10).
Не променяй!
Если тебе хотят доверить сокровищницу,
не поднимай медных монет по пути к ней.
Желая послушать соловьиное пение,
не принимай за трель соловья квакание лягушек.
Пока ищешь родник,
не спеши пить из болота.
Ангельский хор
не променяй на рев медных труб.
62. «Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.» (Пс. 24:10).
Знание и Истина
Младенец только родился, а мать уже заботится о нем,
Для столяра дерево в лесу валит лесоруб,
Когда повар готовит обед, все необходимое у него под рукой,
Еще нет знания, а Истина уже рядом.
63. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.» (Пс. 50:12).
Заставляет глубоко задуматься
Первый выпавший снег,
Весеннее небо без единого облачка,
Полная луна над лесом,
Чистые глаза ребенка, –
Все это заставляет глубоко задуматься.
64. «...Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду…» (Пс. 51:5).
Необузданное сердце
В непролазных зарослях встретишь медведя,
Заросшие тропы в горах могут привести к обрыву,
У норовистой лошади держи узду покрепче.
У необузданного сердца нет хозяина.
65. «…Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим ...» (Пс. 55:14).
Новая жизнь
Начинается новая жизнь:
У солдата, бежавшего из плена,
У освобожденного из заключения,
У выздоровевшего больного,
У постигшего Истину.
66. «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?» (Пс. 55:12).
Предельное мужество
Требуется предельное мужество:
Тому, кого ведут на расстрел,
Тому, кто готовится к тяжелой операции,
Тому, кто ушел от мира,
Тому, кто отрекается от самого себя.
67. «…Живи на земле и храни истину.» (Пс. 36:3).
Хранить истину
То, что провожает, то и встречает,
С чего начинается, тем и заканчивается,
От чего уходят, к тому и возвращаются,
К чему привязываются, от того потом убегают.
68. «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло…» (Лк. 11:34).
Деревенская девушка в столице
Деревенская девушка приехала в столицу. Начались первые неудачи: невозможность найти себя в городской жизни, насмешки подруг по работе из-за различия во вкусах и понимании жизни, неумение найти правильное решение, и многие другие. Она не знала, что выбрать: стать такой же, как ее новые подруги, или остаться самой собой, такой, какая она есть?
Пожилой родственник, к которому девушка обратилась за советом, сказал ей: «Дорогая моя, у тебя есть то, чего нет у городских девушек – это искренность и непосредственность восприятия. Сумей сохранить эти качества, и ты всегда и везде будешь знать, как правильно поступить. Главное в жизни – не как выжить в ней, а как прожить ее».
69. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.» (Пс. 89:12).
Мудрое сердце
Большинство людей не имеют никакого богатства,
Многие люди не имеют никаких чинов,
Множество людей не стяжало никакой славы.
Редкие люди умеют жить без мыслей о богатстве, чинах и славе.
70. «…Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20:26-27).
Два сапога – пара
Два сапога заспорили. Правый сапог говорит левому: «Ты не такой, как я. У тебя – все наоборот». А левый сапог отвечает: «Нет, это у тебя все наоборот. И вообще, я прекрасно проживу и без тебя». Пришел хозяин, одел сапоги, притопнул ногами и говорит: «Эх, вот это обувка. Правильно люди говорят: два сапога – пара».
71. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.» (Пс. 85:11).
Постоянство в добром
Плохая привычка – ненадежный помощник,
Дурную привычку гони – хорошую воспитывай.
Хорошее воспитание – не временное, а постоянное,
Постоянство в добром навыке – опора всей жизни.
71. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.» (Ин. 1:5).
О мальчике, который боялся темноты
Маленький мальчик боялся темноты, и когда ложился спать, подолгу не мог заснуть. Он пожаловался на свой страх матери: «Мама, в темноте я не вижу тебя, и мне становится страшно». – «Но ты ведь чувствуешь, что Твоя мама рядом?» – «Да, мамочка». – «Тогда в темноте ты постоянно помни об этом, и тебе не будет страшно».
73. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.» (Пс. 90:14).
Один раз увидеть
Достаточно один раз увидеть, чтобы полюбить:
Горное озеро, окруженное соснами,
Снежные хребты с облаками, плывущими над ними,
Ивы, опустившие ветви в пруд,
Людей, помогающих друг другу в беде.
74. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.» (Рим. 1:18).
Смышленый попугай
Один человек купил говорящего попугая, который оказался очень смышленым. Хозяин позволял попугаю говорить все, что угодно, потешаясь над его высказываниями. Постепенно он привязался к своему питомцу и всюду, то и дело, рассказывал о нем. Узнав о забавной птице, друзья попросили этого человека показать им ее.
Но в присутствии незнакомых людей попугай не желал ничего говорить. Он молча, нахохлившись, сидел в углу клетки. «Кажется, попугай совсем не такой, как ты нам о нем рассказывал», – заметили гости своему другу. Опечаленный хозяин обратился к своему питомцу: «Жак, скажи нам что-нибудь». – «Дураки!» – крикнул попугай. – «Вот видите!» – обрадовался хозяин.
75. «Приклоню ухо мое к притче…» (Пс. 48:5).
Представление животных о жизни
Представление о жизни у каждого свое:
У комара: «Кровь или смерть»,
У медведя: «Мед на пасеке принадлежит всем»,
У волка: «Жизнь требует жертв»,
У лягушек: «Наше болото – лучшее в мире».@НИКОЛ@Й
76. «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.» (Пс. 36:3).
Пока сердце не приняло дурных мыслей
Пока в колодец не опустят ведро,
не потревожат и небо, отраженное в воде,
Пока не раздастся раскат грома,
горная тишина, кажется, будет длиться вечно,
Пока на снежной поляне не появятся следы,
вся она, как одно целое,
Пока сердце не приняло дурных мыслей,
оно не отпало от Жизни.
77. «…Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.» (Пс. 72:26).
Глубина сердца
Пока не заглянешь в дупло, не верится, что дерево внутри полое,
Пока не зайдешь в пещеру, трудно представить, что в горах могут быть такие пустоты,
Пока не выплывешь на корабле в море, невозможно понять его истинные размеры,
Пока не войдешь в сердце, трудно догадаться о его глубине.
78. «Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.» (Пс. 50:8).
Истина и сомнения
Когда бумажные деньги проверены в банке – они не вызывают беспокойства,
Когда человек испытан в трудностях – ему во всем доверяешь,
Когда слово подтверждено жизнью – ему полностью веришь,
Когда открывается Истина – все сомнения исчезают.
79. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.» (1Ин. 5:20).
Фанерный бык
По Испании ехала группа туристов. Кто-то из них с удивлением воскликнул: «Смотрите, вдали справа – огромный бык!» – «Где? Где?» – с любопытством стали спрашивать друг друга люди. «Вон там, на холме – черный бык». Когда автобус поравнялся с холмом, на котором стоял непонятный бык, то все с удивлением обнаружили, что это не настоящее животное, а фанерный щит, вырезанный в виде быка – символ любви испанцев к этим сильным животным. Далее на холмах вдоль дороги путешественники заметили еще такие же огромные фигуры: «Вот, еще быки! И еще!» – закричали они. А кто-то из пассажиров с иронией подытожил: «Фанерные!»
80. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.» (1 Кор. 1:19).
Охота за куропатками
Охотник пошел в горы за куропатками. Проходя по лугу, он спугнул несколько птиц, едва не наступив на них. Прятавшиеся куропатки с громким криком быстро улетели, так что охотник даже не успел сдернуть с плеча оружие. Досадуя на свою оплошность, он взял ружье в руки. В это мгновение в нескольких шагах, сбоку от него, вспорхнули еще три куропатки. Охотник не ожидал этого и не успел прицелиться. Держа ружье наготове, он стал напряженно всматриваться в траву.
Прошло минут десять. Но ничего не было видно. Стояла полная тишина. Разочаровано опустив ружье, охотник шагнул вперед и тут прямо у него из под ног выпорхнул целый выводок птиц. От неожиданности он опять упустил момент. «Да что же это такое! Что за коварные создания!» – сердито воскликнул охотник, полагая, что все птицы уже улетели. Звук его слов вспугнул огромную стаю куропаток, прятавшуюся в траве позади него. Она взлетела в воздух и стремительно унеслись вниз по ущелью. Охотник сердито вскинул ружье, выстрелил, но было уже поздно. В тот день он так и не смог подстрелить ни одной птицы.
81. «…Ибо странник я у Тебя [и] пришлец, как и все отцы мои.» (Пс. 38:13).
Познать мир
Хочешь познать этот мир? В нем все неизбежно повторяется:
С утра до вечера,
С начала и до конца года,
С рождения и до смерти,
С начала и до конца книги.
82. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.» (Еф. 4:25).
Мы – твои мысли
Пустынный заяц, сибирский верблюд, африканский медведь и австралийский лев встретились с человеком. Он спросил зайца, как тот приспособился жить в жарких песках. Заяц ответил, что он стал двугорбым, научился жить без воды и питаться колючками. Сибирский верблюд рассказал, что он научился зарываться в снег, питаться мхом, быстро бегать и путать следы. Африканский медведь сообщил, что он умеет прятаться от охотников в глухих джунглях и есть плоды манго. Австралийский лев сказал, что он теперь охотится на кенгуру и своим рычанием пугает аборигенов.
Человек спросил их: «А почему вы, собственно, ко мне пришли?» – «Мы хотим с тобой дружить». – «Зачем?» – удивился человек. «Потому что мы – твои мысли», – ответили звери.
83. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.» (Лк. 6:49).
Фермер и поросенок
Фермер купил поросенка и поселил его в хлеву. Однако это животное, как оказалось, было необыкновенно деятельным. Очень скоро поросенок подрыл опоры, на которых стоял хлев, и тот так перекосился, что фермер с трудом мог в него протиснуться. Наконец, поросенок выбрался из своего закутка и перерыл весь двор. Но хозяин, пораженный такой активностью, не останавливал неугомонное животное. Вслед за хлевом поросенок подрыл летнюю кухню, стены ее дали трещины, и она еле держалась, так что хозяину пришлось подпереть ее жердями.
А поросенок теперь увлеченно что-то копал рядом с фундаментом фермерского дома. Соседи, видя какой убыток наносит животное хозяйству, уговаривали его владельца остановить разрушительную работу свиньи, которая, надо отметить, к этому времени уже порядочно подросла и окрепла. Но фермер сказал, что ему нравится кипучая деятельность этого создания. «Бедняга, – посочувствовали ему соседи, – если ты не прекратишь эту «кипучую деятельность», то тебе скоро негде будет жить!»
84. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.» (1Кор. 3:19).
О человеке, подбиравшем испорченные вещи
Один человек имел привычку тащить к себе в дом все, что попадалось ему под руку. Увидит на улице выброшенное сломанное кресло – несет его домой. В хозяйстве пригодится. Попадется на глаза дырявое ведро – и его захватит с собой, авось понадобится. Скоро у него в комнатах уже негде было присесть. Весь дом был завален «полезными» вещами.
Случилось, потек у него водопроводный кран на кухне. Пришлось вызвать слесаря. «Дайте-ка мне на что-нибудь сесть», – попросил мастер. «Вот, пожалуйста, кресло», – придвинул к нему хозяин сломанное кресло. «Выбросьте его лучше в окно, – недовольно пробурчал слесарь. – И дайте мне ведро, чтобы вода не натекла на пол». – «Пожалуйста», – подал ему хозяин дырявое ведро. «Знаете, что вам нужно сделать с этим ведром?» – спросил раздраженный слесарь. «Нет». – «Пусть оно составит компанию вашему креслу».
85. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.» (1Кор. 6:2).
Перестрелка на войне
Шла война. Активных боевых действий не было. Армии окопались и ограничивались лишь регулярной артиллерийской перестрелкой, которая изо дня в день начиналась и заканчивалась всегда в одно и тоже время. Снаряды причиняли много разрушений гражданским постройкам и уносили жизни мирных жителей.
И вот наступил день, когда один местный житель решил, будто именно сегодня артиллерийская дуэль не состоится. Когда подошло время перестрелки, он спокойно возился возле своего дома, поправляя разрушенный палисадник. Сосед, направляясь в сторону бомбоубежища, крикнул ему: «Эй, друг! Бросай все и быстрее иди в убежище! С минуты на минуту начнут стрелять!» – «А может быть, сегодня стрельбы не будет?» – возразил человек с неохотой отрываясь от своей работы. «Перестрелка будет! Слушай, у тебя уже нет времени. Ты должен понять это прямо сейчас. Перестрелка будет, и ты или спасешься, или погибнешь!»
86. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.» (1Кор. 8:2).
Телефонный разговор с Кипром
Один человек поехал отдыхать на Кипр. Оттуда он позвонил домой родственникам. Слышимость была плохая. Путешественник сообщил, что он находится на Кипре. У него спросили: «Где? Где?» – «На Кипре!» – закричал он в трубку и уточнил: «Ну, там, где родилась Афродита!» – «Кто, кто родился?» – опять переспросили его родные. «Афродита родилась!» – громко кричал мужчина. «А, теперь понятно! – отвечали родственники. – Передай молодым родителям наши поздравления!»
87. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.» (Ин. 3:6).
Больной родственник
Большая семья сидит за столом. В комнату заходит один их родственников, живущих в доме. «Ох!» – говорит он и садится на стул. «Что с вами?» – спрашивают у него. «Голова болит». – «Сочувствуем вам, – раздаются голоса. – А лекарства есть?» – «Есть». – «Ну выздоравливайте».
На следующий день этот же родственник снова со стоном опускается на стул. «Что с вами опять? – участливо спрашивают его родные. – Снова голова болит?» – «Нет, – со вздохом отвечает больной. – Теперь поясница». – «Какая жалость, – говорят ему близкие. – Лекарства есть у вас?» – «Есть». – «Желаем вам поправиться».
Утром больной приходит к чаю и опять стонет, присаживаясь к столу. «Да что с вами? Опять поясница?» – «Нет, теперь снова голова», – отвечает родственник. Собравшиеся сбиты с толку. Затем кто-то говорит: «Желаем вам скорее вылечиться от всех болезней, которые еще у вас есть». – «Есть, есть! – радостно отвечает больной. – Я вижу, что вы мне сочувствуете, поэтому захватил с собой список болезней и сейчас вам его прочитаю!»
88. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.» (Пс. 138:14).
Дикий утенок
Дикий утенок выбрался из яйца и удивился: «Я могу ходить!» Когда он вместе с уткой пошел к воде, то удивился и обрадовался еще больше: «Я могу и плавать!» А когда утенок подрос и окреп, то обнаружил, что он может даже летать. Но и это не все. Потом он сделал еще одно открытие: он может летать не только над своим прудом, но пересекать огромные моря и достигать далекие неведомые страны.
89. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.» (Пс. 118:66).
Может быть…
Если с утра небо хмурится, может быть, нужно просто протереть глаза?
Если близкие выглядят недовольными, может быть, это потому, что ты сам чем-то недоволен?
Если люди кажутся скупыми, может быть, это потому, что скряга – это ты?
Если в жизни что-то не ладится, может быть, это из-за того, что внутри тебя что-то не так?
90. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.» (Пс. 118:34).
В чистом сердце
В больших горах нет ничего, кроме гор,
В чистом роднике нет ничего, кроме чистой воды,
В добром характере нет ничего, кроме добра,
В чистом сердце нет ничего, кроме Бога.
91. «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.» (Пс. 65:12).
Свобода
Свобода глубже, чем о ней думают,
Свобода грандиознее, чем ее представляют,
Свобода дороже самой жизни,
Свобода совсем не то, как ее понимают.
92. «Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне.» (Рим. 10:20).
Охотник и игла
Охотник зимовал в лесу в небольшой избушке. Сел на табурет к окну, достал иголку и нитки, стал вдевать нитку в ушко. Но пальцы не удержали иглу, и она упала. Что делать, игла была одна, и потерять ее было жалко. Охотник стал ее искать на полу. Нет, не видать. Отодвинул табурет, смотрел-смотрел, не видно. Может, под койкой? Ползал-ползал, не нашел. Наверное, она под столом? Смотрел-смотрел, тоже нет. А у порога? Искал-искал, и там нет иглы.
Охотник устал и бросил поиски. Сел на табурет передохнуть. Глядь, лежит игла. Лежит возле ножки табурета – и все тут. «Эх! Знать бы раньше, где она была, не искал бы столько!» – с сожалением воскликнул охотник.
93. «…Не придет Царствие Божие приметным образом, 21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там…» (Лк. 17:20).
Как отыскать счастье?
В одном селе жил юноша. Целыми днями он сиднем сидел дома и ничего не делал. Как-то раз он спросил у матери: «Как мне отыскать свое счастье?» – «Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь, то и будет твоим счастьем», – ответила она. Вышел юноша в поле, видит – бежит жеребенок. Кинулся догонять, не догнал. Из под куста выскочил заяц. Он бросился его ловить – не поймал. Видит – летит голубка, побежал за ней, да куда там. Улетела.
Смотрит юноша – ворона идет по полю, червячков выискивает. От нечего делать потянулся к ней рукой – поймал. «Неужели, – спрашивает он у вороны, – ты и есть мое счастье?» – «Нет, – отвечает ворона. – какое я счастье. А подсказать, как счастье поймать, я могу». – «Как?» – спрашивает юноша. «Возьми душистого сена, положи у двора, жеребенок подойдет есть сено и сам с тобой останется. Возьми сладкой моркови, положи под плетень. Прибежит заяц, увидит морковь – ручным станет. Разбросай по двору пшеничные зернышки – голубка прилетит, под крышей поселится». – «А разве это счастье?» – удивился юноша.
«А счастье будет потом. Когда мимо двора пройдет добрая да красивая девушка, увидит, как ты кормишь жеребенка, зайца и голубку – полюбит тебя и выйдет за тебя замуж».
94. «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.» (Пс. 118:2).
Смотри в сердце
Когда ветер проникает в дом – прикрой плотнее двери,
Когда мороз крепчает – топи печь пожарче,
Когда мыши в доме – ищи, где их норы,
Когда дурные мысли подступают к сердцу –
смотри, где в нем прорехи.
95. «…Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.» (Лк. 8:10).
В гостях
Один молодой человек приехал в гости. Его встретил мужчина средних лет, который представился братом хозяина. Сами хозяева были еще на работе. Гость и брат хозяина разговорились. Мужчина начал рассказывать о себе, о своих проблемах, в которых молодой человек никак не мог разобраться. Как он ни напрягался, так ничего и не смог понять из того, о чем ему рассказывают. Вскоре он вообще перестал понимать, о чем идет речь.
В это время пришли хозяева. Увидев, что молодой человек разговаривает с братом хозяина, они усмехнулись и сказали юноше: «Да что вы с ним разговариваете? Он же недавно выписался из психиатрической лечебницы. Разве он вас не предупредил? Или вы сами не видите?»
96. «…Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк. 10:19).
Скорпион и змея
Человек гулял в горах и увидел на камне скорпиона. Тот поднял хвост, как бы приветствуя человека, и они разговорились. Скорпион сказал, что он живет здесь не один, а с одним своим хорошим другом. «А где этот твой друг?» – спросил человек. «А вот, позади тебя лежит», – ответил скорпион.
Человек обернулся и увидел змею. Змея подняла голову и зашипела. «А почему она шипит?» – спросил человек. «Здоровается с тобой! – объяснил скорпион. – Она очень вежливая, как, впрочем, и я. Когда я хочу ужалить, я поднимаю хвост, а когда змея хочет укусить, она шипит».
97. «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» (Мк. 8:17).
Три чудесных способа избавиться от смерти
По городской улице шел молодой человек. Увидев на земле небольшую, карманного размера книжку, он заинтересовался ею, поднял и на ходу стал листать. В это время на улице раздались крики, народ стал метаться по тротуару. Со страшным шумом обрушился старый двухэтажный дом, предназначенный под снос. Юноша как раз проходил рядом, и падающая стена чуть его не задела, но он был погружен в чтение и не заметил, какой страшной опасности избежал.
На перекрестке, к которому он подошел, раздался визг тормозов. Красивый спортивный автомобиль, не вписавшись в поворот, вылетел на тротуар и, переворачиваясь, покатился в сторону молодого человека. Еще мгновение – и машина раздавила бы его. Но тут она ударилась в бетонный столб, и, перевернувшись в последний раз, осталась лежать вверх колесами. Юноша был спасен, но, увлекшись книгой, он этого даже не заметил.
Свернув за угол, молодой человек подошел к высотному зданию. Высоко вверху раздался грохот. Сорвались строительные леса и полетели вниз, угрожая гибелью всем, кто находился у здания. Люди бросились врассыпную. Вокруг юноши с грохотом падали железные трубы и деревянные настилы. Но он весь погрузился в чтение книги, и ничего не видел и не слышал. К счастью, никто не пострадал.
Молодой человек, подойдя к зданию института, в котором он учился, как раз закончил читать книгу и пожал плечами, не найдя в ней ничего интересного. Книга называлась: «Три чудесных способа избавиться от смерти».
98. «…На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть человек?» (Пс. 55:5).
Отступать некуда
Тонущий корабль спасают, используя любые возможности,
За главные твердыни города бьются до последнего.
В духовной брани к пленникам нет милости и пощады,
Из сердца, как бы тяжело ни было, отступать некуда.
99. «Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.» (Пс. 65:9).
Уступивший дурным желаниям
Падающий с обрыва старается хоть за что-нибудь ухватиться,
Оказавшийся в воде выплывает, как может,
Тяжело больной борется за жизнь до последнего дня.
Но уступивший дурным желаниям и мыслям,
должен приложить еще больше усилий, чтобы удержаться в пределах добра.
100. «…И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.» (Пс. 5:12).
Лучше, когда ты любишь
Хорошо, когда ты никого не боишься,
Но еще лучше, когда тебя никто не боится.
Хорошо, когда тебя все любят,
Но еще лучше, когда ты любишь всех. @НИКОЛ@Й