1. - Монах Симеон Афонский - "Таинственные беседы или сокровенные истины"

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25).

Не верь зиме до самого ее конца.

Не верь себе до последнего вздоха.





1. «...Ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий…» (Иак.4:14).

Что такое счастье

Сынок, скажу тебе то, что мне говорил мой отец и что он слышал от своего деда. Из тех людей, которых ты видишь вокруг, через сто лет никого не будет в живых. А из тех, кого не видишь, сколько умирает в больницах и тюрьмах? Кроме них, сколько людей погибает в пути, в тяжелых трудах, в тяжбах друг с другом и ссорах? Из горстки оставшихся – кто счастлив? И могут ли они удержать свое счастье? А если не могут, – счастье ли это?





2. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце…»(Рим.1:21).

Омрачение

Белка бежит в колесе. Как желает она добежать до соснового леса! Яблоко гложет червь, все мысли которого о том, бесконечен ли его сладкий мир? Комар звенит возле твоего уха. Сколько волнения и страсти в его звоне! Помедленнее бы белке бежать в колесе, и червю не торопиться бы съесть свое яблоко, а комару бы потише звенеть возле твоего уха. Могут ли помочь им эти советы? И смогут ли они догадаться, что нужно делать? А человек! Сможет ли он найти себя в своих житейских поисках?





3. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» (Гал. 6:7).

Истина и солнце

Истина открыта для всех: честных и нечестных, но Она никогда не отдаст себя в нечестные руки.

Земное солнце светит на праведных и неправедных, но духовное Солнце никогда не воссияет в неправедном сердце.





4. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Петр. 5:7).

Бесполезные хлопоты

Ставить заслоны метелям, жечь на улицах костры от мороза, раскалывать лед на реках, – уйдут ли тогда холода?

Весна сама положит им конец. «Славно мы потрудились», – говорят те, которые бились подобным образом с зимней непогодой.





5. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 93:11).

Пустые переживания

Деревенский житель хмуро глядит с утра. Поэтому в соседнем доме – переполох. Строят догадки: сосед хочет затеять скандал? Задумал захватить спорный участок земли? Решил пожаловаться на соседей властям? Предупредили близких, рассказали родственникам, что готовится ссора, побежали и оповестили старосту деревни. Волновались, переживали, готовились к худшему. Спустя несколько дней узнали – жена соседа нашла тайничок, куда ее муж прятал деньги. Не обрати соседи внимания на свои домыслы, не опозорились бы на всю округу.





6. «, Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода (Мк. 4:18-19).

Забвение

Детство желает вечно играть, Юность желает вечно любить, Зрелость желает вечно работать, Старость желает вечно начинать все сначала.





7. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек…» (1Ин.2:17).

Движущаяся тень

Тень от дерева удлиняется утром, укорачивается в полдень, снова становится длиннее вечером, и, наконец, с темнотой исчезает совсем. Тень движется, а дерево – нет. И тем не менее, дерево живое, а не тень.

Представления приходят и уходят, сменяя друг друга. Они постоянно движутся, а сущность человека не изменяется. И тем не менее, живое – это человек, а не его представления.





8. «…испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.» (Иак. 1:3-4).

Хлеб

Землю пашут, боронят, сеют в нее зерно – и земля не сопротивляется. Если бы она сопротивлялась, – откуда бы взялся урожай? Пшеницу перетирают в муку, из муки замешивают тесто, тесто ставят в жаркую печь. Если бы пшеница роптала на свою жизнь и отказывалась от обработки – откуда бы взялся хлеб?





9. «Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:7). BR] Пугала на ветру

Летом ставят пугала по полям и огородам. И у каждого пугала свой облик, ведь одежда на них хозяйская. А когда поднимается ветер, они машут рукавами, поворачиваются, кланяются, поскрипывают точно, как их хозяева. И для птиц эти пугала – настоящие живые люди.





10. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.» (Лк. 6:45).

Столб претыкания

На улице, у тротуара, установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря: если фонарь погаснет, то уже наверняка можно будет о столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других.





11. «Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий.» (Пс. 38:6).

Несуществующий клад

Один человек страстно мечтал найти клад и разбогатеть. Со временем он стал думать, почему бы этому кладу не быть у него в подвале? И так уверился в этой мысли, что приступил к поискам, пока не перекопал весь подвал. Потом он сильно сокрушался. Когда ему говорили, что нужно забыть об этом несуществующем кладе, он отвечал: «Но откуда же я взял, что у меня есть клад? Если бы его не было, я бы не стал его искать. Я просто чувствую, что он где-то здесь». До конца жизни этого человека никто не смог разуверить в тщетности его поисков.





12. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.» (Мф. 18.3).

Песчаные звери

12. Дети рисуют различные фигуры животных на прибрежном песке, и называют их «котиком», «собачкой», «лошадкой», «тигром», и играют с ними. А когда кто-нибудь, по неосторожности, наступает на их изображение, дети плачут, жалея животных, нарисованных на песке. Но потом, когда они наиграются, то все бросают и бегут домой. А созданных ими собак, лошадей и тигров снова смывает прибрежная волна.





13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13).

Самая Великая ложь на свете

Однажды некий могущественный король издал указ устроить состязание среди придворных в самой великой лжи, пообещав щедро наградить победителя. Придворные изощрялись в придумывании всяческих лживых историй, но ни одна из них не поразила воображения короля. Каждый раз он говорил: «Нет, это не ложь. Такое вполне может случиться». Неожиданно нашелся один солдат, который заявил, что он знает то, чего не может быть. Солдата привели во дворец и объявили, что если он не угодит королю, то за дерзость ему отрубят голову. «Хорошо, – ответил солдат. – Я готов». – «Тогда говори», – приказал король. – «Король умер!» – громко воскликнул солдат. – «Король мертв!» – «Замолчи, замолчи! Этого не может быть! – закричал, опешив, король. – Я согласен, это самая великая ложь на свете».





14. «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.» (Еф. 2:10).

Всему свой срок

Недавно родившийся жеребенок всего боялся. Он сильно дрожал и был так слаб, что ноги его подгибались и он часто падал. Увидев больших лошадей, легко и привольно несущихся по зеленому лугу, он от страха забился под брюхо матери, и оттуда раздался его тоненький голосок: «Неужели и я когда-нибудь стану таким, как они?» – «Не бойся, дитя мое, – ответила ему кобылица. – Ты рожден для быстрого бега, всему свой срок. Придет время, и ты увидишь, как легко и быстро ты будешь скакать».





15. «Всякая ложь не от Истины» (Ин. 2:21).

Маски

В небольшом городе одного королевства все жители обязаны были носить маски и так к ним привыкли, что без масок не узнавали друг друга. Но вот старый король умер, а новый отменил прежний указ. И жителям этого города заново пришлось знакомиться друг с другом. А если они не могли узнать своих родных или знакомых без масок, то тогда вспоминали, у кого из них какая раньше была маска. И очень удивлялись, насколько их настоящие лица не похожи на те маски, которые они носили.





16. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше...» (Мф.6:21).

Отражение кувшина

Один сельский шутник на ветку высокой ольхи, стоящей на берегу реки, повесил кувшин. Односельчане, которые часто приходили туда рыбачить, увидели в воде отражение кувшина и начали рассказывать в селе, что на дне реки лежит кувшин с золотом. Многие ныряли в воду, пытались достать кувшин, но, увы, не могли отыскать его на дне, хотя отчетливо видели этот кувшин с берега. Как-то мимо проходил путник и, увидев их тщетные старания, спросил: «Что вы там ищете?» Сельчане объяснили ему, что они ищут кувшин с золотом. Путник, улыбнувшись, сказал: «Этот кувшин висит у вас над головой, а вы ищете его на дне реки».





17. «А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих» (Пс. 37:14).

Озеро с живой водой

Как-то охотник из горного села заблудился в горах. Выбираясь из глубокого ущелья, он оступился и стремглав полетел вниз, но не разбился, потому что упал в озеро. Вода неизвестного озера была живая. Однако охотник не знал этого, а плавать не умел. Вынырнув и наглотавшись воды, он стал звать на помощь: «Помогите! Тону! Погибаю!» Но охотник не утонул, так как вода поддерживала его, и не погиб, потому что вода была живая. Кое-как он выбрался на берег и увидел на скале надпись: «Вода этого озера живая. Тот, кто отведает воды из озера, будет жить долго, но навсегда забудет дорогу сюда». Охотник выбрался из ущелья, добрался домой и, хотя обрел долгую жизнь, никому не мог рассказать, где находится озеро с живой водой.





18. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".» (Пс. 49:23).

Сообразительные гости

На одну уединенную, расположенную в лесу усадьбу, приехали гости. Весь день они провели с хозяевами, любовались окрестностями и маленьким красивым прудом возле дома. К вечеру они решили наведаться в село неподалеку, обещая вернуться до темноты. Хозяева предупредили гостей: «Возвращаясь домой, ищите пруд. Как увидите его, – вы дома». Но гости засиделись в селе дотемна со своими знакомыми. Начался дождь, и они заторопились домой, отказавшись от провожатых, сказав, что помнят дорогу назад, и доберутся благополучно. К несчастью, в потьмах они свернули на другую дорогу, ведущую к пруду, и в непроглядной темноте упали в воду. – «Отлично! – воскликнул один из гостей, выбираясь на берег. – Да ведь это тот самый пруд, которого нам советовали держаться! Теперь мы знаем, где находимся!» И точно, неподалеку они увидели огонек в окне дома, где их встретили обрадованные хозяева.





19. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.» (Иак. 1:12).

Остался цел

Собаки, охраняющие в горах отары овец, очень свирепы и имеют устрашающий вид. Поэтому прохожие предпочитают держаться подальше от них. Случилось так, что один человек не заметил, что в лощине пасется стадо. А когда увидел овец, то было уже поздно. К нему, рассыпаясь полукругом, неслась стая разъяренных собак. Убегать было уже поздно, и путник от растерянности просто сел на землю, решив – будь что будет. Но собаки, добежав до своей цели, совершенно неожиданно для этого человека, не бросились на него, а уселись вокруг него на небольшом расстоянии, и не нападали, хотя и были разъярены. Как только путник шевелился, собаки готовы были кинуться на него, поэтому он предпочел не двигаться. Тут подоспели пастухи, отогнали собак, и удивились тому, что этот человек невредим. «Ты правильно сделал, что сидел и не шевелился. Только поэтому и остался цел», – сказали ему пастухи





20. «Пошли свет Твой и истину Твою, они меня научат…» (Пс 42:3).

Отражения

Когда свеча отражается во множестве окружающих ее зеркал, трудно найти настоящую свечу. Когда рыбка плавает в аквариуме с зеркальными стенками, невозможно определить, где живая рыба, а где – ее отражения.







21. «…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…» (Мф. 10:26).

Неизвестное животное

Ученые – энтузиасты очень хотели найти какое-нибудь новое неизвестное животное. Они уезжали в горы, искали там их следы и собирали о них всевозможные сведения у местных жителей. И вот, от обитателей одного небольшого селения, расположенного в самой глуши, они услыхали, что в окрестностях бродит диковинное существо. И правда, на тропах стали появляться странные следы, на склонах гор по ночам слышалось, будто там кто-то бродит. Слухи о происходящем дошли до города. Множество любопытных стало приезжать на лето в горы. Открылись гостиницы, к селению проложили дорогу. О поисках неизвестного животного в научных журналах регулярно публиковались отчеты, хотя никому его так и не удавалось найти. Постепенно маленькое горное селение превратилось в курортный городок. И только старожилы посмеивались: «Да такого животного здесь нет, и никогда не было. Благодаря тому, что мы искусно подделывали его следы и распространяли слухи о нем, наше селение стало процветающим курортом».





22. «…если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.» (Рим. 8:13).

Разбившийся воздушный змей

Мальчик любил вместе с отцом запускать в небо воздушного змея. На нем он написал свое имя и представлял, будто это он сам парит в воздухе. В конце концов мальчик сильно сроднился с той мыслью, что это он сам летает над землей. Но однажды сильный порыв ветра порвал шнур, удерживающий в воздухе змея, тот упал и разбился. Мальчик безутешно плакал и уверял, что это он сам разбился вместе с воздушным змеем. Но отец успокоил его, сказав: «Сын мой, ты все время был здесь со мной. Это воздушный змей упал и разбился, а ты жив – и можешь сделать другого змея. Помни, ты только управляешь, а не летаешь вместе со змеем в небе, поэтому и разбиться с ним не можешь».





23. «…твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.» (Евр. 5:14).

Скалы и люди

Два человека путешествовали в горах. Они пришли в такое место, где причудливые скалы напоминали фигуры людей, различных зверей, каких-то странных, фантастических существ. – «Смотри! – воскликнул один из путников. – Вот голова женщины». Другой посмотрел и ответил: «Нет, это – голова старика!» Они начали спорить, каждый доказывал свою правоту. Тут им пришла в голову идея поменяться местами. «Действительно! – воскликнули они оба. – С одного места, видится голова женщины, а с другого – голова старика!» Хотя в обоих случаях эти образы были всего лишь скалами.





24. «…услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).

Лесоруб и медведица

Лесоруб знал, что лесные звери опасны для человека. Они мгновенно приходят в ярость и бросаются на все, что движется. «Увидишь медведя – не беги, стой спокойно», – посоветовали ему опытные люди. Эти слова ему хорошо запомнились. Как-то весной лесоруб шел по лесу. Неожиданно в нескольких метрах перед ним на тропу вышла медведица с двумя медвежатами. Она повернула свою огромную голову и внимательно поглядела на человека. Лесоруб от страха застыл на месте. Медведица принюхивалась и настороженно изучала неподвижно стоящего человека. Медвежата кинулись в лес, а медведица, не найдя для себя ничего угрожающего, неспешно пересекла тропу и, вслед за медвежатами, скрылась в лесу. – «Да, правильно люди говорили, – облегченно вздохнул лесоруб, оправившись от испуга. – Вот мне и пригодился их совет».





25. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.» (Иак. 4:8).

Заботливый Друг

У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своем друге, тот всегда оказывался рядом, а когда забывал, – исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь. Спустя некоторое время этот человек обзавелся семьей, появились дети. Все реже и реже он вспоминал о своем друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и в конце концов попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у других родственников были свои невзгоды, из-за которых им было не до больного.

Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своем забытом друге, и тот сразу же приехал к нему в больницу. Друг оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот человек серьезно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу и никогда не забудет о нем. Вскоре его друг вновь пришел к нему и сказал: «Дорогой мой, только болезнь изменила твое отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно придерживался меня и моих советов, то ощутил бы еще большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому».