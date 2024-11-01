Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

После Распятия Господа Иисуса Христа святой Крест, послуживший орудием казни Спасителя, был утерян. В 70 году римские войска разрушили Иерусалим, и на святых местах, связанных с земной жизнью Господа, были построены языческие храмы.

В IV веке мать императора Константина Великого, равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти эти святые места, а также святой Крест, чудесное явление которого стало для святого Константина знаком победы над противником. Три креста обрела царица Елена под языческим капищем Венеры. По одной из версий Священного Предания, чтобы узнать, какой из крестов и есть тот, на котором был распят Господь, Иерусалимский епископ Макарий († 333) предложил приложить поочередно каждый из них к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, стало ясно, что это Истинный Крест Господень. Этот Крест был поднят (воздвигнут) святителем для всеобщего обозрения.

По другому, наиболее распространенному, варианту Предания, на храм Венеры указал престарелый еврей по имени Иуда, впоследствии принявший христианство. Явить Крест Христов помогло чудо — воскресение через прикосновение к истинному Кресту мертвеца, которого проносили мимо.

Точная дата обретения Честного Креста неизвестна. По-видимому, оно имело место в 325 или 326 году. В 335 году была освящена построенная непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба Господня большая базилика Мартириум. День ее обновления (освящения), а также освящения Гроба Господня и других построек на месте Распятия и Воскресения Спасителя 13 или 14 сентября стал праздноваться ежегодно с большой торжественностью, праздник длился восемь дней. На второй день праздника обновления Честный Крест показывали всему народу.

Начиная с VI века Крестовоздвижение становится основным праздником.

В день Воздвижения Креста Господня вспоминается еще одно событие — возвращение в VII веке греческим императором Ираклием Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену.

Христиане почитают Голгофский Крест как орудие спасения человечества.

Празднование: 27 сентября (14 сентября по ст. ст.).

Илл.: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Икона. XVI в. Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород, Россия



