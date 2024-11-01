А К А Ф И С Т

Акафист Пресвятой Богородице перед ее иконой, именуемой "Нечаянная радость"

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти: Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Икос 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице: Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая. Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая. Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая; радуйся, Радость всему миру родившая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 2

Видящи Пресвятая человека, аще и беззаконна, но на всяк день с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающагося и Архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника славословии., да вси, зрящее Ея Матернее милосердие, на Небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуа.





Икос 2

Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе язвы гвоздинныя, грехи человеческими Ему соделанныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за нас, грешных, со слезами вопием Ти: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к Небесному Отечеству нас возводящая. Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще всех призывающих Имя Твое святое. Радуйся, всеми презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая. Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, иждившим от недуга ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, оставленных врачами на Своя всемощные руце приемлющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 3

Сила благодати преизобиловала тамо, идеже умножися грех; да радуются на Небеси вси Ангели о единем грешнице покаявшемся. Поющее пред Престолом Божиим: Аллилуа.





Икос 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят Ти сицевое: Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее к Богу дерзновение. Радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы; радуйся, яко и наша молитвы приятными Богу соделоваеши. Радуйся, яко невидимых врагов от нас отгоняеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши. Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши. Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 4

Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и, видев Кровь от язв Предвечнаго Сына Твоего потоками, якоже на Кресте, текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: «Помилуй мя, о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости и милосердия Твоего, Ты бо еси всем грешником едина Надежда и Прибежище; преклонися убо на милость, Благая Мати, и умоли о мне Сына Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуа.





Икос 4

Слышавше небожители о чудеснем молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша Тя, благосердую Царицу Небесе и земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника заступление, аще и недоумевает язык наш восхвалити Тя по достоянию, от глубины умиленнаго сердца нашего воспеваем Ти сице: Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, Нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших возстание. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут. Радуйся, яко Ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет. Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 5

Боготечную звезду - чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуа.





Икос 5

Видевше Ангели Хранители христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим: Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианстем моления приносящая. Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. Радуйся, от растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая; радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти, без покаяния и Святаго Причащения, избавляющая. Радуйся, уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая; радуйся, и по смерти за отшедщую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно ходатайствующая. Радуйся, Твоим Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 6

Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая и славная и изрядная дела Божия, в Тебе явленная, предаде письмени и сие дело милости Твоея в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблениих суще, многажды на всяк день с верою в молитве пред образом Твоим колена преклоняют и, тех избывшее, вопиют Богу: Аллилуа.





Икос 6

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняя тьму бед и скорбей от всех, с любовию вопиющих Ти сице: Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, Благая Утешительнице в печалех наших душевных. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние. Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, неправедно гонимых и обидимых Заступнице; радуйся, гонящих и обидящих правосудная Отмстительнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 7

Хотя Законодавец Правосудный Господь Сам быти закона Исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: «Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему греси Тебе ради». Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашей о прошении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовущее: Аллилуа.





Икос 7

Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея Лику, на доске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая: Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение. Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленныя разумныя соделовающая. Радуйся, детем, неудобь учащимся, разум подающая; радуйся, юности благая Охранительнице и Наставнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 8

Странное и ужасное видение бысть некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль свое житие, поживе богоугодне. Сице и мы, славная дела и многоразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на Небеса возведем, поюще Богу: Аллилуа.





Икос 8

Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, Премилосердая Царице Небесе и земли; аще бо по Успении Твоем и взошла на Небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися Причастница Промышления Сына Твоего о роде христианстем. Сего ради Тя по долгу ублажаем: Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся Небеса возвеселившая. Радуйся, Промышления Сына Твоего о роде христианстем Святая Служительнице; радуйся, о всем мире усердная Предстательнице. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, всех даров, духовных и телесных, независтная Подательнице; радуйся, благ временных Ходатаице. Радуйся, двери Царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца их исполняющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуа.





Икос 9

Ветия многовещанныя, но не богопросвещеннии суесловят, яко поклонение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко честь, святому образу воздаваемая, на Первообразная восходит. Мы же не токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих от Лика Богоматере слышаще, и сами поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем: Радуйся, яко от священнаго Лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего. Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши. Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от потопления, огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши. Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя, милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши. Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище от бурь плавающим по морю житейскому; радуйся, яко и по конце житейскаго плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну Царствия Христова. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 10

Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему, Преблагословенная, да, чудо видя, покается и, из глубины греховныя милосердным промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуа.





Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе притекающим, ибо небесе и земли Творец, вселивыйся во утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия добродетели, и всех возглашати Тебе научи: Радуйся, столпе и ограждение девства; радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице. Радуйся, добрая девам Наставнице; радуйся, невест благая Украсительнице и Споручнице. Радуйся, всежеланное совершение благих супружеств; радуйся, матерей детородящих скорое разрешение. Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение; радуйся, безчадных родителей плодами веры и Духа веселящая. Радуйся, матерей скорбящих утешение; радуйся, тайное веселие чистых дев и вдовиц. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 11

Пение всеумиленное приносяще Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих; к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуа.





Икос 11

Светоподательную свещу, сушим во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный бо огнь молитв Своих, наставления и утешения возжигающи, приводит к Свету Невечернему всех, воззвании почитающих ю сими: Радуйся, Луче от Солнца Правды - Христа Бога нашего; радуйся, нечистую совесть просвещающая. Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце полагающая; радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребывающим присно спребывающая. Радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное утешение. Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 12

Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующееся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуа.





Икос 12

Поюще неизреченное Матернее Твое милосердие к человеку беззаконну, восхваляем Тя вси, яко твердую Предстательницу за нас, грешных, и покланяемся Тебе, о нас молящейся; веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем с любовию вопиющим Ти сице: Радуйся, всех наветов и искушений, от мира, плоти и диавола находящих, попрание; радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих. Радуйся, недоведомое исправление нераскаянных грешников; радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице. Радуйся, благодатию смирения и терпения нас снабдевающая; радуйся, клятвопреступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение. Радуйся, от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая; радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо отвращающая. Радуйся, во благих намерениих наших присная Споспешнице; радуйся, в час кончины всем нам Помощнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.





Кондак 13

О Всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приими пение, вся наша печали на радость преложи и от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуа.





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Молитва

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, - вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори; сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.