А К А Ф И С Т

Кондак 1
Взбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице, похвальная пения приносим Ти раби Твои о явлении чудотворныя иконы Твоея. Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, соблюди и спаси от всяких бед рабы Твоя, с верою и любовию вопиющия Ти: Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Икос 1
Архангел Гавриил с небесе прииде к Тебе, Богородице, благовестити непостижимое рождение от Тебе Бога Слова, и рече: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. Темже и мы, смиреннии, дерзаем вопити к Тебе сице:
Радуйся, Ангелов радосте;
Радуйся, человеков спасение.
Радуйся, падшаго мира обновление;
Радуйся, средостения вражды разрушение.
Радуйся, пророческих глагол исполнение;
Радуйся, завета древняго пременение.
Радуйся, Агнца и Пастыря во чреве Твоем упасшая;
Радуйся, Творца небесе и земли плотию рождшая.
Радуйся, повившая Повивающаго небо облаки;
Радуйся, дланьма носящая на Херувимех Носимаго.
Радуйся, Питателя вселенныя млекопитавшая;
Радуйся, млеком Богопознания верных Питательнице.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 2
Видя Иосиф целомудренный Чистую Деву непраздну сущу, восхоте тай пустити Ю: уведев же во чреве имущу от Духа Свята, удивися непостижимей тайне воплощения, и до конца верен хранитель чистоты Твоея пребысть; мы же, грешнии, славяще еже о нас Господне смотрение, во умилении сердец наших благоговейно покланяемся Ти, вопия рождшемуся от Тебе Богу: Аллилуиа.
Икос 2
Разум человеческий недоразумевает постигнути велие таинство воплощения от Тебе, Пречистая, Христа Бога нашего, и Ангели небеснии недоуменно дивятся, како нас ради, человек, Владыки Христа с небесе на землю низхождение и от Девы воплощение бысть, мы же, земнороднии, Тебе благодарение приносяще, радостно глаголем:
Радуйся, праведных Иоакима и Анны святое прозябение;
Радуйся, неплодныя утробы плод благословенный.
Радуйся, в зачатии Твоем чудеснем прославленная;
Радуйся, в рождении Твоем благодатию Божиею осененная.
Радуйся, благовещение Архангелово во смирении радостно приемшая;
Радуйся, девство и деторождение пречудно в Себе сочетавшая.
Радуйся, Спасителя мира нетленно родившая;
Радуйся, Дево Пренепорочная и Богородице Пречистая.
Радуйся, Бога яко Отроча младо пастырем явившая;
Радуйся, Владыку, яко Первенца, праведному Симеону принесшая.
Радуйся, Кивоте Божества освященный;
Радуйся, Вместилище Божественных откровений.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 3
Сила Вышняго осени Тя, Марие Богоневестная, и Дух Святый найде на Тя с благовещением Архангеловым. Темже благодатию Святаго Духа осеняема, зачала еси во утробе Твоей и явилася еси одушевленный Кивот Слова воплощеннаго, Емуже прерадостно вопием: Аллилуиа.
Икос 3
Имущи любовь к человеком, искупленным Кровию Сына Твоего, Преблагая Владычице, прияла еси от Бога благодать покрывати род христианский, емуже в утешение икону Твою сию святую, чудес благодатию прославленную, милостиво даровала еси. Темже благодарственно вопием Ти:
Радуйся, пресветлая звездо, являющая миру Солнце правды;
Радуйся, преславная палато, в нюже вселися Христос.
Радуйся, от всех родов ублажаемая;
Радуйся, велие дерзновение к Сыну Твоему и Богу стяжавшая.
Радуйся, выну ходатайствующая пред Ним за род христианский;
Радуйся, присно умоляющая Его за люди согрешившия.
Радуйся, скорая наша Помощнице;
Радуйся, милостивая наша Заступнице.
Радуйся, грешников кающихся Споручнице;
Радуйся, сущих в скорбех и напастех Избавительнице.
Радуйся, твердое наше ограждение от находящих на ны озлоблений;
Радуйся, непостыдная наша надеждо.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 4
Бурное море преплыв, Савва Святый, Сербския Церкве первосвятитель, по завету великаго Саввы Освященнаго, благоговейно прият чудотворную икону Твою, Млекопитательнице, от рук преподобных отец Великия Лавры его и радостно возопи к Носимому на руках Твоих Сыну Божию: Аллилуиа.
Икос 4
Слышавше иноцы Святыя Горы, яко честная икона Твоя, Богородице, от Иерусалима к ним грядет, с радостию изыдоша в сретение ея, и узревше ю, руками святителя Саввы носимую, благоговейно поклонишася и с веселием сице Тебе вопияху:
Радуйся, являющая нам дивное заступление;
Радуйся, сладчайшее душ наших утешение.
Радуйся, Гору Афонскую благодатным Покровом осенившая;
Радуйся, иконы Твоя чудотворныя в ней умножившая.
Радуйся, от Иерусалима пришествием Твоим новое знамение милости Твоея нам явившая;
Радуйся, иконою Твоею насельников Святыя Горы благодатно озарившая.
Радуйся, странствия нашего тихое прибежище;
Радуйся, спасения нашего немолчная Ходатаице.
Радуйся, монахов премудрая Учительнице;
Радуйся, Святаго Афона Богодарованная Владычице.
Радуйся, затворников и отшельников сладкая Собеседнице;
Радуйся, иноков Прокровительнице.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 5
Боготечною звездою водимии волсви достигоша храмины, в нейже узреша Отроча с Мариею, Материю Его, и падше поклонишася Ему. Сего ради и мы, грешнии, предстояще честней иконе Твоей, Богомати, яко Самой Ти сущей и держащей на объятиих Твоих Богомладенца, со умилением поклоняемся Ему, непрестанно вопиюще: Аллилуиа.
Икос 5
Видяще, Владычице, святую икону Твою с Богомладенцем Иисусом, Егоже, яко блаженная Мати, от сосцу Твоею питаеши, величаем дивное смотрение Его о нас, грешных, и умиленно вопием Ти таковая:
Радуйся, Подательнице духовныя радости;
Радуйся, Агнице, рождшая Агнца Божия, вземлющаго грехи мира.
Радуйся, лествице Иаковля, земная с небесными соединившая;
Радуйся, в след Тебе девы Царю приводящая.
Радуйся, скорбных матерей утешение;
Радуйся, чад их благодатное охранение.
Радуйся, вдов скорая Заступнице;
Радуйся, сирых Питательнице.
Радуйся, алчущих Кормительнице;
Радуйся, болящих нечаемая Целительнице.
Радуйся, заблуждших Путеводительнице;
Радуйся, юных целомудрию Наставнице.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Проповедуем милости, явленныя Тобою Святей Афонстей Горе, Богомати, и о Покрове Твоем всечестнем присно радуемся, видим бо, яко и ныне от иконы Твоея исцелений множество бывает всем верою просящим и умиленно вопиющим Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Возсияла еси лучами предивных чудес Твоих, Богородице Дево, от иконы Твоея святыя, на нейже девственную лепоту Твою созерцающе, и рукама Твоима держимаго Краснейшаго паче сынов человеческих Богомладенца видяще, к славословию Твоему подвизаемся и тако глаголем:
Радуйся, цвете девства неувядаемый;
Радуйся, матерей славо и похвало.
Радуйся, Мироположнице благоухания Христова;
Радуйся, алавастре, на всяк недуг врачевания подающий.
Радуйся, Предстательнице у Престола Пресвятыя и Единосущныя Троицы;
Радуйся, стамно златая святых святейшаго Слова.
Радуйся, преукрашенный чертог Царя царей;
Радуйся, Горо Святая, н низхождением Божиим прославленная.
Радуйся, Церкве Христовы сияющая лепота;
Радуйся, всего мира удобрение.
Радуйся, Небесная Царице, паче солнца светлейшая;
Радуйся, Владычице, от всех чинов Ангельских поклоняемая.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 7
Хотящим нам, Богородительнице, благоговейно лобызати чудотворный Твой образ, не возбрани, Всеблагая, грехов ради наших, но, аще и недостойных, с любовию приими и вся прошения благая наша исполни; вемы бо, Царице, яко милосердие Твое неисчетно. Сего ради с упованием неотступным к Тебе прибегаем и, славяще чудеса Твоя, поем Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Новую милость явила еси, Богородице, егда неисчерпаемый источник исцелений и благодатную помощь всем с верою притекающим ко святей сей иконе Твоей даровала еси. Сего ради, благодаряще Тя и пречудному образу Твоему со умилением припадающе, хвалебно зовем Ти:
Радуйся, от горних высот всех нас Матернею любовию Твоею назирающая;
Радуйся, юдоль земную многоскорбную милосердием Твоим посещающая.
Радуйся, непрестанная спасения нашего Споспешнице;
Радуйся, дивный сосуд благодатнаго врачевания.
Радуйся, прославляющих Тя прославляющая;
Радуйся, и непочитающих иконы Твоея на покаяние призывающая.
Радуйся, во дни брани православным воином крепость подающая;
Радуйся, в дни мира сердца верных веселящая.
Радуйся, нагих и безкровных присно покрывающая;
Радуйся, сирот и вдовиц никогдаже оставляющая.
Радуйся, хождение хромым подающая;
Радуйся, очи слепым отверзающая.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 8
Странствие наше земное многоскорбное и многомятежное услаждаеши, Владычице, иконою Твоею святою, на нюже взирающе с верою и любовию, уповаем, яко имамы Тя на небеси Матерь и Покровительницу Всеблагую, присно споспешествующую нам в жизни сей и по смерти нас не оставляющую. О сем радующеся и из глубины сердца благодаряще Тя, вопием Богу: Аллилуиа.
Икос 8
Вси роди христианстии присно блажат Тя, Богородицу сущую, и на лик Твой Пречистый благоговейно взирающи, с верою покланяются Тебе, яко Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. Темже и мы, грешнии, с любовию вопием Ти:
Радуйся, Царице, яко Преславная глаголашася о Тебе;
Радуйся, Владычице, яко небесная и земная пети Тебе не умолкают.
Радуйся, свеще неугасимая, весь мир сиянием Твоим озаряющая;
Радуйся, благоуханный крине девства и чистоты.
Радуйся, любве и милости источниче живоносный;
Радуйся, молитвеннице благоприятная за ны грешныя ко Христу Богу.
Радуйся, грешных ко Творцу приводящая;
Радуйся, праведный гнев Его на милость прелагающая.
Радуйся, ниво неоранная, клас спасительный миру израстившая;
Радуйся, Трапезо Пресвятая, Живоносный Хлеб нам даровавшая.
Радуйся, лествице, от тьмы греховныя ко спасению изводящая;
Радуйся, звездо Пресветлая, путь к небесем показующая.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 9
Всякая похвала не довлеет славе Твоей, Богородице Дево: Ты бо Сына от Духа Святаго зачала еси и невместимаго Бога во чреве вместила еси; Тобою спасение мира возвещается, падший же род человечь Пречестным Рождеством Твоим от вечныя смерти свобождается. Сего ради, из глубины души возсылаем Ти благодарственныя хваления и, яко избавленнии от злых, поем Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещанныя не могут постигнути велию тайну Твоего приснодевства, Богородице, како в рождестве и по рождестве Дева пребыла еси. Мы же, верою православно величающе Тя, яко Приснодеву и Матерь Предвечнаго Живота, приносим Ти из глубины сердец исповедание наше и любовию вопием Ти:
Радуйся, иноков и инокинь православных благое наставление;
Радуйся, ревнующих о чистоте и целомудрии твердое ограждение.
Радуйся, девственных чинов Святая Предводительнице;
Радуйся, и брака честнаго защита и покрове.
Радуйся, Едина непорочная в женах;
Радуйся, нетленная и неискусобрачная Агнца и Пастыря Мати.
Радуйся, в ложеснах Твоих Бога нетесно вместившая;
Радуйся, Матерним Твоим к Нему дерзновением спасение миру устрояющая.
Радуйся, яко о Тебе радуется Ангельский Собор;
Радуйся, яко о Тебе торжествует человеческий род.
Радуйся, всеми добродетельми преукрашенная;
Радуйся, от всех христианских родов почитаемая и блажимая.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 10
Спасти хотя мир, Христос Бог избра Тя, Пречистая, и из честных кровей Твоих истка Себе Плоть, явися на земли и спасение миру содела. Темже песнословим Тя, яко Всепетую Матерь Избавителя, благодарственно вопиюще Ему: Аллилуиа.
Икос 10
Стену необориму и покров нерушимь имеют Тя, Богородице Дево, во иноческих обетех подвизающиися и Помощницу Державну вси, на Тя по Бозе все упование свое возлагающии, Тебе бо дадеся от Господа благодать молитвеннаго заступления, и Ты еси верных в девстве и чистоте утверждение. Темже и мы, грешнии, благоотишие душевное в Тебе обретающе, усердно взываем:
Радуйся, добре подвизающихся Ходатаице блаженнаго упокоения;
Радуйся, иноком, на плоть воинствующим, Подательнице блаженнаго упокоения.
Радуйся, безмолвствующим благодатное осенение;
Радуйся, старцев благоговейных отрадо и утешение.
Радуйся, стариц боголюбивых крепосте и утверждение;
Радуйся, юношей и дев в девственном житий заступление.
Радуйся, всяк возраст верных Матерняго благопопечения Твоего сподобляющая;
Радуйся, неверных в веру чудесы Твоими приводящая.
Радуйся, благочестивых домов покрове и благословение;
Радуйся, обидимых и гонимых готовое заступление.
Радуйся, обидящих грозное обличение;
Радуйся, враждующих любвеобильное примирение.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 11
Пение хвалебное приносим Ти, Христе Царю, в вертепе рождшемуся и во яслех возлегшему спасения нашего ради. Темже в песнех величаем и Пречистую Матерь Твою, Приснодеву Марию, пред честною иконою Ея возвещающе милости и чудеса, имиже обогатися вся вселенная. Ты же, Всеблагая, Сама научи нас выну взывати Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Светлыми лучами чудес Твоих, Богородице Дево, мрак греховный отгоняеши, всех нас на стезю спасения поставляющи. Темже молим Тя, Всеблагая, приведи нас к тихому пристанищу Твоему, да со умилением приносим Ти хвалебныя пения сицевая:
Радуйся, Пренепорочная Владычице, Солнце Правды верным возсиявшая;
Радуйся, плачущим и скорбящим небесное утешение низпосылающая.
Радуйся, нищих и убогих богатство неоснудеваемое;
Радуйся, подвижников благочестия во брани духовней твердое укрепление.
Радуйся, предстательство к Богу наше крепкое;
Радуйся, в час кончины ограждение наше необоримое.
Радуйся, в райских селениих ходатайством Твоим нас водворяющая;
Радуйся, благочестно живущим Матернее милосердие являющая.
Радуйся, от востока до запада непрестанно славимая;
Радуйся, от Ангел и человек в песнех радостно превозносимая.
Радуйся, рук наших дела исправляющая;
Радуйся, скорби лютыя в радость претворяющая.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 12
Благодать и милость испроси, Преблагословенная Мати, от Сына Твоего, Христа Бога нашего, и, воздевающи к Нему Богоприемныя руце Твой, умоли Его вся ны спасти и избавити от гибели вечныя: много бо может молитва Твоя Матерняя ко благосердию Владыки; темже радующеся, поем рождшемуся из Тебе: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще Преславная чудеса Твоя, Богородице Дево, от иконы Твоея святыя присно являемыя, величаем Тя, возвеличившую род наш. Ты же, Всеблагая, освяти и спаси вопиющия Ти сицевая:
Радуйся, Мати, без отца Предвечнаго Сына родившая плотию;
Радуйся, яко Тобою печали наша утоляются.
Радуйся, Живоносный милостей источник всем к Тебе прибегающим;
Радуйся, лучезарный светильниче омраченных душ наших.
Радуйся, пророческая светлая похвало;
Радуйся, апостольская нетленная славо.
Радуйся, мучеников утешение;
Радуйся, святителей укрепление.
Радуйся, неотступная Хранительнице иноческих обителей;
Радуйся, праведных непрестанное радование.
Радуйся, мира Владычице;
Радуйся, яко Тобою спасение миру содевается.
Радуйся, Богородице Дево Млекопитательнице, милостию Твоею нас присно питающая.
Кондак 13
О, Всепетая Мати, Млекопитательнице Спаса нашего! Услыши сердечная воздыхания наша, буди теплая Заступница и Молитвенница за нас пред Сыном Твоим и Богом, о еже избавитися нам от грех наших, да не пребудем вне чертога Его, но сподобимся со всеми святыми пети Ему: Аллилуиа.
( Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.)
Молитва
О, Пресвятая Владычице Богородице, Пречистая и Милостивая Млекопитательнице! С любовию и благоговением припадающе ко святому и чудотворному образу Твоему, на немже видяще всех Творца и Господа, яко Младенца пречистым млеком Твоим питаема, благохваления и поклонение приносим Ти грешнии и недостойнии раби Твои и слезно молим Тя: не остави нас без Твоея помощи и заступления! Се бо грехми и страстьми разслабленни есмы и гладом духовным погибающе, алчем и жаждем пищи небесныя. Оскуде бо в нас вера, упование благое, любовь и благочестие. Несмысленни и младоумни есмы, зане присно умом и деянми младенствуим, и воли Божией не творим, ниже разумеем, что есть благое или злое. Ты же, о Царице Небесная, Питательница жизни нашея, покровом милости Твоея покрывающая вселенную всю, напитай нас от источника благости Твоея млеком Богопознания, да возрастаим в страсе Божии и смиренномудрии. Ты еси миро, излиянное любящим Тя рабом Твоим, росою молитв Твоих Богоматерних ороси нас, да принесем Богу плоды покаяния и житие нескверное. Укрепи нас малодушных, омраченных грехми просвети, востание страстей наших утоли, ко спасению вечному окорми, немощи естества нашего исцели и не остави до конца погибнути рабы Твоя, Ты бо еси едина Заступница наша и Упование, и вси надеющиися на Тя не постыдятся. Яко да Твоими теплыми молитвами в день Страшнаго Суда Христова избавимся будущаго осуждения и нескончаемыя муки, сподобимся же избранных радости и веселия вечнаго, во еже со всеми святыми воспевати Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава и благодарение, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо рабы Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.
В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.
Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, скоропослушливо внемлющей молитвам смиренным, и токи целебныя изливающей верным от иконы Своея святыя, благодарственное приносим пение: Ты же, всемилостивая Заступнице, преклонися благоутробно к гласом нашим хвалебным, и от всяких бед свободи ны, зовущия Ти:
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую Ангелов Царя Христа Бога, мы же грешнии, подражати им дерзающе, и достойно благохвалити Тя недоумеюще, смиренномудренно вопием Ти сице:
Радуйся, неприступнаго Божества селение;
Радуйся, Ангельское непрестающее удивление.
Радуйся, Трапезо святая, хлебом жизни нас питающая;
Радуйся, маслино благоплодная, елеем милости сердца наша умащающая.
Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая;
Радуйся, чудес реко приснотекущая.
Радуйся, обидимых заступнице;
Радуйся, печальных утешительнице.
Радуйся, бедствующих помощнице;
Радуйся, болящих целительнице.
Радуйся, разслабленных укрепительнице;
Радуйся, плененных свободительнице.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Видяще милосердие Твое неисчетное, Владычице, и многая чудеса, Тобою явленная и присноявляемая через святыя иконы Твоя, имиже, яко звездами богосветлыми, весь мир христианский украсила еси, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовию поклоняемся пречистаго лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.
Разум небесный открывая, Богородице, благоволила еси в земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, многими чудесы прославити икону Твою, юже Сама Скоропослушницею наименовала еси гласом Божественным от нея изшедшим, да вси ведуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе вопиют:
Радуйся, милосердная всех нас о Христе Мати;
Радуйся, Духа Святаго жилище.
Радуйся, любве Божия к человеком проявление;
Радуйся, рода человеческаго возвышение.
Радуйся, светлая палато Бога Слова;
Радуйся, Святая святых большая.
Радуйся, рождшая Божественнаго Агнца;
Радуйся, возрастившая нам глас живота.
Радуйся, брашна негиблющаго стамно всезлатая;
Радуйся, Питательнице Питателя вселенныя.
Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем;
Радуйся, яко молитвами Твоими наследие небесное получити чаем.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред святою Твоею иконою Дохиарския обители трапезаря Нила слепотою и разслаблением тела наказала еси, Богородице Дево, да прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, егоже в залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси милостиво, да все насельницы ея гласы преподобными вопиют рождшемуся от Тебе Богу Слову: Аллилуиа.
Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, Владычице Всеблагая, покаяние трапезаря Нила милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и разслабления даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немолчныя приносит Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая сице:
Радуйся, Иоакима и Анны прозябение святое;
Радуйся, рождшая Сокрушившаго главу древняго змия.
Радуйся, Преблагословенная в женах;
Радуйся, рождшая нетленно Спаса душ наших.
Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая;
Радуйся, во обою непорочно Себе сохраньшая.
Радуйся, всея вселенныя велие чудо;
Радуйся, всех родов земных удивление.
Радуйся, согрешающих исправление;
Радуйся, кающихся в добродетели утверждение.
Радуйся, непамятозлобная наказательнице;
Радуйся, благосердная вразумительнице.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Бури житейския избежавшии, и в тихое пристанище спасения на Гору Афонскую притекшии, обретают зде утешение благодатное и помощь Божественную от святыя иконы Твоея, Богородице, от неяже лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоея изливаеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати спасение, величая матерния щедроты Твоя, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.
Слышав глас Божественный от святыя иконы Твоея, Владычице, трапезарь Нил позна Тя Скоропослушницу быти всем, с верою и любовию притекающим к чудотворному Твоему образу, и прияв от него вразумление своему невежествию и прозрение своим слепотствующим очесем, возгласи Тебе благодарственно от души:
Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая;
Радуйся, согрешающих покаяние милостиво приемлющая.
Радуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая;
Радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая.
Радуйся, в нерадении коснеющих любвеобильно обличающая;
Радуйся, горестию телесных страданий вечных мук избавляющая.
Радуйся, волнение страстей утишающая;
Радуйся, руку помощи Твоея погибающим простирающая.
Радуйся, безнадежных надеждо;
Радуйся, скорбящих отрадо.
Радуйся, нагих одеяние;
Радуйся, сирых призрение.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Боговещанныя глаголы Твоя, уведевше иноцы обители Дохиарския, Тебе, Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша при трапезе, идеже чудотворная икона Твоя пребывает, Пречистая Дево, и вся верныя утешает знаменьми Твоея милости, еяже не лиши и нас смиренных по долгу Тя воспевающих, и вопиющих чудес Творцу Богу: Аллилуиа.
Видевше токи чудес, от святыя иконы Твоея Скоропослушницы источаемыя, вси иноцы Горы Афонския стекахуся к ней на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по коегождо потребе, дары милости Твоея неоскудно подавала еси от чудотворнаго Твоего образа, подвизая благодарно вопити Тебе:
Радуйся, Мати милосердия и щедрот;
Радуйся, одушевленный Престоле Вседержителя.
Радуйся, Сыну Божию плоть заимодавшая;
Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения.
Радуйся, Безплотнаго воплотившая;
Радуйся, Бога с человеки соединившая.
Радуйся, преподобных всежелательное зрение;
Радуйся, постников Божественное радование.
Радуйся, пустынножителей тихое веселие;
Радуйся, иноков крепкое упование.
Радуйся, демонския полки побеждающая;
Радуйся, враги спасения человеческаго посрамляющая.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Проповедует Гора Афонская милости и чудеса Твоя, Преблагословенная Мати Господа нашего, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреде коих икона Твоя, Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес немерцаемо сияет, просвещая души наша светом Божия благодати, и подвизая нас хвалебно взывати прославльшему Тя Триединому Богу: Аллилуиа.
Возсиял еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, свет спасения всем, блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси Скоропослушницею, молящимся пред нею с верою и благоговением от души, скорую помощь Твою подающи вопиющим Ти таковая:
Радуйся, молние, души просвещающая;
Радуйся, громе, соблазняющия устрашаяй.
Радуйся, благоотишное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря;
Радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей.
Радуйся, юных наставнице целомудрия;
Радуйся, покрове и ограждение девства.
Радуйся, окаменение сердечное умягчающая;
Радуйся, хладность душевную благодатно согревающая.
Радуйся, на стезю спасения верных наставляющая;
Радуйся, от путей погибельных претыкающихся удаляющая.
Радуйся, Споручнице наша к Сыну Твоему и Богу;
Радуйся, присно умоляющая Его о помиловании нас грешных.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Хотящи всем показати любовь Твою велию к христианскому роду, Богородице Преблагая, в жребий Твой земный Гору Афонскую избрала еси, и в ней селения иноческая умножила еси, да вси обуреваемии мирскою суетою, возмогут обретати зде тихое и удобное пристанище ко спасению и, Тобою вспомоществуеми, сподобятся наследия Небеснаго и пети со святыми Пресвятей Троице: Аллилуиа.
Новое знамение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в чудеснем прославлении святыя иконы Твоея Скоропослушницы, не токмо иноком Горы Афонския, но и всем православным христианом, в нихже благоговейно чествуется сея иконы Твоея изображение, да вси Тебе зовут:
Радуйся, Бога нашего Мати;
Радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.
Радуйся, яко Тя блажат вси роди;
Радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.
Радуйся, яко призре на смирение Твое Господь;
Радуйся, яко возжеле доброты Твоея Царь царей.
Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго;
Радуйся, Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго.
Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго;
Радуйся, Таиннице Божественныя благодати.
Радуйся, горняго мира украшение;
Радуйся, дольняго мира заступление.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апостола, не имамы зде пребывающаго града, но к кому прибегнем, Владычице, в скорбех странствия нашего, аще не к Тебе, Всеблагая? Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: “не вем вас, грехов ради ваших!”, но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием во славе Небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.
Всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, Владычице, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа, Емуже поклоняющеся боголепно яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней Богородице, умиленно глаголем:
Радуйся, обрадованная архангельским благовещением Приснодево;
Радуйся, Невесто неневестная.
Радуйся, Мати Света умнаго, всех души просвещающаго;
Радуйся, Престоле одушевленный небесе и земли Творца.
Радуйся, кроткая голубице;
Радуйся, непорочная агнице.
Радуйся, чаше, черплющая радость;
Радуйся, неисчерпаемый сосуде воды животныя.
Радуйся, мироположнице благоухания Христова;
Радуйся, Еюже злосмрадие страстей наших отгонится.
Радуйся, Еюже познахом Сына Божия;
Радуйся, Еюже научихомся поклонятися Триединому Богу.
Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Вси роди блажат Тя по долгу, благословенная Марие Богородице, от востока бо и до запада хвально имя Твое, иноков же лицы Покровительницу Тя свою именуют, наипаче подвизающийся в жребии Твоем Горе Афонстей, юже особым благоволением Твоим осенила еси, многая чудеса в ней содевающи, и милости Твоя богатыя насельником ея являющи, да благодарно вопиют о Тебе Богу: Аллилуиа.
Ветии суемудреннии недоумевают познати тайну Твоего приснодевства, Богородице, ниже могут изъяснити силу чудотворную, от икон Твоих проистекающую, во исцеление недужных, и на всяку пользу душевную и телесную человеком. Мы же православно и несомненно Приснодевою Тя исповедующе, верно поклоняемся иконе Твоей святей, и вопием Ти сице:
Радуйся, неверных сомнительное слышание;
Радуйся, верных известная похвало.
Радуйся, из боку чисту Христа нетленно рождшая;
Радуйся, ключи девства невредившая в рождестве Твоем.
Радуйся, Мати и Дево преблагословенная;
Радуйся, Богородице препрославленная.
Радуйся, дев величание;
Радуйся, матерей присное радование.
Радуйся, едина непорочная и добрая в женах;
Радуйся, рождшая обетованнаго Сокрушителя главы змия.
Радуйся, падших прародителей осуждения древняго избавльшая;
Радуйся, Эдем заключенный человеком отверзшая Рождеством Твоим.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Спасение устрояющи христоименитым людем, благоволила еси, Богородице, земный жребий Твой, Гору Афонскую, в население иноком определити, и рекла еси в видении первому пустынножителю Афонскому, преподобному Петру, быти Горе сей в жилище иноком присное, обетовании благими утешивши его, яко будеши Помощница и Покровительница всем, подвизающимся в ней богоугодно, дарами потребными их снабдевающи, и от всяких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.
Стена еси заступления, Дево, иноком православным, и всем подвижником девства и чистоты. Темже жребий Твой земный, Гору Афонскую, невходну женам сотворила еси, да без соблазна греховнаго пребывают в ней иноцы, на Тебе едину по Бозе надежду спасения возлагающе, и Тебе зовуще сице:
Радуйся, неувядаемый цвете девства;
Радуйся, крине сельный чистоты.
Радуйся, светоносная сене небесная, ревнителей чистоты осеняющая;
Радуйся, премудрости Божия свитче, рачителей целомудрия умудряющая.
Радуйся, иноком благоподвизающимся Ходатаице спасения;
Радуйся, пустынножителей Горы Афонския Покрове и Ограждение.
Радуйся, радость благодатную изливающая в сердца боголюбивая;
Радуйся, утешение духовное подающая душам огорченным.
Радуйся, младопитательнице дев и безматерних сирот;
Радуйся, любовию Жениха безсмертнаго девственная ликостояния услаждающая.
Радуйся, в тяжкой борьбе с приражениями страстей плотских крепкая помощнице;
Радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Пение наше смиренное, от полноты любве и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных многими грехми, но помози нам, Всеблагая, покаянием очиститися от скверны греховныя, и преуспети в чистем и богоугоднем житии, Тя подвигоположницу и помощницу в сем имуще, да возможем достойно и праведно вопити ко Господу: Аллилуиа.
Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, Богородице Дево, и весь мир благодатно озаряет, прогоняющи всякое вражие действо силою Божиею, от Нея исходящею; темже радуемся мы, грешнии, имуще таковый залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, благодарственно взываем:
Радуйся, деннице солнца незаходимаго;
Радуйся, заре дне невечерняго.
Радуйся, утро спасения нам возсиявшая;
Радуйся, рождшая Жениха безсмертнаго душ человеческих.
Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая;
Радуйся, в скорбех и обстояниих на помощь к нам благоутробно ускоряющая.
Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения духовнаго преисполненный;
Радуйся, от исполнения Твоего и нам капли утешения источающая.
Радуйся, зной страстей наших прохлаждающая;
Радуйся, благодатное безстрастие ищущим, его усердно подающая.
Радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих зело любящая;
Радуйся, в сонних и видениих избранники Божия посещающая.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропослушница Тобою нареченной, Богомати Владычице, влечет к Ней всех скорбящих и обремененных, и нетщи отходят они от сего источника Твоих милостей и щедрот: в скорбех отраду, в напастех защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, и благодарственно вопиют благих подателю Богу: Аллилуиа.
Поюще чудеса Твоя, Владычице, и велию милость Твою к христианскому роду, вемы, яко недовольни есмы к достойному прославлению Тебе, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, обаче надеющеся на безприкладное милосердие Твое, Всеблагая, смиренномудренно приносим Ти песни таковыя:
Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия;
Радуйся, безмолвствующих сладкая собеседнице;
Радуйся, в пустынех и горах скитающихся благодатная отрадо;
Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление.
Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение;
Радуйся, Горы Афонския верховная правительнице.
Радуйся, Петра пустыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая;
Радуйся, Афанасиа богомудраго явлением Твоим зде облагодатствовавшая;
Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною прославльшая;
Радуйся, насельником горы сея особую любовь Твою являющая
Радуйся, телес наших безмездная Целительнице;
Радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице.
Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.
О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей иконе Твоей, Богородице Марие! Приими милостивно сие малое моление наше, еже от усердия нашего принесохом Ти с верою и любовию, и умоли приснопоклоняемую Троицу избавити ны геенны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пети Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак
Акафист Пресвятой Богородице перед ее иконой, именуемой "Нечаянная радость"
Кондак 1
Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти: Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Икос 1
Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице: Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая. Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая. Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая; радуйся, Радость всему миру родившая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 2
Видящи Пресвятая человека, аще и беззаконна, но на всяк день с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающагося и Архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника славословии., да вси, зрящее Ея Матернее милосердие, на Небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуа.
Икос 2
Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе язвы гвоздинныя, грехи человеческими Ему соделанныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за нас, грешных, со слезами вопием Ти: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к Небесному Отечеству нас возводящая. Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще всех призывающих Имя Твое святое. Радуйся, всеми презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая. Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, иждившим от недуга ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, оставленных врачами на Своя всемощные руце приемлющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 3
Сила благодати преизобиловала тамо, идеже умножися грех; да радуются на Небеси вси Ангели о единем грешнице покаявшемся. Поющее пред Престолом Божиим: Аллилуа.
Икос 3
Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят Ти сицевое: Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее к Богу дерзновение. Радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы; радуйся, яко и наша молитвы приятными Богу соделоваеши. Радуйся, яко невидимых врагов от нас отгоняеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши. Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши. Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 4
Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и, видев Кровь от язв Предвечнаго Сына Твоего потоками, якоже на Кресте, текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: «Помилуй мя, о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости и милосердия Твоего, Ты бо еси всем грешником едина Надежда и Прибежище; преклонися убо на милость, Благая Мати, и умоли о мне Сына Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуа.
Икос 4
Слышавше небожители о чудеснем молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша Тя, благосердую Царицу Небесе и земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника заступление, аще и недоумевает язык наш восхвалити Тя по достоянию, от глубины умиленнаго сердца нашего воспеваем Ти сице: Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, Нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших возстание. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут. Радуйся, яко Ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет. Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 5
Боготечную звезду - чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуа.
Икос 5
Видевше Ангели Хранители христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим: Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианстем моления приносящая. Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. Радуйся, от растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая; радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти, без покаяния и Святаго Причащения, избавляющая. Радуйся, уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая; радуйся, и по смерти за отшедщую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно ходатайствующая. Радуйся, Твоим Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 6
Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая и славная и изрядная дела Божия, в Тебе явленная, предаде письмени и сие дело милости Твоея в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблениих суще, многажды на всяк день с верою в молитве пред образом Твоим колена преклоняют и, тех избывшее, вопиют Богу: Аллилуа.
Икос 6
Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняя тьму бед и скорбей от всех, с любовию вопиющих Ти сице: Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, Благая Утешительнице в печалех наших душевных. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние. Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, неправедно гонимых и обидимых Заступнице; радуйся, гонящих и обидящих правосудная Отмстительнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 7
Хотя Законодавец Правосудный Господь Сам быти закона Исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: «Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему греси Тебе ради». Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашей о прошении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовущее: Аллилуа.
Икос 7
Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея Лику, на доске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая: Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение. Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленныя разумныя соделовающая. Радуйся, детем, неудобь учащимся, разум подающая; радуйся, юности благая Охранительнице и Наставнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 8
Странное и ужасное видение бысть некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль свое житие, поживе богоугодне. Сице и мы, славная дела и многоразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на Небеса возведем, поюще Богу: Аллилуа.
Икос 8
Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, Премилосердая Царице Небесе и земли; аще бо по Успении Твоем и взошла на Небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися Причастница Промышления Сына Твоего о роде христианстем. Сего ради Тя по долгу ублажаем: Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся Небеса возвеселившая. Радуйся, Промышления Сына Твоего о роде христианстем Святая Служительнице; радуйся, о всем мире усердная Предстательнице. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, всех даров, духовных и телесных, независтная Подательнице; радуйся, благ временных Ходатаице. Радуйся, двери Царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца их исполняющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуа.
Икос 9
Ветия многовещанныя, но не богопросвещеннии суесловят, яко поклонение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко честь, святому образу воздаваемая, на Первообразная восходит. Мы же не токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих от Лика Богоматере слышаще, и сами поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем: Радуйся, яко от священнаго Лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего. Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши. Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от потопления, огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши. Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя, милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши. Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище от бурь плавающим по морю житейскому; радуйся, яко и по конце житейскаго плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну Царствия Христова. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 10
Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему, Преблагословенная, да, чудо видя, покается и, из глубины греховныя милосердным промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуа.
Икос 10
Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе притекающим, ибо небесе и земли Творец, вселивыйся во утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия добродетели, и всех возглашати Тебе научи: Радуйся, столпе и ограждение девства; радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице. Радуйся, добрая девам Наставнице; радуйся, невест благая Украсительнице и Споручнице. Радуйся, всежеланное совершение благих супружеств; радуйся, матерей детородящих скорое разрешение. Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение; радуйся, безчадных родителей плодами веры и Духа веселящая. Радуйся, матерей скорбящих утешение; радуйся, тайное веселие чистых дев и вдовиц. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 11
Пение всеумиленное приносяще Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих; к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуа.
Икос 11
Светоподательную свещу, сушим во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный бо огнь молитв Своих, наставления и утешения возжигающи, приводит к Свету Невечернему всех, воззвании почитающих ю сими: Радуйся, Луче от Солнца Правды - Христа Бога нашего; радуйся, нечистую совесть просвещающая. Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце полагающая; радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребывающим присно спребывающая. Радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное утешение. Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 12
Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующееся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуа.
Икос 12
Поюще неизреченное Матернее Твое милосердие к человеку беззаконну, восхваляем Тя вси, яко твердую Предстательницу за нас, грешных, и покланяемся Тебе, о нас молящейся; веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем с любовию вопиющим Ти сице: Радуйся, всех наветов и искушений, от мира, плоти и диавола находящих, попрание; радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих. Радуйся, недоведомое исправление нераскаянных грешников; радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице. Радуйся, благодатию смирения и терпения нас снабдевающая; радуйся, клятвопреступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение. Радуйся, от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая; радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо отвращающая. Радуйся, во благих намерениих наших присная Споспешнице; радуйся, в час кончины всем нам Помощнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 13
О Всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приими пение, вся наша печали на радость преложи и от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
Молитва
О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, - вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори; сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Кондак 1
Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосл и цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Икос 1
Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице:
Радуйся, И боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:
Радуйся, Главизно нашего спасения;
Радуйся, Исполнение Зиждителева смотрения.
Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.
Радуйся, Милость мира внутрь приявшая;
Радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.
Радуйся, уму непостижная Горняя Славо;
Радуйся, сердца оживившая Небесная Манно.
Радуйся, Звездо, благодати сияние;
Радуйся, Источниче, живыя воды излияние. Радуйся, Богородице, в женах благословенная;
Радуйся, рождшая Спаса, Д!ево нетленная.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 2
Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.
Икос 2
Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему, яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни; к Нейже Гавриил рече со страхом, зовый таковая:
Радуйся, Совета Вышняго Избраннице;
радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице.
Радуйся, Сокровище Христова мира;
радуйся, людей Твоих Надеждою и Сило. Радуйся, раковыя язвы дивная Губительнице;
радуйся, прочих болезней Исцелительнице.
Радуйся, единое миру Заступление;
радуйся, верное в скорбех Избавление.
Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая.
Радуйся, Скиптре и Державо Афон населяющих;
Радуйся, Жезле монахов и мирян. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 3
Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя Село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.
Икос 3
Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:
Радуйся, Мати незаходимаго Света;
радуйся, претерпевших до конца Победо.
Радуйся, в болезнех и скорбех сущим Врачевание;
Радуйся, сирот и вдовиц нерушимая Стено.
Радуйся, двери райския отверзающая;
Радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.
Радуйся, о спасении верных Ходатаи це;
Радуйся, за род человеческий Молитвеннице. Радуйся, Лествице небесная, возводящая от земли к небеси;
Радуйся, Водоживая, омывающая смертныя грехи.
Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая;
Радуйся, Покрове, чад Церкве осеняющий.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 4
Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.
Икос 4
Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:
Радуйся, Снадобие, боль утоляющее;
Радуйся, Прохладо, жар недужных остужающая.
Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем;
Радуйся, подымающая со одра оставленных врачьми.
Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая;
Радуйся, от греховных уз разрешающая.
Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася;
Радуйся, яко Тобою безсчет ный сонм верных оправдася.
Радуйся, Высот!о, человеческими помыслы неизследованная;
Радуйся, Глубино, единым Словом изведанная. Радуйся, Пророчествие прежде Тебе бывших патриархов;
Радуйся, Наставнице Тебе молившихся иер!архов.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая .
Кондак 5
Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.
Икос 5
Видеша чини ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и яко Владычицу разумев ающе Тя едину, аще и Рабу Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми:
Радуйся, Богом поставленная превыше Небесных Сил;
радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир.
Радуйся, хвалу славу от небес слышащая;
радуйся, благодарение от земли приемлющая.
Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси;
радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси.
Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию;
радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.
Радуйся, Благоухание Богу приятное;
радуйся, кающихся грешников Веселие изрядное.
Радуйся, Броне правды от искушений;
радуйся, Щите ограждения от вражды и нестроений.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 6
Пропов едницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.
Икос 6
Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:
Радуйся, Исправление нечестиваго жития;
Радуйся, Утешение страждущих люте.
Радуйся, бесовских полчищ от Церкве Отгнание;
Радуйся, мглы греховныя Разсеяние. Радуйся, козней невидимых Упразднение;
Радуйся, демонских чар всемощное Одоление.
Радуйся, Светильниче, прельщенных наставляяй;
Радуйся, Облаче, невинных от зла покрываяй.
Радуйся, Холме, небесною манною питающий;
Радуйся, Долино, смирением Христовым насыщающая.
Радуйся, Каменю Небеснаго Царствия;
Радуйся, Зерцало превечнаго Света.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 7
Хотящу Тебе датися в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже дивя щеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.
Икос 7
Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый Тайную Свою Вечерю; мы же моляще Всецарицу удостои ти нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая:
Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба;
Радуйся, Родительнице Вечнаго Живота.
Радуйся, Чаше, Христу приобщающая;
Радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.
Радуйся, Лжице златая, исполнь Божественных Таин;
Радуйся, драгий Кивоте, вместилище великия Святыни.
Радуйся, Персте, на святую Евхаристию указуяй;
Радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую.
Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая;
Радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.
Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия;
Радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 8
Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение, горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.
Икос 8
Неотступно в недрех Отеческих пребывая, Слово неописанное не земли плоть бысть; Бог Велий сотвори велиие Деве и призре на смирение Рабы Своея, сл!ышащия сицев!ая:
Радуйся, невместимаго Бога вместившая;
Радуйся, надмирнаго Творца миру явившая.
Радуйся, яко сокрушися смерти держава;
Радуйся, яко исцелися Адамова рана.
Радуйся, Пластырю, струпы душевныя заживляяй;
Радуйся, Елее, язвы телесныя умащаяй.
Радуйся, Утоление болезней раждающих;
Радуйся, Облегчение мук умирающих.
Радуйся, нанесшая поражение аду; Радуйся, притупившая смерти жало.
Радуйся, Чаяние всеобщаго воскресения;
Радуйся, православных несумненное Спасение.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 9
Всякое естество ангельское и человечес кое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.
Икос 9
Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да при!имше верою благодать, велегл!асно взывают Ти:
Радуйся, здравых чад пр!исное Сохране ние;
Радуйся, болящих ко здравию Преложение.
Радуйся, детей недугующих Исцеление;
Радуйся, юных страдальцев Мати.
Радуйся, Востание на одр болезни поверженных;
Радуйся, Отрадо страхом смертным одержимых.
Радуйся, яко внемлеши человеков рыданиям;
Радуйся, призревающи на наша стенания.
Радуйся, болей земных небесною радостию Растворение;
Радуйся, люте обуреваемых паче естественное Терпение.
Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость;
Радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 10
Спаст и хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.
Икос 10
Стена еси девая, Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумныя создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая:
Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице;
Радуйся, Венче хранящих девство.
Радуйся, Начало и Конец духовнаго совершения;
Радуйся, Хранилище Божественнаго откровения.
Радуйся, Троическаго Совета Таиннице;
Радуйся, спасения человеков Виновнице.
Радуйся, Вершино, гордым умам неприступная;
Радуйся, Убежище, смиренным сердцам доступное.
Радуйся, Чистая, Небесе Чистейшая;
Радуйся, Херувимов и Серафимов Честнейшая.
Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование;
Радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 11
Пение тщ!ащеся разумное Спасу приносити, всегда неключ!ими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя яко миро излиянное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.
Икос 11
Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещу на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:
Радуйся, Заре умнаго Солнца;
Радуйся, Вместилище Божественнаго Огня.
Радуйся, Свете, яко одеяние святых соткала еси;
Радуйся, Свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.
Радуйся, косных умов Просвещение;
Радуйся, грешных сердец Озарение.
Радуйся, Деснице, из моря суетствий изводящая;
Радуйся, Луче, путеводяй к Царствию спасающихся.
Радуйся, Молние, нераскаянных поражающая;
Радуйся, Громе, губителей устрашающий.
Радуйся, лукавыя совести Просветление;
Радуйся, Умилостивление Божия Суда.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 12
Благодать дати восхотев, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам дарова; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицев!ая:
Радуйся, Песне, воспеваемая горе;
Радуйся, Псалме, слышимый низу.
Радуйся, Единому Богу достойно послужившая;
Радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.
Радуйся, веки Носящего носившая в Себе;
Радуйся, Престоле Содержащаго вселенную в руце.
Радуйся, Тайно неизреченная веков и времен;
Радуйся, Упование твердое народов и плем!ен.
Радуйся, сердечное Радование иеерев благоговейных;
Радуйся, быстрое Слышание молитв церковных и келейных. Радуйся, Премудрости Доме богозданный;
Радуйся, Милости Сосуде, Богом избранный.
Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Кондак 13
О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приявши пенснопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.
Тропарь, глас 4
Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.
Молитва ко Пресвятей Богородице
О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостива го Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебя всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и присно и в безконечныя веки. Аминь.
Молитва вторая
О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненно ю Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилости вая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача, Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.