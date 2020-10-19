Христос РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИМ ЕГО!!! РОЖДЕСТВО!!!

Как провести Великий пост в этом году с большей пользой, чем в прошлом?

Как провести Великий пост в этом году с большей пользой, чем в прошлом?

В это время мы можем проверить, так ли нам дорог Христос, как мы себе представляем.





«Кто хочет преуспеть, должен верно ставить

предварительные вопросы», – сказал

когда-то Аристотель... Многие люди, воцерковляясь, в первую очередь стремятся узнать о последовательности обрядов, но не о смысле Таинств.

Новоначальный пытается ревностно подражать

великим подвижникам в их аскетических подвигах, но редко задаётся вопросом, какую цель ставили перед собой светильники Православия. И

далеко не всегда человек может ответить себе на

вопрос, за что, собственно, он бьётся, какого результата добивается, как бы он хотел проводить

вечность в раю.

Отсутствие ясного представления о целях своей духовной жизни приводит к ещё большему духовному расслаблению.

По слову свт. Тихона Задонского «к Царству Небесному идут не от победы к победе, а от поражения к поражению, но доходят только те, которые не

садятся в отчаянии на обочине, но встают и идут

дальше. Идут и плачут по дороге о грехах».

Это особенно относится и к периоду Великого

Поста, когда резко усиливаются все контрасты,

обостряются внутренние противоречия. Это время постоянной борьбы, в которой невозможно

победить, не представляя себе, что есть победа.

Первая ошибка – в надежде на собственные

усилия. Никакая аскетика сама по себе не доставит человеку победы, которая всегда является незаслуженным подарком от Господа.





Но «дарование без искушения – погибель

для приемлющего оное» (прп. Исаак Сирин).

Бог для того и попускает искушения, чтобы человек учился надеяться на Него,

а не на себя, и научался радоваться не собственным

достижением, а

живому общению с Ним.

Вторая ошибка – желание максимально напряжённо провести пост ради приобретения некоего

духовного капитала или, вернее, уплаты Богу своего рода духовного налога, освобождающего нас от

наказания за расслабленную жизнь во всё остальное время года. Но Всеблагой Бог ни в чём не нуждается, в том числе в наших аскетических подвигах,

особенно когда их целью являемся мы сами – наш

покой, благополучие, избавление от страданий.

Третья ошибка – отношение к покаянию исключительно как к средству уничтожения собственных

страстей.

«Уклонися от зла и сотвори благо». Но как часто

мы, движимые страхом за себя, а не страхом Божьим, забываем вторую часть этого призыва и тем

самым игнорируем евангельские слова Спасителя о том, что само по себе освобождение души от

страстей не принесёт нам радости. На пустое место

придут семь бесов злейших, и нам станет ещё хуже.

Цель покаяния (изменения ума) – непосредственная встреча со Христом, препятствием к которой и являются наши греховные страсти. Равным

образом и целью постовых усилий является встреча со Христом в Его пасхальной радости. Да, без

Его благодатной помощи мы никогда не разрушим

разделяющую нас стену греха. Но мы можем этого

глубоко, искренне, всем сердцем ХОТЕТЬ.

Желание, по слову прп. Симеона Нового Богослова, – это всё, что осталось от нашей богоподобной свободы после грехопадения прародителей.

И вот для того, чтобы предельно честно оценить

искренность своего желания быть с Богом, мы и

должны прилагать свои аскетические усилия.

В комфортной обстановке мы можем услаждаться различными мечтаниями о самих себе, благочестивыми фантазиями, но только в предельном

напряжении открывается «наше сокровище», то

желание, без воплощения которого жизнь

потеряет всякий смысл.

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