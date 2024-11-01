ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА...

Сегодня - 2-го ноября с Танюшей посетили Таировское кладбище. Накануне взяли благословение у нашего духовного отца архимандрита ХРИЗОСТОМА.

Было тепло и приятно, правда ветренно. По пути к папиной могилке увидели и УЖАСНУЛИСЬ - попаданием российской ракеты на кладбище. Очень много

могил полностью разрушено, ракета была с кассетной боеголовкой - это видно по поражению могил и выбоинами на асфальте - ЗРЕЛИЩЕ УЖАСНОЕ!!!

Слава Богу на могилках моих родителей был относительный порядок - особо прибираться не пришлось. Правда УВЫ пришлось пропустить вечернюю

службу в церкви. Сильно устали, ведь пройти все могилки на кладбище - большой и долгий путь...