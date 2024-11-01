В предыдущую пятницу ЧЕРНОМОРЕЦ выиграл (С ТРУДОМ) у киевской ОБОЛОНИ.
Выиграли благодаря забитому голу в самой концовке матча. ПОКА ФОРТУНА нам
благоволит... НИКОЛ@Й
А вот в домашнем матче против ровненского ВЕРЕСА ЧЕРНОМОРЕЦ еле "УНЁС НОГИ".., хотя по ходу
встречи одесситы и выигрывали 1:0. ВЕРЕС смотрелся намного интереснее - особенно во втором тайме когда
придавили моряков на ихней половине поля. Можно сказать ЧЕРНОМОРЕЦ отделался ЛЁГКИМ ИСПУГОМ,
поделив очки с ровенчанами. Те явно НАИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!@НИКОЛ@Й