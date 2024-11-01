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Футбол...

Администратор

В предыдущую пятницу ЧЕРНОМОРЕЦ выиграл (С ТРУДОМ) у киевской ОБОЛОНИ.

Выиграли благодаря забитому голу в самой концовке матча. ПОКА ФОРТУНА нам

благоволит... НИКОЛ@Й

7 октября 2024 г., 10:14
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

Администратор

А вот в домашнем матче против ровненского ВЕРЕСА ЧЕРНОМОРЕЦ еле "УНЁС НОГИ".., хотя по ходу

встречи одесситы и выигрывали 1:0. ВЕРЕС смотрелся намного интереснее - особенно во втором тайме когда

придавили моряков на ихней половине поля. Можно сказать ЧЕРНОМОРЕЦ отделался ЛЁГКИМ ИСПУГОМ,

поделив очки с ровенчанами. Те явно НАИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!﻿@НИКОЛ@Й ﻿

22 октября 2024 г., 16:55
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!