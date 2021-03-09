ЧЕРНОМОРЕЦ - ВЫЛЕТ

Одесситам можно сколько угодно жаловаться на судьбу, неудачный день, необъективное судейство и найти еще тысячу причин этого поражения. Однако "Черноморец" сам виноват в чудовищной неудаче, так и не сделав выводов из прошлогодних ошибок. Снова много проигранной борьбы, разрывы между линями, нереализация своих моментов и бардак в обороне. "Колос" выглядел более собранно, организованнее и готовым на подвиг. Конечно, команда Костышина уже вошла в историю, решив задачу выхода в УПЛ. Старание, каждодневная работа и вера в свои силы позволили "Колосу" совершить это маленькое чудо.

Были периоды в игре с хорошей интенсивностью, на высоких скоростях, никто не закрывался в обороне, желая самостоятельно решить исход встречи. Было много хороших атак, но мастерства завершать эти атаки не хватало. Первый опасный удар наносил Кизилатеш – чуть неточно, затем промахнулся Милько. У гостей выделялись Норенков и Хамелюк, один хороший удар наносил Вильхамссон.

А затем арбитр назначил пенальти – очень и очень спорный был момент, безусловно, Романов не разобрался, да и вообще арбитр полностью потерял контроль над игрой. Хотя ошибки рефери не способствовали "Колосу", скорее они вносили лишнюю нервозность в игру. Пенальти реализовать не удалось (Лысенко не переиграл Литовченко), но хозяева продолжили атаковать и порой брали в осаду ворота гостей, на острие был заметен Задоя.

Были периоды, когда "Черноморец" полностью перехватывал инициативу, создавал большие проблемы обороне соперника, но в том то и дело, что такой клуб обязан на классе добывать победы и справляться с волнением. А на поле сражались две абсолютно равных команды. Можно не сомневаться, что в следующем сезоне "Колос" не опозориться в Премьер-лиге, а может даже и наделает шороху.

Забить важный мяч коваливцы смогли с одиннадцатиметрового. Второй пенальти арбитр назначил вполне справедливо, одесситы даже не спорили. Неразбериха в штрафной, защитники потеряли своих игроков и не знали за кого отвечать. Преступная небрежность. Второй пенальти решился пробить Гавриш, сделав это великолепно.

Не успели подопечные Червенкова отойти, провели пару атак, оголили зону и прошел контрвыпад. В одной из комбинаций Норенкову мяч попал в руку (игры рукой не было – расстояние до мяча было минимальным). Арбитр решился на "хет-трик" и снова на угоду публике указал на "точку". Гавриш реализовал и второй свой пенальти, практически лишив "моряков" шансов на приемлемый исход противостояния.

Не выдержали нервы у болельщиков "Черноморца", фанаты организовали беспорядки с "файершоу" и игру остановили минут на пятнадцать. Арбитр даже увел команды в раздевалки. Но этот дополнительный перерыв не пошел на пользу команде Червенкова, по инерции одесситы атаковали, нанесли несколько ударов и создавали моменты, но и хозяева не засиживались в обороне, хотя и было очень много брака. Игра оставила смешанные впечатления, хотя конечно, успех "Колоса" не может вызывать сомнений.

Потом был праздник, игроки, тренеры, руководство и, конечно, болельщики "Колоса" торжествовали, и будут в эйфории еще очень долго. Главное отойти к середине июля, когда для них начнется новый сезон. Потенциал для больших свершений у команди есть. А "Черноморец" снова теряет прописку в элите и уважение своих почитателей. Остается надеяться, что существование клуба не окажется под угрозой.

Плей-офф за место в УПЛ. Ответный матч

Коваливка. Стадион: "Колос"

Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр)

"Колос" Коваливка - "Черноморец" Одесса 2:0

Голы: Гавриш 57 (пен.), 64 (пен.)

Колос: 1. Яшков, 2. Сахневич, 6. Максименко, 15. Черноморец, 13. Гавриш, 14. Милько, 23. Кизилатеш (Нехтий 53), 69. Ильин, 99. Задоя, 7. Лысенко (Костышин 85), 10. Морозко (Мигунов 64).

Черноморец: 1. Литовченко, 5. Рыжук, 8. Голиков, 10. Гошкодеря, 9. Аржанов, 20. Бабенко Р., 21. Хамелюк, 23. Норенков, 34. Танчик, 24. Павлов (Семенив 46) 99. Вильхамссон (Чорний 64, Грачев 86).

Предупреждения: Сахневич 67, Яшков 94, Костышин 94 - Аржанов 62, Норенков 62



